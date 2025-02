Lash Fary von Distinctive Assets gibt auf Instagram Einblicke in die diesjährigen Präsente für die Oscar-Nominierten. Instagram/lashfary

Wer für einen Oscar nominiert ist, aber nicht gewinnt, geht nicht mit leeren Händen nach Hause. Denn in den Goodie-Bags im Wert von über 200'000 Dollar ist für jeden etwas dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch in diesem Jahr erhalten Oscar-Nominierte einen luxuriösen Goodie-Bag – angeblich im Wert von über 200'000 Dollar.

Darin befinden sich unter anderem Gutscheine für Luxus-Hotels, Beautyprodukte und sogar eine Fettabsaugung.

Die Geschenke sollen nicht nur glamourös sein, sondern auch kleine Unternehmen und soziale Projekte unterstützen, etwa mit Spenden für Brandopfer in Los Angeles.

Die PR-Firma Distinctive Assets, die die Geschenktüten zusammenstellt, vermarktet sie unter dem Motto «Everyone Wins». Mehr anzeigen

Auch an den diesjährigen Academy-Awards am 3. März gehen die Nominierten, die nicht gewinnen, nicht leer aus. Wenn im Dolby Theatre in Los Angeles der Goldjunge verteilt wird, erhalten die prominenten Gäste, die die Chance auf einen Oscar haben, einen extravaganten Goodie-Bag.

Was darin enthalten ist? Eine breite Palette an Luxus-Geschenken, die sich sehen lässt. Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, beläuft sich der Wert der Produkte und Gutscheine auf über 200'000 Dollar. Auch «Cosmopolitan» berichtet von einem «sechsstelligen Betrag».

Zu den Präsenten zählen neben viel Beautyprodukten, Koffern und Hundebekleidung auch Reisegutscheine für Luxus-Hotels, eine Fettabsaugung und ein 950-Dollar-Bildband.

Die Goodie-Bags werden von der PR-Firma Distinctive Assets zusammengestellt. Lash Fary, Gründer des Unternehmens, zeigt in einem Instagram-Video, was so in den Geschenketüten – oder besser gesagt in den Geschenkkoffern – steckt.

«Während unsere Geschenke berühmt dafür sind, spassig und fantastisch zu sein, dienen sie auch dazu, kleine Unternehmen, von Minderheiten geführte Marken und Firmen, die etwas zurückgeben, zu fördern», wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit Geschenken Brandopfern in Los Angeles helfen

Zu den diesjährigen Beschenkten gehören etwa Cynthia Erivo (38), Adrien Brody (51) oder Demi Moore (62). Sie bekommen als Reisegeschenke folgendes: eine fünftägige Übernachtung in einem Luxus-Wellness-Retreat in Sri Lanka, jeweils vier Übernachtungen in zwei Luxus-Resorts auf den Malediven und einen Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel Cotton House in Barcelona.

Hinzu kommen Präsente aus dem Beautybereich wie etwa eine 500-Dollar-Mitgliedschaft beim Gesundheitstechnologieunternehmen Function, ein Artlipo-Body-Contouring, alle Produkte der Luxus-Hautpflegeproduktemarke Miage oder laut «Bild» «ein 24'000-Euro-Gutschein» für eine Fettabsaugung.

Mit den Goodie-Bags will Distinctive Assets aber auch etwas Gutes tun. Besonders nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles soll geholfen werden.

So findet sich in den Geschenktüten auch eine Mitgliedschaft bei Bright Harbor, die eine Million Dollar für die Katastrophenhilfe für Familien bereitstellt, die vom Feuer betroffen sind.

Oder auch Bauunternehmen bieten verschiedene Dienstleistungen und Bauvergünstigungen für die Stars an. Diese Angebote können die Nominierten dann auch an Betroffene weitergeben, wenn sie sie nicht für sich selbst verwenden wollen.

«Alle gewinnen»-Geschenktüten

Für Lash Fary ist es schon das 23. Mal, dass er die Trostpreise für die Oscar-Nominierten zusammenstellt. Wie er zur «Bild» sagt: «Die meisten der Nominierten werden ohne einen Goldjungen nach Hause gehen. Ich versuche, ein kleines Lächeln auf die Gesichter der Stars zu zaubern.»

Auf Instagram betitelt die PR-Firma ihre Goodie-Bags mit «everyone wins», bedeutet auf Deutsch «alle gewinnen». Und auch wenn der Goldjunge der Hauptpreis des Abends ist, macht sich die Luxus-Geschenktüte doch ganz gut als Trostpflaster.

