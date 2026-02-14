  1. Privatkunden
Valentinstag auf dem Sofa Das sind die 9 Lieblings-Liebesfilme der Redaktion

Lisa Stutz

14.2.2026

Läuft aktuell in den Schweizer Kinos: Die Romcom «Ewigi Liebi» mit Luca Hänni und Elena Flury in den Hauptrollen.
Läuft aktuell in den Schweizer Kinos: Die Romcom «Ewigi Liebi» mit Luca Hänni und Elena Flury in den Hauptrollen.
Bild: DCM Schweiz

Die Kerzen flackern, die Nastüechli liegen bereit – alles bereit für einen TV-Abend am Valentinstag. Doch welcher Film solls werden? Das sind die Lieblings-Liebesfilme der blue News Redaktion.

Redaktion blue News

14.02.2026, 12:29

Am 14. Februar ist Valentinstag. Kaum etwas ist so schön, wie den Tag der Liebe gemeinsam auf dem Sofa zu verbringen und zusammen einen romantischen Film anzuschauen. Neun Filmtipps – von traurig bis lustig.

«Ewigi Liebi»: Neu und bezaubernd 

«Ich liebe Kino, aber ich hasse Musicals. Die Chance, dass ich mir die neuste Schweizer Romcom ‹Ewigi Liebi›, ein verfilmtes Musical, im Kino ansehen würde, lagen deshalb bei Null, nein, unter Null. Doch dann fragte mich eine sehr gute Freundin, ob ich sie zur Weltpremiere begleiten wolle – da konnte ich natürlich nicht Nein sagen.

Die vier Hauptdarsteller*innen von der Romcom «Ewigi Liebi» (von links nach rechts): Pasquale Aleardi, Susanne Kunz, Elena Flury und Luca Hänni.
Die vier Hauptdarsteller*innen von der Romcom «Ewigi Liebi» (von links nach rechts): Pasquale Aleardi, Susanne Kunz, Elena Flury und Luca Hänni.
Bild: DCM

Schliesslich bin ich Fan von kitschigen Liebesfilmen, die mich zu Tränen rühren. Und ja, ich gebe zu: ‹Ewigi Liebi› vom Schweizer Erfolgsregisseur Pierre Monnard hat mich verzaubert – und ganz besonders die Leistung von Schauspielerin Susanne Kunz und die Schlussszene, die mich an ... Ach, ich will nicht zu viel spoilern. Darum nur so viel: Ab ins Kino und schmachten.»

«Ewigi Liebi» läuft aktuell bei blue Cinema.

Bruno Bötschi, Redaktor Entertainment/News, ist so romantisch veranlagt, dass er insgesamt drei Lieblings-Liebesfilme hat (siehe weiter unten).

«Past Lives»: Sanft und traurig

«Es stimmt alles und nichts bei dem Liebespaar in ‹Past Lives›, das eigentlich gar nie eines ist. Jedenfalls von aussen betrachtet nicht. Das Mädchen Na-young und der Junge Hae-sung gehen in Seoul zusammen zur Schule. Sie verlieben sich, wie Kinder sich verlieben. Und dann wandert Na-young mit ihren Eltern in die USA aus. Nach vielen Jahren ohne Kontakt finden sich die beiden online wieder.

Doch auch diesmal gehts aufgrund äusserer Umstände nicht weiter. Jahre später sehen sie sich dann wieder, Na-young ist mittlerweile mit einem Amerikaner verheiratet. Der Film wirft in ruhigem, sanften Ton unbeantwortbare Fragen auf: Gibt es Seelenverwandtschaft? Warum spürt man zu manchen Menschen eine unerklärliche Verbindung? Muss man dieser nachgehen? Ich finde: Einer der unaufgeregtesten und ehrlichsten Liebesfilme aller Zeiten.»

«Past Lives» ist bei blue Video erhältlich.

Lisa Stutz, Leiterin Reporter*innen

«Vergiss mein nicht»: Komplexe Liebe

«Ein surreal-melancholisches Meisterwerk über eine komplexe Liebe: Joel (Jim Carrey) und Clementine (Kate Winslet) lassen ihre gemeinsamen Erinnerungen technisch löschen, doch das Herz weigert sich zu vergessen. Joel kämpft in seinem eigenen Unterbewusstsein gegen das Verschwinden seiner grossen Liebe an.

Getragen von einem Star-Ensemble (Kirsten Dunst, Elijah Wood und Mark Ruffalo in Nebenrollen) und einem grandiosen Soundtrack, wirkt der Film von Michael Gondry schmerzhaft ehrlich. Ein tiefgründiges Plädoyer über die Unausweichlichkeit echter Gefühle – visuell absolut einzigartig. Und mit einem dezenten Happy End.»

Den Film gibt es aktuell zum Mieten bei Apple TV.

Roman Müller, Video-Redaktor blue News

«Die Rosenschlacht»: Lustig und leicht

«Ich gestehe, ich bin keine grosser Fan von klassischen romantischen Filmen. Im Gegenteil. Bei zu schnulzigen Blockbustern zappe ich gleich weiter. Mein Valentinstag-Tipp geht daher in eine andere Richtung. Ich empfehle einen lustig-leichten Streifen, um den es ebenfalls um eine Beziehung geht – aber nicht um ein Happy Couple. 

In ‹Die Rosenschlacht› führen Architekt Theo Rose (Benedict Cumberbatch) und seine Frau Ivy (Olivia Coleman) eine scheinbar perfekte Ehe. Er ist der erfolgreiche Star-Architekt, sie die bezaubernde Frau an seiner Seite, eine erfolgreiche Köchin mit Gastro-Betrieben.

Doch eines Tages zerstört ein Unwetter das Vorzeigewerk von Theo Rose – und wirbelt damit ihr ganzes Leben durcheinander. Ihre Beziehung gerät ins Wanken. Eben keine klassische Romcom, eher ein witziger Film – mit nachdenklichem Einschlag und Star-Besetzung. Und ja, ‹Die Rosenschlacht› ist ein Remake des berühmten gleichnamigen Klassikers mit Michael Douglas und Kathleen Turner und Denny DeVito aus dem Jahr 1989.»

«Die Rosenschlacht» ist auf blue Video oder auf Disney+ (im Package von blue SuperMax) erhältlich.

Carlotta Henggeler, Redaktorin Entertainment/News

«Love Actually»: Wunderbar unkitschig

«Keine Ahnung, wie oft ich ‹Love Actually› schon gesehen habe – aber es passiert mir jedes Mal: Kurz vor Ende des Filmes, wenn Colin Firth als schüchterner Schriftsteller seiner Raumpflegerin (gespielt von Lúcia Moniz) die Liebe erklärt, weine ich jedes Mal wie ein Schlosshund.

Die Szene im Liebesfilm «Love Actually», die blue News Redaktor Bruno Bötschi jedes Mal die Tränen in die Augen treibt.
Die Szene im Liebesfilm «Love Actually», die blue News Redaktor Bruno Bötschi jedes Mal die Tränen in die Augen treibt.
Bild: Universal Pictures

Aber nicht nur deshalb ist die englische Komödie für mich der romantischste Liebesfilm aller Zeiten. Auch alle anderen (Liebes-)Geschichten im Film sind wunderbar, aber nie kitschig.»

«Love Actually» ist bei blue SuperMax erhältlich.

Bruno Bötschi, Redaktor Entertainment/News

«Das Dschungelbuch»: Liebe in allen Facetten

«Mein absoluter Lieblingsfilm – und das wird auch immer so bleiben – ist ‹Das Dschungelbuch›. Okay, zugegeben, auf den ersten Blick ist das kein klassischer Liebesfilm. Ich argumentiere dagegen: Da ist etwa die Wölfin, die das Menschenbaby Mogli aufnimmt wie ihr eigenes Junges – bedingungslose Fürsorge, wie sie nur bei einer liebenden Mutter vorkommt.

Ein unschlagbares Trio: Balu (von links), Mogli und Baghira aus «Das Dschungelbuch».
Ein unschlagbares Trio: Balu (von links), Mogli und Baghira aus «Das Dschungelbuch».
Bild: dpa

Oder die Liebe zum Detail, wie Elefanten-Colonel Hathi seine Kompanie auf Vordermann (oder Vorderelefant?) bringt und sich gar eigenhändig (oder eigenrüsslig?) um die Frisuren und Haltung seiner tapferen Soldat*innen kümmert.

Und zum Ende des Films flammt dann erst noch Romantik auf, als sich Mogli – von den grossen Augen des Mädchens am Fluss überwältigt – von seinem geliebten Dschungel verabschiedet und von einem Leben mit seinen Artgenossen überzeugen lässt. Geknutscht wird nicht, aber grosse Gefühle sind allemal im Spiel.»

«Das Dschungelbuch» ist auf blue Video erhältlich.

Dominik Müller, Redaktor News

«Der Postmann»: Romantisches Kinomärchen

«Wegen diesem wunderbar altmodischen Kinomärchen war ich eine Zeit lang in Hauptdarstellerin Maria Grazia Cucinotta verliebt. Der schüchterne Postbote Mario lernt durch die Freundschaft zu einem bekannten Dichter die Sprache der Poesie, um das Herz der Dorfschönheit Beatrice zu erobern.

Vor einer malerischen italienischen Kulisse entfaltet sich eine einfache und tiefromantische Liebesgeschichte. Rührend, zeitlos, Oscar prämiert und mit einem tragischen Hintergrund: Hauptdarsteller Massimo Troisi verstarb 12 Stunden nach Abschluss der Dreharbeiten an einem Herzinfarkt.»

Der Postmann ist auf blue Video erhältlich.

Roman Müller, Video-Redaktor blue News

«Eternity»: Überraschend und bewegend

«Ich habe gefühlt jede Romcom gesehen, viele Klassiker sogar mehrmals und könnte trotzdem keine als Lieblingsfilm deklarieren. Bei ‹Eternity› war ich zunächst skeptisch und dachte: ‹Bitte nicht schon wieder eine seichte Geschichte mit trivialen Dialogen, bei der man das Ende bereits nach dem Blick aufs Poster kennt.› Doch ‹Eternity› überrascht. Gegen Ende hatte ich tatsächlich Tränen in den Augen – und das passiert mir bei Filmen sonst (praktisch) nie.

Im Jenseits hat Joan 7 Tage Zeit, ihr ewiges Schicksal zu wählen: Bei ihrem lebenslangen Ehemann bleiben oder zu ihrer ersten Liebe zurückkehren, der jung starb und jahrzehntelang wartete. Der Film mit mit Elizabeth Olsen, Cullum Turner und Miles Teller in den Hauptrollen findet die perfekte Balance zwischen Unterhaltung und feinem Humor – beides essenziell für eine gelungene Romanze.

Gleichzeitig regt er zum Nachdenken an: Mit wem würde man die eigene Ewigkeit verbringen wollen? Am Meer, in den Bergen – oder doch im engsten Kreis seiner Liebsten? Ein Film, der bewegt und lange nachhallt.»

«Eternity» ist auf blue Video erhältlich.

Fabienne Kipfer, Leitung Entertainment Newsroom

«Die Mädchen aus der letzten Reihe»: Rührend und voller Liebe

«Liebe fängt häufig als Freundschaft an. Die Freundschaft der fünf Frauen in der spanischen Netflix-Serie ‹Die Mädchen aus der letzten Reihe› besteht seit ihrer Kindheit. Seit die Frauen erwachsen sind, fahren sie jährlich einmal gemeinsam in die Ferien.

Doch diesmal schlägt das Schicksal zu: Vor der Abreise wird bei einer der Frauen Krebs diagonstiziert. Kurzfristig werden die Spielregeln geändert. Jede darf sich eine Mutprobe ausdenken, die jede Freundin innerhalb der Ferien absolvieren muss. Das bleibt nicht ohne überraschende Ereignisse – und offenbart, was Liebe alles sein und was sie bewirken kann.»

Bruno Bötschi, Redaktor Entertainment/News

Das Schweizer Kultmusical «Ewigi Liebi» kommt jetzt ins Kino. Die Hauptdarsteller sprechen im Interview mit blue News über die grosse Liebe – und darüber, ob Küsse vor der Kamera privat für Eifersucht sorgen.

05.02.2026

