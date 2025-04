Trotz Niederlage ein Lachen im Gesicht: Demi Moore während der diesjährigen Oscar-Verleihung, die am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfand. Bild: IMAGO/imagebroker

Wie sehr traf es Demi Moore, dass sie für ihre Rolle im Film «The Substance» keinen Oscar gewann? Das fragten sich nach dem Entscheid viele Kinofans. Nun sprach sie in einem Interview erstmals darüber.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Demi Moore galt bei der diesjährigen Oscar-Verleihung als Favoritin in der Kategorie beste Hauptdarstellerin.

Als dann jedoch «Anora»-Darstellerin Mikey Madison den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, stiess dies manch einem Kinofan sauer auf.

Wie weh tat Moore selbst ihre vermeintliche Niederlage? «Ich fühlte mich nicht enttäuscht.» Mehr anzeigen

Die 97. Verleihung der Oscars fand am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Eine der grossen Verliererinnen des Abends, zumindest glaubten das viele Zuschauer*innen damals zu wissen:

Demi Moore.

Die 62-jährige Schauspielerin war für ihren Auftritt im Film «The Substance» in der Kategorie beste Hauptdarstellerin nominiert – und galt als grosse Favoritin auf den Oscar.

Moore war zuvor bereits bei den Golden Globe Awards, den Screen Actors Guild Awards und den Critics Choice Awards für ihre Darbietung in dem Body-Horror-Streifen von Coralie Fargeat ausgezeichnet worden.

Demi Moore: «Ich fühlte mich nicht enttäuscht»

Als jedoch «Anora»-Darstellerin Mikey Madison den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, stiess dies manch einem Kinofan ganz schön sauer auf.

Demi Moore selbst will hingegen nicht gehadert haben mit dem Entscheid der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, kurz AMPAS, wie sie nun in einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin «Time» erklärt.

Vielmehr habe sie, so Moore, vor der Verleihung eine Vorahnung gehabt, dass die 26-jährige Madison den Oscar mit nach Hause nehmen werde: «Ich beugte mich rüber zu meinem Manager und flüsterte: ‹Ich glaube, dass Mikey gewinnen wird.›»

Sie könne selbst nicht genau sagen, so Demi Moore weiter, woher sie das gewusst habe. «Aber ich tat es. Ich war so zentriert und ruhig. Ich fühlte mich nicht enttäuscht.»

Demi Moore zeigt sich als faire Verliererin

Fakt ist zudem: Bereits wenige Tage nach der Oscar-Verleihung zeigte sich Demi Moore in den sozialen Netzwerken als faire Verliererin.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin unter anderem eine Videozusammenschnitt von einigen Backstage-Momenten.

Dazu schrieb sie: «Nachdem sich diese Awards Season dem Ende nähert, bin ich so überwältigt von Dankbarkeit für diese Reise. Es war die Reise meines Lebens und wir fangen gerade erst an.»

Und weiter: «Einen grossen Glückwunsch an Mikey Madison. Ich bin gespannt, was du als Nächstes machst.»

