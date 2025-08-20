«Beschämend», «Ganz streichen»Das sagen blue News Leser zur neuen SRF-«Tagesschau kompakt»
Carlotta Henggeler
20.8.2025
Seit Anfang Woche wird die «Tagesschau»-Ausgabe am Mittag und am frühen Nachmittag – aus Kostengründen – in einer Light-Variante serviert. Diese Kürzung sorgt für hitzige Diskussionen unter den blue News Leser*innen. Spart SRF an der richtigen Stelle?
Die «Tagesschau»-Ausgaben um 12.45 Uhr und 18 Uhr sind seit Montag, 18. August, zur kompakten Ausgabe geschrumpft.
Die Folge? Die wichtigsten News werden dir portioniert in maximal 5 Minuten präsentiert. Nachrichten zum Snacken in einer Zeit, in der die Zuschauer-Aufmerksamkeit auf Tiktok-Userzeit reduziert ist. Der Grund? Die Sparmassnahmen von SRF.