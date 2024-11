«Dawson's Creek»-Star James Van Der Beek sah sich dazu gezwungen, seine Krebsdiagnose früher als geplant öffentlich zu machen. 2020 Getty Images/Cindy Ord

Durch die Jugendserie «Dawson's Creek» wurde James Van Der Beek Ende der 90-er bekannt. Nun hat der 47-Jährige schockierende Neuigkeiten öffentlich gemacht: eine Darmkrebsdiagnose.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler James Van Der Beek, bekannt aus «Dawson's Creek», hat seine Darmkrebsdiagnose öffentlich gemacht und äussert sich optimistisch über seine Behandlungschancen.

Die Bekanntgabe erfolgte unerwartet, da ein Boulevardblatt die Nachricht vorab veröffentlichen wollte, weshalb Van Der Beek sich zu einem früheren Statement gezwungen sah.

Trotz der Diagnose setzt er seine Schauspielkarriere fort und wird im November in dem Film «Sidelined: The QB And Me» in einer Hauptrolle zu sehen sein. Mehr anzeigen

Der aus der Jugendserie «Dawson's Creek» bekannte Schauspieler James Van Der Beek ist an Krebs erkrankt. «Ich habe Darmkrebs», bestätigte Van Der Beek dem US-amerikanischen Entertainment-Magazin «People» am vergangenen Sonntag. Er habe bereits Schritte eingeleitet, um die Krankheit zu «bewältigen» – «mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie». «Es gibt Grund zum Optimismus», fügte der 47-Jährige hinzu. «Ich fühle mich gut.»

Nicht alle Nahestehenden Van der Beeks waren jedoch im Bilde. «Ich entschuldige mich bei allen Menschen, denen ich das selbst sagen wollte», schrieb er nach Bekanntwerden der Diagnose in einem Post bei Instagram.

Er habe jedoch mitbekommen, dass ein Boulevardmagazin die Diagnose veröffentlichen wollte und sei so zum Handeln gezwungen worden. Eigentlich hatte Van Der Beek geplant, die Krankheit in einem ausführlichen Interview mit «People» öffentlich zu machen – dieses Vorhaben wurde jedoch durch die Pläne des in dem Post nicht namentlich erwähnten Boulevardblatts durchkreuzt. «Nichts in dieser Sache ist zum von mir bevorzugten Zeitpunkt geschehen», so Van Der Beek.

Die Krebsdiagnose hat Van Der Beek bislang nicht von seiner Schauspielarbeit abgehalten. Zuletzt spielte er in einer Folge der Western-Serie «Walker» mit. Ende November erscheint außerdem der Film «Sidelined: The QB And Me», in dem er eine Hauptrolle übernimmt.

