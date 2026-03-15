98. Academy Awards 2026 | «On the Rocks» Oscar Special Im «On the Rocks» Oscar-Special spricht Vania Spescha mit den blue News Filmexperten über die Nominierten und Favoriten. Glamour, grosse Namen und ein unterhaltsamer Talk über aufregende Storys und die spannendsten Momente der Academy Awards. 24.02.2026

Von wortkargen Dankesreden, grossen Gewinner*innen und unbekannten Verlierer*innen, von Multitalenten und Müllmännern: Kuriose Fakten zur Verleihung des wichtigsten Filmpreises der Welt.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Blick zurück auf fast 100 Jahre Oscar-Geschichte: Welche Schwestern verkrachten sich bei der Verleihung?

Wessen Name war falsch auf der Oscar-Statue eingraviert?

Und wer hielt bislang die meisten Trophäen in seinen Händen? Die Auflösung gibt es hier.

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So fing alles an mit den Oscars

Eine Anekdote besagt, dass eine Mitarbeiterin und spätere Direktorin der Filmakademie mal ausgerufen haben soll: «Der sieht ja aus wie mein Onkel Oscar.» Aber auch Bette Davis kommt als Namensgeberin infrage, weil sie den kleinen, vergoldeten Ritter mit ihrem Ehemann Harmon Oscar Nelson verglichen haben soll.

Den allerersten Oscar überhaupt bekam ein Deutscher: Der Schauspieler Emil Jannings gewann ihn 1929 für seine Rollen in den Stummfilmen «Der Weg allen Fleisches» und «Sein letzter Befehl».

Der deutsche Schauspieler Emil Jannings gewann 1929 den ersten Oscar überhaupt – und zwar für seine Rollen in den Stummfilmen «Der Weg allen Fleisches» und «Sein letzter Befehl». Bild: imago images/Everett Collection

Wer sich nun wundert: Damals konnten Schauspielerinnen und Schauspieler noch für mehrere Filme auf einmal gewürdigt werden. Von Jannings Dankesrede ist nichts überliefert, im Gegensatz zu Greer Garson:

Die Schauspielerin hielt 1942 eine fast siebenminütige Dankesrede, schliesslich sei dies eine «einmalige Gelegenheit im Leben». Danach wurde bei den Oscars nicht nur die Zeitbegrenzung eingeführt – Garson erhielt auch nie wieder den Oscar, obwohl sie in den Folgejahren viermal nominiert wurde.

Die hohe Kunst der Dankesrede

Ob das die schönste Dankesrede aller Zeiten war? «Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you»: 23-mal bedankte sich Gwyneth Paltrow 1999 in ihrer Oscarrede, während sie wie ein Schlosshund heulte.

Wortkarg war hingegen Schauspieler Clark Gable: Er nahm seine Statuette einzig mit einem «Danke» entgegen – ebenso wie Alfred Hitchcock 1968, der sechsmal für den Regie-Oscar nominiert war. Gewonnen hat er nie. Zum Trost gab es den Ehren-Oscar für das Lebenswerk – für Hitchcock kein Ersatz.

Um das Problem der langen Dankesreden zu lösen, versprach Moderator Jimmy Kimmel 2018 demjenigen Preisträger einen Jetski, der sich am kürzesten fassen konnte. Gewinner war Mark Bridges, der sich «nur» rund 30 Sekunden für den Kostümdesign-Oscar für «Der seidene Faden» bedankte. Das flotte Gefährt behielt er nicht, sondern spendete es für einen guten Zweck.

Dass ihm die Academy über Jahrzehnte den Oscar verwehrte, störte Jack Palance nicht. Als er 1992 den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in «City Slickers – Die Grossstadt-Helden» gewann, konterte er Fragen nach seinem Alter (damals 73) mit einem denkwürdigen Auftritt: Der Schauspieler machte vier Liegestützen – auf nur einem Arm.

Die Dankesworte der Britin Joan Fontaine hingegen vergass man in dem Moment, als ihre Schwester Olivia de Havilland auf die Bühne stürzte. Die war 1942 auch für den Oscar nominiert und mit Fontaine zerstritten. Nun beeilte sich die Unterlegene, als Erste zu gratulieren. Doch den Trost, vor Publikum das Gesicht wahren zu dürfen, gönnte Fontaine der Schwester nicht.

Diese Familie war Gewinner mehrerer Oscars

Nur eine Familie schaffte es, in drei Generationen Oscar-Gewinner hervorzubringen – die Hustons. Walter Huston bekam 1948 für seine Nebenrolle in «Der Schatz der Sierra Madre» den Oscar, sein Sohn John erhielt für das Drama den Regie-Oscar. 1986 wurde Johns Tochter Anjelica für ihre Nebenrolle in «Die Ehre der Prizzis» ausgezeichnet.

Der Erfolg liegt auch bei Liza Minnelli in der Familie: Sie ist die einzige Oscar-Gewinnerin, deren Eltern, Judy Garland und Vincente Minnelli, ebenfalls mit dem Academy Award ausgezeichnet wurden.

Tom Hanks bekam 1993 für seine Rolle als Aids-kranker Anwalt den Oscar als bester Hauptdarsteller. Im Jahr darauf durfte er als «Forrest Gump» erneut den Preis mit nach Hause nehmen.

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Vor Hanks schaffte nur ein Schauspieler die Titelverteidigung: Spencer Tracy, der 1938 und 1939 gewann: Bei seiner ersten Preisverleihung staunte er nicht schlecht, als er den Oscar bekam – und darauf «Dick Tracy» eingraviert war, der Name eines populären Comic-Helden. Den Preis gab er zwecks Berichtigung zurück und sorgte dafür, dass die kleinen Statuen fortan erst nach der Verleihung graviert werden.

Zwei «literarische» Legenden, die von zwei berühmten Akademien ausgezeichnet wurden: George Bernard Shaw gewann den Literatur-Nobelpreis 1925 und 1938 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch (nach seinem eigenen Roman «Pygmalion»).

Bob Dylan holte 2000 den Oscar für seinen Song «Things Have Changed» und 2016 ebenfalls den Literatur-Nobelpreis.

Auch Laurence Olivier («Hamlet») und Roberto Benigni («Das Leben ist schön») gewannen doppelt: Sie sind die bislang einzigen Künstler, die in Filmen als beste Schauspieler ausgezeichnet wurden, bei denen sie selbst Regie geführt haben.

Erst Gewinner, dann Verlierer

«And the Oscar goes to ... ‹La La Land›» - NICHT! Laudator Warren Beatty hatte 2017 den Musicalfilm bereits in der Kategorie «Bester Film» zum Gewinner ausgerufen und die überglückliche Crew bei sich auf der Bühne, als er zurückgepfiffen wurde. Denn eigentlich hatte die Academy «Moonlight» zum besten Film gewählt.

«La La Land» gewann schliesslich «nur» sechs Oscars. Nebenbei stellte das Musical noch einen Rekord auf: Zuvor wurde noch kein Film, der 14-mal nominiert wurde, nicht als «Bester Film» ausgezeichnet.

Sieben Oscar-Gewinner wurden für besonders schlechte Schauspielleistungen mit der «Goldenen Himbeere» ausgezeichnet: Roberto Benigni, Liza Minnelli, Laurence Olivier, Charlton Heston, Faye Dunaway, Halle Berry und Sandra Bullock. Letztere bewies Humor: Ihren «Razzie» 2010 für «Verrückt nach Steve» holte die Schauspielerin persönlich ab.

Bis 1961 verlieh die Academy den sogenannten «Juvenile Award», einen unregelmässig verliehenen Sonderpreis, der an minderjährige Darsteller ging.

Die erste Preisträgerin des Miniatur-Oscars ist bis heute die jüngste Preisträgerin aller Zeiten: Shirley Temple war gerade einmal sechs Jahre alt, als sie 1934 die Trophäe entgegennahm. James Ivory gewann 2019 den Preis für das beste adaptiertes Drehbuch für «Call Me By Your Name». Mit 89 Jahren darf er sich nun den ältesten Oscar-Gewinner aller Zeiten nennen.

Dieses Bild von der Oscar-Verleihung 2014 machte Schlagzeilen: Das Selfie von Moderatorin Ellen DeGeneres 2014 könnte das teuerste Foto der Welt sein. Samsung spendete nicht nur für jeden der über 3,3 Millionen Re-Tweets des Bildes beim Kurznachrichtendienst Twitter einen Dollar, sondern bezahlte dem US-Sender ABC 1,5 Millionen Dollar für einen Werbespot während der Ausstrahlung. Bild: Getty Images

Jennifer Lawrence war mit 23 Jahren die jüngste Kandidatin, die schon einen Strauss aus drei Oscar-Nominierungen in den Händen halten konnte – für «Winter's Bone», «Silver Linings» (hier gewann sie die Auszeichnung sogar) und «American Hustle».

Für ihre Hauptrolle in «Joy» stand sie 2016 bereits zum vierten Mal auf der Vorschlagsliste für den Oscar. Judi Dench hingegen musste lange warten: Ihre sieben Oscar-Nominierungen bekam Schauspielerin Judi Dench erst, nachdem sie ihren 63. Geburtstag gefeiert hatte. Für «Shakespeare In Love» (1998) gewann sie zum bislang einzigen Mal die Auszeichnung – als «Beste Nebendarstellerin».

Stars können beim Oscar viel verlieren

Acht Nominierungen, aber noch keinen Oscar: Das ist die bislang enttäuschende Bilanz von Glenn Close. Sie ist damit auch die Schauspielerin, die bislang am häufigsten «übersehen» wurde.

Close, aber auch alle, die lange schon vergeblich auf eine Auszeichnung warten, könnten bei Kevin O'Connell nachfragen, wie man mit Oscar-Niederlagen umgeht: Der Sound-Mixer wurde seit 1984 insgesamt 21-mal nominiert, bevor er 2017 für «Hacksaw Ridge» endlich seinen ersten Academy Award gewann.

Selbst später anerkannte Preisträger und unstrittige Regie-Legenden sind vor einem Totalflop bei den Oscars nicht gefeit: 1986 ging Steven Spielbergs Südstaatendrama «Die Farbe Lila» leer aus – trotz elf Nominierungen.

Falls Spielberg mal wieder einen (Gewinner-)Stoff suchen sollte: Shakespeares «Romeo und Julia» war – in unterschiedlichen Umsetzungen, «Shakespeare In Love» mitgerechnet – schon vier Mal als «Bester Film» nominiert. Gewinnen konnte bislang nur die Musical-Verfilmung «West Side Story», deren Story auch auf dem Theater-Klassiker beruht.

Mehr Oscars hatte niemand

Der Mann mit den meisten Oscar-Trophäen war William Fulgear im Jahr 2000: Er hatte 52 in Styropor und Plastik eingehüllte Trophäen aus einem Müllcontainer gefischt, nachdem sie zuvor gestohlen worden waren.

Für die Rückgabe bekam er nicht nur einen 50'000 Dollar Finderlohn, sondern auch eine Einladung zur Preisverleihung und eine paar nette Danksagungen der Stars.

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