Wüster Familienzoff David Beckhams Antwort an Sohn Brooklyn: «Manchmal muss man sie Fehler machen lassen»

fon

21.1.2026

David Beckhams Antwort an Sohn Brooklyn: «Manchmal muss man sie Fehler machen lassen».
David Beckhams Antwort an Sohn Brooklyn: «Manchmal muss man sie Fehler machen lassen».
Imago

Inmitten der öffentlich ausgetragenen Familienfehde mit Sohn Brooklyn reagiert David Beckham mit Zurückhaltung – bisher. Statt auf die Vorwürfe einzugehen, setzt der Ex-Fussballstar auf bedachte Aussagen über Fehler und Erziehung und liefert eine erste zögerliche Antwort. 

Redaktion blue News

21.01.2026, 10:16

21.01.2026, 22:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Brooklyn Beckham erhebt auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David und Victoria Beckham – darunter emotionale Manipulation, Kontrolle und Sabotage seiner Beziehung zu Nicola Peltz.
  • David Beckam äussert sich nun erstmals seit den heftigen Vorwürfen. 
  • In der CNBC-Sendung «Squawk Box» spricht Beckham allgemein über Erziehung und den Einfluss sozialer Medien.
Mehr anzeigen

David Beckhams Äusserungen kommen nur wenig später nach dem öffentlichen Ausbruch seines Sohnes Brooklyn auf Social, blue News berichtete. 

Was ist passiert? Brooklyn Peltz Beckham hat auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David und Victoria Beckham, darunter emotionale Manipulation, Kontrolle und Sabotage seiner Beziehung zu Nicola Peltz gepostet. 

Und was macht David Beckham? Er übt sich in Zurückhaltung, kontert nur indirekt und sucht nach bedachten Formulierungen. Seine Taktik? Wohl nicht noch mehr Öl ins Feuer giessen, Deeskalation üben. 

Zum Ritter geschlagen. David Beckham darf sich jetzt Sir nennen

Zum Ritter geschlagenDavid Beckham darf sich jetzt Sir nennen

Als Gast der Sendung «Squawk Box» auf «CNBC» sprach der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft über Erziehung und die Rolle der sozialen Medien, ohne direkt auf den Familienkonflikt einzugehen.

Der 50-Jährige betonte die Macht der digitalen Plattformen und beschrieb sie als ein Werkzeug, das junge Menschen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kann. Er erklärte, dass er stets versucht habe, seine Kinder zu einem bewussten Umgang mit diesen Medien zu erziehen.

Beckham: «Kinder machen Fehler, manchmal muss man sie machen lassen»

Den wichtigsten Satz des Abends lieferte David Beckham, der sich nur bedeckt zur brodelnden Familienfehde äusserte: «Kinder machen Fehler, und manchmal muss man sie machen lassen», so Beckham und er doppelte nach: «Auf diese Weise lernen sie». Worte, die viele als klare Anspielung auf Brooklyn verstehen.

Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie
Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie. Eigentlich wollte Brookly Peltz Beckham die Familienfehde privat halten …

Eigentlich wollte Brookly Peltz Beckham die Familienfehde privat halten …

Bild: Instagram

Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie. … aber seine Familie versucht meine Beziehung zu ruinieren.

… aber seine Familie versucht meine Beziehung zu ruinieren.

Bild: Instagram

Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie. In der Nach vor der Hochzeit wurde – anscheinend – schon gegen Nicola geschossen.

In der Nach vor der Hochzeit wurde – anscheinend – schon gegen Nicola geschossen.

Bild: Instagram

Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie. Egal, wie sehr sich meine Frau um eine Freundschaft mit meiner Familie bemühte, es klappt einfach nicht. 

Egal, wie sehr sich meine Frau um eine Freundschaft mit meiner Familie bemühte, es klappt einfach nicht. 

Bild: Instagram

Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie. Der Familie Beckham sei nur ihr "Brand" nach Aussen wichtig. 

Der Familie Beckham sei nur ihr "Brand" nach Aussen wichtig. 

Bild: Instagram

Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie. Die Behauptung, meine Frau kontrolliere mich, ist absolut falsch.

Die Behauptung, meine Frau kontrolliere mich, ist absolut falsch.

Bild: Instagram

Brookyln Beckham schiesst scharf gegen seine Familie
Werden sich die Beckhams ebenfalls öffentlich zum Giga-Streit mit Sohn Brookyln äussern? Das bleibt abzuwarten. Bisher gab es höchstens kryptische Anspielungen.

