Demi Moore auf dem roten Teppich bei der 82. Trophäen-Gala Golden Globe Awards in Beverly Hills. (5. Januar 2025) Bild: Keystone/EPA/Caroline Brehman

Demi Moore schaut auf eine lange Hollywood-Karriere zurück. Mit 62 Jahren gewinnt sie nun ihren ersten Golden Globe – und ist sichtlich gerührt.

DPA dpa

US-Schauspielerin Demi Moore hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical gewonnen. Die 62-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm «The Substance» der Französin Coralie Fargeat. Sie spielt darin eine ältere Schauspielerin, deren Ruhm etwas verblasst ist, und die deswegen ihr jugendliches Aussehen optimieren will.

Moore setzte sich gegen Karla Sofía Gascón («Emilia Pérez»), Amy Adams («Nightbitch»), Cynthia Erivo («Wicked»), Mikey Madison («Anora») und Zendaya («Challengers») durch.

Sichtlich gerührt nahm Moore den Preis entgegen. Seit 45 Jahren arbeite sie als Schauspielerin, aber nun habe sie zum ersten Mal etwas gewonnen, sagte Moore, die zuvor nur mit weniger bekannten Nischen-Auszeichnungen bedacht worden war.

«The Brutalist» holt Top-Globe als bestes Filmdrama

Der Film «The Brutalist» von US-Regisseur Brady Corbet gewann den Golden Globe als bestes Filmdrama. Er setzte sich gegen «A Complete Unknown», «Dune: Part Two», «Nickel Boys», «Konklave» von Edward Berger und «September 5» des Basler Regisseurs Tim Fehlbaum durch.

«The Brutalist» ist die Geschichte eines jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein neues Leben beginnen will. Hauptdarsteller des dreieinhalbstündigen Epos ist Adrien Brody.

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.