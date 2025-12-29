Das sind die 9 verrücktesten Interview-Abbrüche

Moderator Michael Usher befragt 2011 in der TV-Sendung «60 Minutes Australia» Sarah Ferguson über ihre Finanzen. Kurz danach unterbricht die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor das Interview. Bild: Sceenshot Youtube

Jimmy Wales, Co-Gründer des Online-Lexikons Wikipedia, brach kürzlich ein Interview vor laufender Kamera ab. Der Internet-Unternehmer war aber nicht der Erste, der wutentbrannt aus einem TV-Interview davon lief.

«Das ist die dümmste Frage der Welt.» Mit diesen Worten bricht Jimmy Wales im November 2025 ein Interview mit dem deutschen Journalisten und Podcaster Tilo Jung für sein Format «Jung & Naiv» ab.

Was ist genau passiert?

Jung stellt seinen prominenten Gast vor und fragt ihn als erstes, ob Wales alleiniger Gründer oder Co-Gründer des Online-Lexikons Wikipedia sei. «Sagen Sie, was Sie wollen. Es ist egal», antwortet dieser.

Trotz der ablehnenden Reaktion hakt Jung nach und weist darauf hin, dass die Faktenlage unklar sei. Eine Aussage, die den Internet-Unternehmer schnell ungehalten werden lässt.

«Ich sage es nochmals: Es ist egal. Ich habe Ihre Frage jetzt viermal beantwortet … Wissen Sie was, ich bin fertig … Danke schön … das ist dumm. Fragen Sie mich keine dummen Fragen.»

Einen Moment später verlässt Wales wutentbrannt nach nicht einmal 50 Sekunden das Studio bereits wieder.

Interview-Abbrüche gehören zum politischen Kalkül

Jimmy Wales ist nicht der erste prominente Zeitgenosse, der vor laufenden Kameras einen frühzeitigen Abgang hingelegt hat.

Mit tatsächlicher oder inszenierter Empörung aus TV-Sendungen heraus zu stürmen, gehört heute fast schon zum medialen Kalkül – nicht zuletzt von populistischen Politiker*innen.

Aber auch Schauspieler*innen, Sportler*innen und Ex-Angehörige des britischen Königshauses greifen hin und wieder zu dieser Art von Medienarbeit.

Behauptet wird, Donald Trump sei der konsequenteste Interview-Abbrecher, vielleicht sogar der gesamten Menschheitsgeschichte. Er hat schon unzählige Male seine Fragesteller*innen sitzen beziehungsweise stehen lassen – als Unternehmer, als Präsidentschaftskandidat, aber auch als Präsident.

blue News präsentiert dir die inoffizielle Top 9 der Interview-Abbrüche der letzten drei Jahrzehnte:

Nino Niederreiter (2025)

Die Schweizer Eishockey-Nati verliert im Mai 2025 den WM-Final gegen die USA mit 0:1 nach Verlängerung. Nino Niederreiter soll kurz nach dem Spiel dem SRF-Moderator vor laufender Kamera Rede und Antwort stehen.

«Schwierig, schwierig»: Nino Niederreiter hält es nach der Finalniederlage nur kurz vor dem Mikrofon aus. Bild: Screenshot SRF

«Was geht gerade in ihnen vor?», wird der NHL-Spieler gefragt.

«Schwierig, schwierig, schwierig ... ach ... ich kann das nicht», antwortet Niederreiter mit Tränen in den Augen, dreht sich um und stapft nach nicht einmal 15 Sekunden wieder davon.

Alice Weidel (2025)

Erfahrung mit abgebrochenen TV-Interviews hat Alice Weidel, die Co-Chefin der AfD. Zwei sollen hier erwähnt werden. Die 46-jährige Politikerin will erklärtermassen Kanzlerin aller Deutschen werden. Ihre rechtsextreme Partei legt Wert auf Patriotismus.

Doch ausgerechnet um Weidels Lebensmittelpunkt gibt es immer wieder Verwirrung. Offiziell gemeldet ist die Politikerin in Überlingen am Bodensee. Sie hat zudem seit vielen Jahren mit ihrer Partnerin einen Wohnsitz in der Schweiz.

Nach der Verwurzelung in ihrem Wahlkreis in Deutschland befragt, reagiert Weidel im Februar 2025 in der ZDF-Doku «Alice Weidel – ein Porträt» dünnhäutig.

Danach weicht sie aus, als sie gefragt wird, wie oft sie im vergangenen Jahr dort übernachtet habe. «Sie fragen andere Politiker ja auch nicht, wie oft sie zu Hause übernachten», antwortet Alice Weidel unwirsch und bricht das Gespräch in Minute 21 ab.

Alice Weidel (2017)

Für noch grössere mediale Aufmerksamkeit sorgt Alice Weidel 2017 mit ihrem abrupten Abgang aus der Polit-Talkrunde «Wie geht's, Deutschland?».

Die AfD-Politikerin Alice Weidel verliess 2017 die ZDF-Sendung «Wie geht's, Deutschland?» vorzeitig verlassen. Bild: Screenshot ZDF

CSU-Mann Andreas Scheuer forderte die AfD-Politikerin davor auf, sich von «Rechtsradikalen» wie Björn Höcke in ihrer Partei abzugrenzen.

Die damalige Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl 2017 will sich das nicht bieten lassen und verlässt daraufhin demonstrativ und laut protestierend die ZDF-Sendung.

Sigmundur Davíd Gunnlaugsson (2016)

Die Isländer*innen sind erschüttert: Der Name ihres Premierministers Sigmundur David Gunnlaugsson taucht 2016 in den «Panama Papers» auf. Tage danach stellt sich der Politiker im Fernsehen den Fragen eines Journalisten.

Bereits nach der ersten Frage des Interviewers («Hatten Sie selbst Verbindungen zu einer Offshore-Firma?») und Gunnlaugssons unsicherer Rückfrage («Ähem, ich selbst?») scheint klar: Dieses Interview könnte kompliziert werden.

Gunnlaugsson wird zu einem Unternehmen namens Wintris befragt, das seiner Aussage zufolge vollständig bei der isländischen Steuerbehörde angemeldet ist.

Der Politiker erklärt, er sei nicht bereit, solche Fragen zu beantworten: «Was versuchen Sie hier zu erfinden? Das ist völlig unangemessen.» Danach steht Gunnlaugsson auf und bricht das Interview ab – wenig später reicht er seinen Rücktritt als Premierminister ein.

Robert Downey Jr. (2015)

Für manch einen Hollywood-Star gehört das vorzeitige Abbrechen eines TV-Interviews zum Teil des Images. Doch kaum ein Schauspieler zelebrierte seinen Abgang je derart vorhersehbar und cool wie Robert Downey Jr.

Der heute 60-Jährige wird 2015 in einem Interview mit dem TV-Sender Channel 4 über seine Drogen- und Alkoholvergangenheit befragt.

Robert Downey Jr. fragt zurück: «Was machen wir hier?» – «Ich stelle Ihnen Fragen», antwortet Moderator Krishnan Guru-Murthy.

Einen Moment später winkt der Schauspieler lächelnd in die Kamera, sagt «Bye» und verlässt den Ort des Geschehens.

Paris Hilton (2011)

In einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender ABC wird Paris Hilton 2011 gefragt: «Machen Sie sich nicht manchmal Sorgen, dass die Leute, die in ihre Fussstapfen getreten sind, etwa wie Kim Kardashian, sie in den Schatten stellen könnten?»

Die Antwort der damals 30-jährigen Hotelerbin ist kurz angebunden: «Nein.»

Dazu musst du wissen: Kim Kardashian und Paris Hilton waren früher beste Freundinnen – aber nur bis an dem Tag, an welchem sich Kim von Paris emanzipierte und ihre eigene TV-Show lancierte.

Als der Moderator nachbohrt und fragt, wie Hilton mit den schlechten Quoten bei ihrer Show «The World According to Paris» umgehe, steht die auf und verlässt das Fernsehstudio.

Sarah Ferguson (2011)

TV-Moderator Michael Usher befragt 2011 in der TV-Sendung «60 Minutes Australia» Sarah Ferguson, die damals noch Duchess of York war, durchaus höflich, aber bestimmt nach möglichen finanziellen Ungereimtheiten.

Kurz danach sagt Ferguson in die Kamera, man solle diesen Teil des Interviews löschen. Danach sagt sie lächelnd zum Moderator, er solle bitte endlich zum nächsten Thema wechseln.

Spätestens ab dem Moment, als die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor, distinguiert zurückfragt: «Sorry, was war die Frage?», wird den TV-Zuschauer*innen klar: Dieses Gespräch nimmt kein gutes Ende.

Kurz danach Sarah bricht Ferguson das Interview scheinbar ab – kehrt aber wider Erwarten nach einige Minuten doch wieder zurück.

Das Gespräch zeigt vor allem eines: Ferguson ist ein Mensch mit zwei Seiten. Da ist zum einen Sarah, die charmante, unkonventionelle Ex-Royale, die offen und ehrlich über ihre Fehler spricht.

Und dann gibt es noch Bad Fergie – wie sie sich einst selbst nannte –, die schlechte Entscheidungen trifft und immer wieder in Skandale verwickelt ist.

Peter Gauweiler (1994)

Der bayerische Rechtsanwalt Peter Gauweiler galt während seiner Laufbahn als CSU-Politiker als Hardliner. Im Jahr 1993 amtete er als Minister für Landesentwicklung und Umwelt und geriet er in den Strudel der sogenannten «Kanzlei-Affäre».

Damals wurde behauptet, der heute 76-Jährige solle während seiner Ministertätigkeit widerrechtlich den Mandantenstamm seiner Kanzlei für 10'000 Deutsche Mark (entspricht 4700 Schweizer Franken) pro Monat verpachtet haben.

In der Talkshow «0137» des Pay-TV-Senders Premiere beantwortete Gauweiler zuerst bereitwillig einige Fragen zum Thema – allerdings nicht sonderlich lange, wie das Video beweist.

Ab diesem Zeitpunkt scheint Gauweiler die Fragen der Moderatorin plötzlich nicht mehr zu verstehen ...

Schauspielerin Karin Struck (1992)

Manche behaupten, es sei bis heute der spektakulärste Abgang aus einer TV-Sendung. Was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel involviert ist.

In der «NDR Talk Show» vom 3. Juli 1992 zum Thema «Schwangerschaftsabbruch» gerieten sich Schauspielerin Karin Struck mit Angela Merkel, damals Bundesministerin für Frauen und Jugend, und Moderator Wolf Schneider in die Haare.

Der Streit eskaliert irgendwann derart, dass Struck beschliesst, die Diskussionsrunde zu verlassen. Die Schauspielerin reist ihre Verkabelung vom Körper. Danach wirft sie das Mikrofon und später noch ein Glas um sich und trifft dabei eine Zuschauerin, die hinter ihr sitzt, im Gesicht.

