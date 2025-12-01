  1. Privatkunden
Vom Thron ausgeschlossen Das traurige Schicksal von Japans Prinzessin Aiko 

Carlotta Henggeler

1.12.2025

Prinzessin Aiko besuchte den buddhistischem Tempel Wat Xieng Thong Luang Prabang in Laos am 20. Novemer 2025.  
Prinzessin Aiko besuchte den buddhistischem Tempel Wat Xieng Thong Luang Prabang in Laos am 20. Novemer 2025.  
KEYSTONE

In Japan darf nur ein Mann Kaiser werden – ein Gesetz, das Prinzessin Aiko trotz direkter Abstammung ausschliesst. Die Monarchie steckt in der Sackgasse, denn der nächste Thronfolger ist jung, und die männliche Linie dünnt aus.

Carlotta Henggeler

01.12.2025, 19:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinzessin Aiko, einziges Kind von Kaiser Naruhito, hat trotz direkter Abstammung keine Thronansprüche, da in Japan laut Gesetz nur Männer Kaiser werden dürfen.
  • Sie gilt als moderne, volksnahe Vertreterin des Kaiserhauses und repräsentierte Japan zuletzt bei einem offiziellen Besuch in Laos.
  • Der einzige aktuelle Thronfolger ist ihr 18-jähriger Cousin Hisahito, was angesichts des Mangels an männlichen Nachkommen erneut Forderungen nach einer Reform der Thronfolge-Regelung aufwirft.
Mehr anzeigen

Prinzessin Aiko wird am 1. Dezember 24 Jahre alt. Trotz ihrer Position als einziges Kind des Kaiserpaares – und direkte Nachfahrin der über 2600 Jahre alten Yamato-Dynastie – hat sie keine Aussicht auf den Thron.

Moderner Royal

In ihrer Heimat Japan wird Aiko als moderne Monarchie-Vertreterin angesehen. Zudem gilt sie nach mehreren Auftritten in der Öffentlichkeit als volksnahe Persönlichkeit. Aiko hat japanische Sprache und Literatur studiert und ihr Englisch am renommierten Eton College geschliffen. 

Im November zeigte sie sich auf ihrer jüngsten Staatsreise durch Laos – ein weiterer Meilenstein in ihrer Royal-Karriere. 

Die Thronfolge ist eine männliche Angelegenheit

Wäre Aiko in ein anderes Königshaus hineingeboren worden, wäre sie – wahrscheinlich – längst Kronprinzessin mit Aussicht auf den Thron.

Doch in Japan bestimmt das kaiserliche Haushaltsgesetz von 1947, dass nur Männer den Chrysanthementhron erben können.

Das heisst konkret für Aiko: Auf dem Nachfolgeranking steht ihr Cousin Hisahito von Akishino (18) zuvorderst, der momentan der einzige männliche Hoffnungsträger der kaiserlichen Familie ist. 

Schon seit langem sorgt die gesetzliche Lage für Streitgespräche in Japan. Viele sehen dringenden Reformbedarf, gerade weil es kaum männliche Nachfolger gibt. Dennoch bleibt das Gesetz unangetastet: Frauen bleibt der Thron verwehrt, und mit einer Ehe ausserhalb des Adels verlieren sie ihren Status im Kaiserhaus und können ihn auch nicht an ihre Kinder weitergeben.

