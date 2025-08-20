Florence Fischer moderiert im Wechsel mit anderen SRF-Anchors die «Tagesschau kompakt». SRF

Seit Anfang Woche wird die «Tagesschau»-Ausgabe am Mittag und am frühen Nachmittag – aus Kostengründen – in einer Light-Variante serviert. Diese Kürzung sorgt für hitzige Diskussionen unter den blue News Leser*innen. Spart SRF an der richtigen Stelle?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aus Kostengründen schrumpft die «Tagesschau» um 12.45 und um 18 Uhr zur «Tagesschau kompakt»-Ausgabe.

In maximal fünf Minuten werden die Breaking News des Tages fein portioniert und als «Tagesschau kompakt» serviert.

Diese Änderung hat viele blue News Leser*innen beschäftigt und zu vielen Kommentaren geführt. Mehr anzeigen

Die «Tagesschau»-Ausgaben um 12.45 Uhr und 18 Uhr sind seit Montag, 18. August, zur kompakten Ausgabe geschrumpft.

Die Folge? Die wichtigsten News werden dir portioniert in maximal 5 Minuten präsentiert. Nachrichten zum Snacken in einer Zeit, in der die Zuschauer-Aufmerksamkeit auf Tiktok-Userzeit reduziert ist. Der Grund? Die Sparmassnahmen von SRF.

Die «Tagesschau» im Mini-Format bei den blue News Leser*innen heftige Reaktionen ausgelöst.

Einige Zuschauer*innen begrüssen die eingekochte Nachrichtensendung: «Beide ganz streichen – die Hauptausgabe am Abend reicht völlig», meint etwa Leser ChrisTheBike.

Leserkommentar zum Artikel «SRF-«Tagesschau» erfährt bedeutende Änderung». blue News Screenshot

Auch der Vorwurf, dass ohnehin «von morgens bis abends dieselben Meldungen» laufen, zieht sich durch mehrere Stimmen.

«Von mir aus könnte man auf diese zwei Nachrichtensendungen verzichten»: kommentiert Sevele. blue News Screenshot

«Tagesschau kompakt»: «Ein 5-Minuten-Snack ist beschämend für ein demokratisches Land»

«Ein 5-Minuten-Snack ist beschämend für ein reiches und demokratisches Land wie die Schweiz», warnt Leser – und fordert sogar höhere Zahlungen an den öffentlichen Rundfunk.

Leser GOVEG4N: «Nicht alle informieren sich über Fake News oder Propaganda – viele Menschen schätzen seriöse, unabhängige Medien.» blue News Screenshot

Auch andere Leser*innen sind enttäuscht über die Straffung der «Tagesschau»-Ausgaben:

Icon: «An Nachrichten sollte zuletzt gespart werden!» Screenshot blue News

Mehr Videos aus dem Ressort