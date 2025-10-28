David Harbour und Lily Allen im Jahr 2022. IMAGO/ZUMA Wire

Nach vier Jahren Ehe hat sich Musikerin Lily Allen von Schauspieler David Harbour getrennt – und verarbeitet die Trennung nun musikalisch. In ihrem Album «West End Girl» erzählt sie schonungslos, was passiert sein soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass sich Lily Allen und ihr Ehemann David Harbour getrennt haben.

Der Grund dafür: Er soll sie betrogen haben.

Die Sängerin verarbeitet die Trennung nun in ihrem neuen Album «West End Girl» – dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Mehr anzeigen

Die Trennung von Lily Allen (40) und David Harbour (50) sorgt derzeit für Schlagzeilen. Die britische Sängerin hat das Ende ihrer Ehe jetzt in ihrem neuen Album «West End Girl» verarbeitet. Dabei erzählt sie haargenau und unverblümt, was wirklich passiert sein soll. Das ist über die Ehe, die Affäre und die Lieder bekannt:

Die «perfekte» Ehe

Lily Allen und David Harbour lernten sich 2019 auf der Datingplattform Raya kennen. Raya zählt zu den exklusivsten Apps dieser Art. Stars wir Ben Affleck, Sharon Stone oder Demi Lovato sollen sie bereits genutzt haben.

Ihr erstes Date fand in einem schicken Londoner Restaurant statt. «Da gibt es diesen Tisch in der Mitte des Raumes, der sich direkt unter einer Uhr befindet. Ich erinnere mich, dass ich ihn ansah und an Leonardo DiCaprio in ‹Titanic› denken musste», sagte Allen damals der «Sunday Times».

Ein Jahr später heirateten sie. Die beiden gaben sich in Las Vegas in einer Hochzeitskapelle das Ja-Wort – inklusive Elvis-Imitator.

Über ihre Ehe ist nicht viel bekannt. Nur: von aussen wirkten sie glücklich.

Die Trennung

Doch wie kam es zur Trennung?

Die Sängerin soll schon länger das Gefühl gehabt haben, dass ihr Mann ihr etwas verschwieg. Also meldete sie sich wieder auf der Plattform Raya an. Dort soll Allen dann tatsächlich auf ein Profil ihres Ehemanns gestossen sein. Als Nächstes habe sie angegeben, auf Frauen zu stehen, damit ihr weibliche Personen vorgeschlagen werden. Diese habe sie dann mit den Frauen, denen Harbour auf Instagram folgte, verglichen. So erzählt es eine Quelle gegenüber «Daily Mail».

In seinem Dating-Profil habe gestanden: «Zu Besuch in New York von Atlanta aus.» Der Schauspieler soll sich als «heimlichen Nerd, der im Fernsehen den harten Kerl spielt» beschrieben haben. Als Song habe er «Houses Of The Holy» von Led Zeppelin im Profil hinterlegt. Ob er nur online geflirtet hat, oder sich tatsächlich mit einer der Damen getroffen hat, ist nicht bekannt.

Harbour soll zudem während Dreharbeiten in den USA über drei Jahre hinweg eine Affäre mit einer jüngeren Kostümbildnerin gehabt haben.

Ende 2024 trennte sich das Paar nach vier Jahren Ehe. Weder David Harbour noch Lily Allen haben sich damals öffentlich zu ihrem Liebes-Aus geäussert. Ein Freund sagte, dass sich das Paar «offiziell getrennt» habe.

Das Album

Doch warum wir die Trennung auf den sozialen Medien so heiss diskutiert? Der Grund dafür ist «West End Girl», das neue Album von Lily Allen. Darin singt sie schonungslos über ihren Ex-Mann, ihre Beziehung, Herzschmerz, Verlust und Neubeginn.

Der Titelsong erinnert an den Beginn ihrer Beziehung – an ihre gemeinsame Zeit in New York, das neue Zuhause mit den Töchtern und ihren Karriereschub durch die Hauptrolle im West-End-Stück «2:22 A Ghost Story». Doch schon dort zeigt sich auch Distanz: «Das war der Moment, als sich dein Verhalten änderte», singt Allen. Im Lied «Ruminating» erzählt sie von schlaflosen Nächten, Eifersucht und einem Gefühl der Ohnmacht.

In «Sleepwalking» spricht Allen über eine emotionale Leere in der Ehe und Schweigen über deren Ursachen. «Relapse» handelt von der gescheiterten Idee einer offenen Beziehung, und in «Tennis» bringt ein entdeckter Chatverlauf eine neue Sichtweise – mit einer rätselhaften Figur namens Madeline im Mittelpunkt.

Vor allem ihr Lied «Pussy Palace» macht Schlagzeilen. Im Lied singt sie: «I didn't know it was your pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. I always thought it was a dojo, dojo, dojo. So am I looking at a sex addict, sex addict, sex addict, sex addict? Oh, talk about a low blow, oh, no, oh, no.»

In dem Lied singt Allen, dass sie nicht möchte, dass ihr Ex in ihrem Bett liegt. Stattdessen schickt sie ihn zu seiner Zweitwohnung im West Village, wo sie später seine Sachen hinbringt. Beim Betreten der Wohnung entdeckt sie, dass diese kein normaler Ort, sondern ein «Pussy Palace» ist – voller Sexspielzeug, Gleitmittel, Kondome und handgeschriebener Briefe von gebrochenen Frauenherzen. Sie dachte, es sei ein ruhiger Ort (ein «Dojo»), doch er entpuppt sich als Symbol für die sexuellen Eskapaden ihres Partners, den sie als Sexsüchtigen bezeichnet.

Der «Vogue» erklärt Allen, die Arbeit am Album sei für sie «eine Möglichkeit gewesen, mit dem umzugehen, was passiert ist». Musik sei schon immer ihr Weg gewesen, Dinge zu verstehen. In einem Interview mit «The Times» sagt Allen, nicht alles sei wortwörtlich autobiografisch zu verstehen: «Einige Songs beruhen auf Erlebnissen aus meiner Ehe, aber nicht jedes Detail ist wörtlich zu nehmen.»

Die Affäre

Nach der Veröffentlichung des Albums meldete sich auch die Frau zu Wort, die hinter der angeblichen Affäre «Madeleine» stehen soll. Dabei soll es sich um die 34-jährige Kostümbildnerin Natalie Tippett handeln. Gegenüber der «Daily Mail» bestätigte sie, eine Affäre mit dem Harbour gehabt zu haben.

Kennengelernt hätten sich beide 2021 am Set des Netflix-Films «We Have A Ghost». Während Harbour die Hauptrolle spielte, arbeitete Tippett in der Kostümabteilung.

Zwar habe sie die Songs gehört, wolle aber kein öffentliches Drama daraus machen, sagte Tipett laut «Daily Mail». Sie sei Mutter einer kleinen Tochter und finde die mediale Aufmerksamkeit «beängstigend».

Auf dem Album singt Allen unter anderem von der Entdeckung von Textnachrichten auf dem Handy ihres Mannes, die auf eine Affäre hingedeutet hätten. In «Madeline» imitiert sie die vermeintliche Stimme der anderen Frau, die beteuert, es sei «nur Sex» ohne emotionale Verbindung gewesen.

Das Haus

Nach der Trennung und nach der Veröffentlichung des neuen Albums steht auch das gemeinsame Haus von Allen und Harbour zum Verkauf. Als das Ex-Paar 2020 heiratete, kauften sie wenig später ein Sandsteinhaus im Stadtteil Carroll Gardens in Brooklyn.

Laut einem Bericht von «TMZ» wird das Haus derzeit für 7'995'000 US-Dollar angeboten. Damit liegt der Preis mehr als doppelt so hoch wie beim damaligen Kauf.

Gestaltet wurde das Townhouse mit auffälligen Details: farbstarke Wände, florale Tapeten und ein individueller Stil machten das Gebäude zu einem Vorzeigeobjekt in der US-Ausgabe des Magazins «Architectural Digest» und zu einem viralen Designphänomen.

Das Haus hat auch in Allens Album Platz gefunden. Im Lied «West End Girl» singt sie: «Ich suche nach Häusern mit vier oder fünf Stockwerken. Und du hast uns ein Sandsteinhaus gefunden und sagtest: ‹Willst du es? Es ist deins.›»

An anderer Stelle schildert sie ihre gemischten Gefühle angesichts des kostspieligen Projekts: «Ich hätte mir das nie leisten können. Du hast es einfach durchgezogen und ich fühlte mich dabei irgendwie unwohl.»