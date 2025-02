L.A. Calling mit Simone Bargetze – ab 5. März auf blue News Ungefiltert, unkonventionell, unverblümt: Simone Bargetze war Stuntfrau, lebt in Los Angeles und berichtet neu in ihrer regelmässigen Video-Kolumne für blue News aus Hollywood. 18.02.2025

Simone Bargetze führt ein aussergewöhnliches Leben. In Los Angeles, wo sie zwischen bekannten Stars lebt, ist ihr Hollywoodtraum wahr geworden. Ab dem 5. März gibt die Stuntfrau exklusive Einblicke in ihren Alltag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Bargetze arbeitete als Stuntfrau in Blockbustern wie «Avatar» oder «Transformers».

Ab dem 5. März gibt sie jeden Mittwoch um 17 Uhr auf blue News exklusive Einblicke in ihr Hollywood-Leben.

Unter dem Namen «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» nimmt die Liechtensteinerin dich mit in ihr Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mehr anzeigen

Nach den verheerenden Waldbränden Anfang Januar in Los Angeles kehrt die Stadt langsam zur Normalität zurück. Doch für Stuntfrau Simone Bargetze bedeutet das keineswegs Ruhe.

Simone Bargetze (48) Von Liechtenstein nach Zürich, Los Angeles, Brasilien, Bali, Thailand und am Ende wieder zurück nach Hollywood. In «L.A. Calling – Simones Hollywood-Stories» berichtet Weltenbummlerin Simone Bargetze regelmässig von ihrem Alltag im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In rund 40 Filmproduktionen wie «Avatar», «Transformers» und «Iron Man» stand die Liechtensteinerin vor der Kamera – und machte sich einen Namen als die «mutigste Frau Hollywoods». In ihrem neuen Zuhause Los Angeles verbringt Simone Bargetze schon mal gerne Zeit am Strand. zVg

Die 48-Jährige, die bereits in Blockbustern wie «Avatar» oder «Transformers 3» als Stuntfrau vor der Kamera stand, startet ab dem 5. März eine neue Mission: Jeden Mittwochabend berichtet sie exklusiv für blue News über ihren Alltag in Hollywood.

Ihre Kolumne «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» bietet Einblicke hinter die Kulissen von Dreharbeiten, unterhaltsame Begegnungen mit Prominenten wie etwa Tom und Bill Kaulitz sowie Treffen mit Schweizer Auswanderer*innen in deren Zuhause.

Bargetze hat in den letzten 25 Jahren immer wieder in Amerika gelebt, seit einem Jahr ist sie zurück in Los Angeles und wohnt dort mit ihrem Ehemann Sven und Sohn Jamie. Zuvor war die Familie in der Schweiz daheim.

Ab dem 5. März jeden Mittwochabend exklusiv bei blue News.