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So gut sind die Chancen der Schweiz Das sind die Favoriten der Buchmacher auf den ESC-Sieg

Bruno Bötschi

29.4.2026

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.

26.03.2026

Wer gewinnt den diesjährigen ESC? Die Wettquoten der Buchmacher*innen gelten als verlässlicher Gradmesser – und zeichnen für den Schweizer Beitrag aktuell ein eher düsteres Bild.

Teleschau, Bruno Bötschi

29.04.2026, 14:37

29.04.2026, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ESC-Wettquoten lagen zwar 2025 daneben, gelten insgesamt aber weiterhin als erstaunlich treffsicherer Indikator.
  • Für die Schweiz sieht es aktuell mau aus: Veronica Fusaro gehört laut den Buchmacher*innen mit ihrem Song «Alice» aktuell nicht zu den Top 20.
  • Angeführt wird das Favoritenfeld von Finnland, dicht gefolgt von Frankreich, Dänemark, Australien und Griechenland.
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Zugegeben: Im vergangenen Jahr lag die Prognose daneben. Vor dem ESC-Finale in Basel 2025 sahen die Buchmacher den Beitrag aus Schweden ganz vorne.

«Bara Bada Bastu» von der Band KAJ landete am Ende aber nur auf Platz zwei, während der Österreicher JJ mit «Wasted Love» den Sieg davontrug.

Und dennoch: In den drei Jahren zuvor – und oft genug in der Vergangenheit – konnte man an den ESC-Wettquoten bereits vorab die Siegerin oder den Sieger ablesen.

Veronica Fusaro aktuell nicht in den Top 20

Insofern lohnt es sich bereits jetzt, einen Blick auf die aktuellen Favorit*innen der Buchmacher*innen für den ESC in Wien zu werfen – auch wenn jener eher düster für die Schweiz ausfällt.

«Gloriose Stimme». Darum schafft es Veronica Fusaro mit «Alice» locker ins ESC-Final

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101 bis 301 zu 1 lauten die Quoten – Stand 29. April: Wer also zehn Euro auf einen Sieg von Veronica Fusaro und ihren Song «Alice» setzt, könnte bei den Buchmachern bis zu 3000 Euro gewinnen.

Mit dieser Quote liegt der helvetische Beitrag nicht unter den Top 20. Dieses Ranking wird sich bis zum Finale sicher noch ändern – und die Erfahrung zeigt, die ESC-Wettquoten auf den hinteren Plätzen waren sehr oft nicht über alle Zweifel erhaben.

Und dennoch: Die derzeitigen Favorit*innen auf den Sieg beim diesjährigen ESC kommen aus anderen Ländern.

Das sind die ESC-Favoriten der Buchmacher

Zu den Top Fünf zählen aktuell Griechenland, das mit dem Sänger Akylas und seinem Dance-Pop-Song «Ferto» ins Rennen geht.

Derweil versucht Australien, mit der vielleicht bekanntesten Künstlerin des diesjährigen ESCs der Sängerin und Schauspielerin Delta Goodrem, und ihrer Pop-Ballade «Eclipse» zu punkten.

Noch bessere Chancen hat laut den Buchmacher*innen Dänemark, das den Musical-Darsteller Søren Torpegaard Lund mit dem Popsong «Før Vi Går Hjem» antreten lässt, und Frankreich, das die 17-jährige Newcomerin Monroe mit dem hochdramatischen Chanson «Regarde!» nach Wien schickt.

Finnland gilt als Top-Favorit

Absoluter Top-Favorit auf den diesjährigen ESC-Sieg ist aber Finnland: Mit ihrer Mischung aus Dance-Pop und Klassik-Elementen und ihrem Titel «Liekinheitin» könnten es Pop-Sänger Pete Parkkonen und die klassische Violinistin Linda Lampenius tatsächlich schaffen, den ESC-Titel zum zweiten Mal nach Lordi 2006 nach Finnland zu holen.

Auffällig ist in diesem Jahr die hohe Anzahl von Beiträgen, die die Künstlerinnen und Künstler in ihrer Muttersprache performen und so aus der Masse herausstechen. Vielleicht auch ein Fingerzeig für Deutschland - damit man im nächsten Jahr auch zu den Favoriten der Buchmacher gehört.

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