Sexologin: «Das stelle ich mir als körperlich anstrengend vor»

Nicole Kidman musste den Dreh des Films «Babygirl» abbrechen – wegen der Intensität der Sexszenen. Doch was steckt wirklich hinter der Orgasmusflut? Sexualtherapeutin Amelie Boehm ordnet ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicole Kidman musste die Dreharbeiten zu «Babygirl» wegen der körperlichen Anstrengung gespielter Sexszenen abbrechen.

Sexologin und Psychologin Amelie Boehm sagt, dass Nicole Kidman wohl von gespielten Orgasmen am Filmset spricht – und diese seien körperlich sehr anstrengend. Sexologin Amelie Boehm: «Dass sie [Nicole Kidman] ab und zu eine Pause davon braucht, finde ich nachvollziehbar.»

In «Babygirl» verkörpert Nicole Kidman die Geschäftsfrau Romy, die für eine leidenschaftliche Affäre bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen. Der Film startet am 30. Januar in ausgewählten Schweizer Kinos. Mehr anzeigen

Nicole Kidman musste den Dreh von «Babygirl» wegen der sexuellen Intensität abbrechen, sie hatte zu viel Orgasmen. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Nachricht gelesen haben?

Amelie Boehm: Nicole Kidman ist ja eine Schauspielerin in einem Spielfilm, die für diese Szenen mit einer Intimitätschoachin gearbeitet hat – demnach gehe ich fest davon aus, dass sie in dem Film keinen echten Sex hatten, sondern Sexszenen gedreht haben. Das ist ein grosser Unterschied. Ihr Originalzitat könnte man vor dem Hintergrund auch einfach so verstehen, dass sie nicht von der sexuellen Intensität echter, eigener Orgasmen spricht, sondern der gespielten. Das stelle ich mir als durchaus körperlich anstrengend vor. Dass sie da ab und zu eine Pause davon braucht, finde ich nachvollziehbar.

In Zeitschriften ist oft vom Gegenteil zu lesen, dass Frauen nicht oder nur schlecht zum Orgasmus kommen. Welche Voraussetzungen braucht es, um wie Nicole Kidman mehrere Orgasmen hintereinander zu bekommen?

Zur Person: Amelie Boehm zVg/Nora Dal Cero Amelie Bohm ist Sexologin und Psychologin in Basel und als Expertin sowie als Autorin für verschiedene Publikationen tätig. Mehr Informationen findest du hier.

Also, wenn man Orgasmen wie Nicole Kidman am Filmset erleben möchte, dann ist vielleicht ein Besuch eines Schauspielkurses eine gute Idee. Für echte Orgasmen braucht es, was immer eine Frau braucht, um ihre Erregung bis zum Höhepunkt zu steigern. Tatsächlich ist es nicht so, dass Frauen nicht oder nur schlecht zum Orgasmus kommen. Die allermeisten Frauen kommen ja bei der Selbstbefriedigung wunderbar zum Höhepunkt. Nur in der Paarsexualität hapert es öfter mal. Das liegt aber nicht am Körper der Frau, sondern daran, wie Sex im Paarsetting üblicherweise vonstattengeht.

Die Hollywoodschauspielerin musste die Dreharbeiten stoppen, weil es zu intensiv wurde. Wurden Sie in Ihrer Praxis auch schon mit solchen Fällen konfrontiert?

Wer regelmässig zum Höhepunkt kommt, ist meistens ganz zufrieden mit der eigenen Sexualität. In meine Praxis kommen also eher Frauen, denen es schwerfällt, Orgasmen beim Sex zu erleben und damit unzufrieden sind.

Nicole Kidman ist 57 Jahre alt. Welche Rolle spielt die Menopause bei Orgasmen?

Die starken hormonellen Veränderungen verändern sehr häufig die erlebte Sexualität von Frauen in dieser Lebensphase. Beispielsweise kann die vaginale Trockenheit dazu führen, dass Sex schmerzhaft wird. In Bezug auf den Orgasmus kann es vorkommen, dass die Frauen länger brauchen, bis sie erregt sind oder einen Orgasmus erreichen. All das kann, muss aber nicht sein. Ich rate gern dazu, sich um die sexuelle Zufriedenheit zu kümmern, wenn sie beispielsweise aufgrund körperlicher Veränderungen abnimmt. Oft kann man dagegen viel mehr unternehmen, als man denkt.

Erlebt man während der Menopause ein sexuelles Hoch?

Da gibt es keine Antwort, die für alle passt. Es gibt Frauen, die in dieser Zeit ein sexuelles Hoch erleben, weil beispielsweise der Wegfall der Fruchtbarkeit und der monatlichen Menstruation in ihnen ein Gefühl der Freiheit und Entspannung fördert. Das unterstützt das sexuelle Verlangen und kann die Orgasmusfähigkeit verbessern. Anderen geht die Lust komplett verloren.

