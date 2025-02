Das sind die neuen Singles – von «Bauer, ledig, sucht»

«Bauer, ledig, sucht»: 21. Staffel im Spätsommer Bäuerin Cécile (31) aus dem Kanton Obwald sucht in der 21. Staffel nach einer neuen Liebe. Bild: CH Media Wird bei David (41) aus dem Kanton Waadt das Liebesfeuer entfacht? Bild: CH Media Landwirtin Gabi (65) aus Sankt Gallen würde sich auch über eine neue Partnerschaft freuen. Bild: CH Media Der Berner Oberländer Hansjürg (57) sehnt sich nach einer neuen Liebe. Bild: CH Media Findet Thurgauer Jonny (63) bei «Bauer, ledig, sucht» eine neue Herzensdame? Bild: CH Media Peter (62) aus dem Kanton Luzern träumt von einer ehrlichen Frau an seiner Seite. Bild: CH Media Der Bündner Wirt Theo (53) lebt seit 40 Jahren in Kanada, bald mit einer neuen Frau an seiner Seite? Bild: CH Media «Bauer, ledig, sucht»: 21. Staffel im Spätsommer Bäuerin Cécile (31) aus dem Kanton Obwald sucht in der 21. Staffel nach einer neuen Liebe. Bild: CH Media Wird bei David (41) aus dem Kanton Waadt das Liebesfeuer entfacht? Bild: CH Media Landwirtin Gabi (65) aus Sankt Gallen würde sich auch über eine neue Partnerschaft freuen. Bild: CH Media Der Berner Oberländer Hansjürg (57) sehnt sich nach einer neuen Liebe. Bild: CH Media Findet Thurgauer Jonny (63) bei «Bauer, ledig, sucht» eine neue Herzensdame? Bild: CH Media Peter (62) aus dem Kanton Luzern träumt von einer ehrlichen Frau an seiner Seite. Bild: CH Media Der Bündner Wirt Theo (53) lebt seit 40 Jahren in Kanada, bald mit einer neuen Frau an seiner Seite? Bild: CH Media

Amor, amor, amor: Im Spätsommer startet die neue Staffel «Bauer, ledig, sucht». blue News stellt dir die ersten Single-Kandidatinnen vor – von Cécile aus Obwalden bis Theo, der in Kanada lebt.

Freunde von «Bauer, ledig, sucht» können sich freuen: Die 21. Staffel der Kuppelshow steht vor der Türe.

Schon bald wird auf Schweizer Höfen geflirtet ohne Ende – zumindest wenn es gut läuft.

Im Spätsommer startet die neue Staffel. blue News stellt dir einige der neuen Kandidaten vor.

Cécile (31) aus Obwalden

Cécile ist eine Frau voller Facetten: Derzeit absolviert sie ihre Ausbildung zur Landwirtin auf einem Erlebnishof, nachdem sie bereits Erfahrungen im Betriebsunterhalt und der Erlebnispädagogik gesammelt hat. Sie liebt es, neue Menschen kennenzulernen und ist offen für neue Begegnungen.

In ihrer Freizeit zieht es sie in die Natur – ob auf Fernwanderungen, beim Rollschuhlaufen oder auf dem Freestyle-Bike. Doch auch handwerklich hat sie einiges auf dem Kasten: Ein Highlight ihrer bisherigen Projekte war der Umbau eines alten Schulbusses in ein gemütliches Tiny House.

Ihr Lebensstil ist bewusst minimalistisch, ihre Interessen sind vielseitig. Sie liebt Musik – sowohl als Zuhörerin als auch als aktive Musikerin – und beschäftigt sich mit tiefgründigen Fragen des Lebens.

Nun sucht Cécile einen Partner oder eine Partnerin, der oder die ihre Leidenschaften teilt. Wichtig sind ihr gegenseitige Akzeptanz, Freude an der Natur und die Offenheit, gemeinsam Neues zu entdecken. Für die Hofwoche sprudelt sie bereits vor Ideen: Von gemeinsamen Ausflügen bis zu einem abenteuerlichen Ritt zur Alp – sie will unvergessliche Erlebnisse schaffen.

David (41) aus Waadt

David ist bereit für die grosse Liebe. Auf seinem modernen Hof im Waadtland kümmert er sich mit Hingabe um 40 Mutterkühe und ihre Kälber – und von den Tieren hat er vor allem eines gelernt: Geduld.

Als ruhiger, loyaler und pflichtbewusster Mensch schätzt er genau diese Eigenschaften auch in einer Partnerin. Gleichzeitig hofft er, dass sie ebenso spontan, humorvoll und naturverbunden ist wie er.

Seine Freizeit verbringt David am liebsten aktiv: Ob mit dem Velo, beim Schwimmen, Wandern oder Skifahren – die Natur ist sein zweites Zuhause. Besonders schön wäre es für ihn, gemeinsam mit seiner Herzensdame im Genfersee zu schwimmen oder nach einer Wanderung die atemberaubende Aussicht zu geniessen.

Für David steht der Frühling für Neuanfänge und Chancen – genau wie die Liebe. Der Romantiker sehnt sich nach einer Partnerin, mit der er nicht nur das Leben, sondern auch eine Familie teilen kann. Wer möchte diesen warmherzigen Mann näher kennenlernen?

Gabi (65) aus St. Gallen

Gabi ist ein Mensch voller Lebensfreude. Als eine der ersten Frauen, die den Beruf der Landwirtin erlernten, hat sie sich nie von Konventionen einschränken lassen.

Heute lebt sie ihre Leidenschaft als Pferdezüchterin aus und ist eine ausgezeichnete Kutschfahrerin, die bereits mehrfach prämiert wurde. Ihr grösster Stolz: ihr Hengst Erode. Doch so erfüllt ihr Leben auch ist, für das Glück zu zweit fehlt noch der richtige Mann.

Die energiegeladene Bäuerin begeistert mit ihrem positiven Wesen. Ihre beste Freundin schwärmt, dass Gabi selbst an grauen Tagen kein «Schlechtwettergesicht» zeigt. Sie ist humorvoll, herzlich und gesellig – eine Frau, die sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Doch sie weiss auch, dass der richtige Partner in ihr eine sanftere Seite zum Vorschein bringen könnte.

Was Gabi sich wünscht? Einen humorvollen, offenen Mann, der genauso abenteuerlustig ist wie sie und ihre Liebe zu Pferden teilt. Ob bei gemeinsamen Kutschfahrten, tiefsinnigen Gesprächen oder entspannten Momenten – sie möchte das Leben in vollen Zügen geniessen.

Hansjürg (57) aus dem Kanton Bern

Der Berner Oberländer Hansjürg übernahm 1995 den elterlichen Hof und kümmert sich mittlerweile mit Leidenschaft um seine 40 Milchkühe, die im Sommer auf der Alp weiden. Als echter Tierfreund sucht er nun eine Partnerin, die diese Liebe zur Natur und zu den Tieren mit ihm teilt.

Der gesellige und gutmütige Landwirt beschreibt sich selbst als echten Herzensmenschen. In der Liebe ist er einfühlsam, aufmerksam und ein guter Zuhörer, während er in der Arbeit mit klarem Kopf entscheidet. Humor ist für ihn essenziell – das Leben sollte man nicht zu ernst nehmen.

Hansjürg sucht eine charakterstarke Frau, die die Natur liebt, unternehmungslustig ist und gerne Zeit mit Tieren verbringt. Romantik spielt für ihn eine grosse Rolle, genauso wie Ehrlichkeit, Offenheit und Zärtlichkeit in einer Beziehung.

Jonny (63) aus dem Kanton Thurgau

Jonny ist kein gewöhnlicher Bauer – mit seinen Tattoos, Piercings und dem markanten Ziegenbart hebt er sich von der Masse ab.

Doch hinter dem rockigen Look steckt ein warmherziger und humorvoller Mann, der seine Hofdame sucht. Auf seinem Hof leben nicht nur zwei Ponys, sondern auch ein Hund und eine Katze – Tiere sind ihm genauso wichtig wie Freiheit und Abenteuer.

Kommunikativ, ehrlich und ohne Scheu, seine Gefühle zu zeigen – so beschreibt sich Jonny selbst. Sein Lebensstil ist entspannt, doch Langeweile kommt bei ihm nicht auf. Ob spontane Ausflüge mit seinem Oldtimer-Traktor, Wandertouren oder ein Sprung ins Wasser – er sucht eine Frau, die seine Abenteuerlust teilt.

Romantik darf bei ihm nicht fehlen: An seiner Feuerstelle wartet bereits ein gemütlicher Kuschelplatz auf seine zukünftige Partnerin. Wer eine naturverbundene, spontane und lebensfrohe Seele ist, könnte Jonnys Herz erobern.

Peter (62) aus dem Kanton Luzern

Peter, besser bekannt als «Geissepeter», lebt seinen Traum als Ziegenbauer. Auf seinem Hof im Kanton Luzern kümmert er sich mit Hingabe um seine 40 Pfauenziegen – und wünscht sich nun eine Partnerin, die seine Tierliebe und Unternehmungslust teilt.

Der humorvolle und aufgeschlossene Luzerner ist handwerklich begabt und hat seinen Stall mit eigenen Händen gebaut. Doch neben der Arbeit bleibt auch Zeit für Hobbys: Er wandert gerne, fährt E-Bike, spielt Jass oder löst Puzzles. All das würde er am liebsten mit seiner zukünftigen Partnerin erleben.

Peter ist ein sensibler, herzlicher Mann, der sich eine ehrliche und humorvolle Frau wünscht – natürlich mit einer grossen Portion Tierliebe. Gemeinsam möchte er Natur und Romantik geniessen, von gemeinsamen Wellness-Auszeiten bis hin zu unvergesslichen Sonnenuntergängen.

Theo (53) aus dem Kanton Graubünden lebt in Kanada

Seit mehr als 40 Jahren nennt Theo die Weiten Kanadas sein Zuhause. Mit Leidenschaft bewirtschaftet er seine Farm, züchtet Haflinger-Pferde und widmet sich der Holzverarbeitung. Gemeinsam mit seiner Tochter Angelina führt er ein erfülltes Leben – doch was ihm fehlt, ist die richtige Frau an seiner Seite.

Der humorvolle Pferdezüchter beschreibt sich selbst als «halb-wild» – ein echtes Original, das organisiert, hilfsbereit und immer positiv gestimmt ist. In seiner Freizeit geniesst er Ausritte, steigt in sein Kleinflugzeug oder verbringt wertvolle Momente mit seiner Tochter. Doch trotz seiner tiefen Verbundenheit zu Kanada sucht er eine Frau, die seine schweizerischen Werte wieder in sein Leben bringt.

Seine Traumfrau sollte naturverbunden, humorvoll und offen für Neues sein. Auf seiner Farm gibt es immer etwas zu tun – von der Arbeit mit Pferden über Sommercamps bis zu spannenden Ausflügen. Theo ist bereit für ein neues Kapitel.

