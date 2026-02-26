Demi Moore und Javier Bardem als Oscar-«Presenter» benannt - Gallery Demi Moore war im vorigen Jahr für einen Oscar nominiert. (Archivbild) Bild: dpa Oscar-Preisträger Javier Bardem hilft bei den diesjährigen Oscars als «Presenter» mit (Archivbild) Bild: dpa Vier Oscar-Preisträger kehren bei den 98. Academy Awards auf die Bühne zurück. (Archivbild) Bild: dpa Demi Moore und Javier Bardem als Oscar-«Presenter» benannt - Gallery Demi Moore war im vorigen Jahr für einen Oscar nominiert. (Archivbild) Bild: dpa Oscar-Preisträger Javier Bardem hilft bei den diesjährigen Oscars als «Presenter» mit (Archivbild) Bild: dpa Vier Oscar-Preisträger kehren bei den 98. Academy Awards auf die Bühne zurück. (Archivbild) Bild: dpa

Das Staraufgebot für die Oscar-Gala Mitte März wächst an. Die Verleiher der Filmpreise geben weitere prominente Helfer für die Show bekannt. Nun ist auch die Abstimmung über die Gewinner angelaufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Demi Moore und Javier Bardem werden bei der diesjährigen Oscar-Verleihung als «Presenter» mit auf der Bühne stehen.

Die beiden Hollywood-Ikonen helfen bei der Vergabe der Preise.

Wie zuvor angekündigt, werden auch Mikey Madison, Zoe Saldaña, Adrien Brody und Kieran Culkin bei den 98. Academy Awards als Helfer mitwirken. Mehr anzeigen

Gut zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung wächst das Staraufgebot für die Trophäengala weiter an. Demi Moore (63), die im vorigen Jahr für ihre Rolle in dem Horrorfilm «The Substance» als beste Hauptdarstellerin nominiert war, werde als Helferin auf der Bühne stehen, gab die Oscar-Akademie bekannt. Als «Presenter», die beim Verteilen der Preise helfen sollen, wurden auch Oscar-Preisträger Javier Bardem (56), Chris Evans (44), Kumail Nanjiani (47), Maya Rudolph (53) und Newcomerin Chase Infiniti benannt. Die 25-jährige Nachwuchsschauspielerin gab ihr Kinodebüt in dem für 13 Oscars nominierten Film «One Battle After Another».

Wie zuvor angekündigt, werden auch Mikey Madison («Anora»), Zoe Saldaña («Emilia Pérez»), Adrien Brody («Der Brutalist») und Kieran Culkin («A Real Pain») bei den 98. Academy Awards als Helfer mitwirken. Sie hatten im vorigen Jahr die Oscars als beste Haupt- und Nebendarsteller gewonnen.

Jetzt ist auch die Wahl der Preisträger angelaufen. Mehr als 10’000 Mitglieder der Film-Akademie könnten in 24 Kategorien über die Gewinner abstimmen. Die Stimmzettel müssen traditionell bis zum Dienstag vor der Vergabe der Oscars eingegangen sein. Die Trophäengala findet am 15. März in Los Angeles statt. Der US-Comedian Conan O'Brien steht bei der Show zum zweiten Mal als Moderator auf der Bühne.

Favoriten bei der Oscar-Gala

Bei der 98. Oscarvergabe geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» mit 16 Nominierungen als Favorit ins Rennen. Der schwarzhumorige Politthriller «One Battle After Another» hat 13 Gewinnchancen, gefolgt von dem Monsterfilm «Frankenstein», der Tragikomödie «Marty Supreme» und dem norwegischen Familiendrama «Sentimental Value» mit je neun Nominierungen. Acht Nennungen holte das Drama «Hamnet» über die Shakespeare-Familie.