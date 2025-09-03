  1. Privatkunden
«Bin das Sparen nicht leid geworden» Jetzt spricht SRF-Direktorin Nathalie Wappler über ihren Rücktritt

Dominik Müller

3.9.2025

Das sagt SRF-Direktorin Nathalie Wappler zu ihrem Rücktritt

Das sagt SRF-Direktorin Nathalie Wappler zu ihrem Rücktritt

SRF-Direktorin Nathalie Wappler legt ihr Amt Ende April 2026 nieder. Im Interview mit blue News legt sie ihre Beweggründe dar.

03.09.2025

SRF-Direktorin Nathalie Wappler legt ihr Amt Ende April 2026 nieder. Im Interview mit blue News legt sie ihre Beweggründe dar.

,

Dominik Müller, Christian Thumshirn

03.09.2025, 15:39

03.09.2025, 15:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SRF-Direktorin Nathalie Wappler tritt Ende April 2026 zurück.
  • Der Rücktritt erfolgt inmitten eines umfassenden Transformations- und Sparkurses sowie vor der Abstimmung über die Halbierungsinitiative.
  • Wappler betont, dass ihr Abgang keinen Rückzug vor schwierigen Entscheidungen darstellt, sondern frischen Wind für SRF ermöglichen soll.
Mehr anzeigen

Vor über 20 Jahren startete Nathalie Wappler ihre Karriere bei SRF als Redaktorin beim «Kulturplatz». Nach mehreren Stationen in leitender Funktion und einem Abstecher zum MDR übernahm sie im März 2019 die SRF-Direktion.

Ende April 2026 endet Wapplers Zeit am Leutschenbach. Die Rücktrittsankündigung am Mittwoch erfolgt in einer schwierigen Zeit für SRF: Das Unternehmen steckt mitten in einem Transformations- und Sparprozess, nächstes Jahr wird das Schweizer Stimmvolk zudem voraussichtlich über die Halbierungsinitiative entscheiden.

Vom Verlassen eines sinkenden Schiffes will Wappler dennoch nichts wissen. Im Interview mit blue News begründet sie ihren Entscheid mit frischem Wind, den SRF aus ihrer Sicht gebrauchen könne. Zudem nimmt sie zur Kritik Stellung, sie drücke sich mit ihrem Rücktritt vor weiteren unpopulären Sparentscheiden und einem harten Abstimmungskampf.

Video zum Thema

Live aus Washington D.C. : SRF-Korrespondent wird vom Winde verweht

Live aus Washington D.C. : SRF-Korrespondent wird vom Winde verweht

Roger Aebli arbeitet seit kurzem für das Schweizer Fernsehen in den USA als Korrespondent. Die Feuertaufe hat er mit Bravour erledigt – doch gestern Abend wurden seine Haare vom Wind verweht.

25.07.2025

