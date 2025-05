Röbi Koller nach TV-Abschied: «Bedeutungslosigkeit? – Sowieso, irgendwann ist man weg» Fast zwei Jahrzehnte lang schenkte er Menschen grosse Momente im TV. Jetzt ist Röbi Koller pensioniert – und spürt keinen Druck, weiterhin sichtbar zu sein. 08.05.2025

Fast zwei Jahrzehnte lang schenkte er Menschen grosse Momente im Schweizer Fernsehen SRF. Jetzt ist Röbi Koller pensioniert – und spürt keinen Druck, weiterhin in der Öffentlichkeit zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach 18 Jahren «Happy Day» verabschiedete sich TV-Moderator Röbi Koller am 5. April 2025 vom SRF-Publikum.

Im Gespräch mit Claudia Lässer erzählt die TV-Legende, wie er den Ruhestand erlebt – und weshalb er keine Angst hat, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.

«Ich bin immer noch neugierig und mag Menschen», sagt Koller. Mehr anzeigen

Ob im Spitzensport oder nach einer langen, erfolgreichen Karriere – nicht selten folgt auf das Ende ein emotionales Tief. Nicht so bei Röbi Koller. Im vergangenen April moderierte der Zuger die letzte «Happy Day»-Sendung, ging in den Ruhestand.

In der Talkshow «Lässer» erzählt der langjährige Moderator der SRF-Sendung, dass er auch heute noch eine volle Agenda hat. Zwar seien es mittlerweile weniger Termine.

«Mein Leben geht auch weiter», erklärt der 67-Jährige auf die Frage nach einer möglichen emotionalen Leere.

Röbi Koller über die Bedeutungslosigkeit

44 Jahre lang war Röbi Koller in der Medienwelt unterwegs. Fast zwei Jahrzehnte stand er als Moderator für die Sendung «Happy Day» vor der Kamera.

Wer so lange in der Öffentlichkeit steht, läuft Gefahr, irgendwann in Vergessenheit zu geraten. «Bedeutungslosigkeit? Klar, irgendwann ist man weg», sagt Koller nüchtern. Auch der Tod ist für ihn kein Tabuthema.

Wenn man so viele Menschen begleitet und ihre Schicksale miterlebt hat, führt kein Weg an diesem Thema vorbei. Er habe sich auch Gedanken über den eigenen Tod gemacht. «Den Moment des Sterbens kann man nicht üben», so Koller.

Koller: «Manchmal lande ich im Fettnäpfchen»

Röbi Koller nimmt kein Blatt vor den Mund. «Manchmal ist es ironisch, manchmal lande ich halt im Fettnäpfchen», erklärt Röbi Koller mit einem Lachen im Gesicht.

Eine, die genau das an ihm schätzen dürfte, ist seine Ehefrau Esther Della Pietra. Die Regisseurin ist seit fast 30 Jahren an seiner Seite – beruflich wie privat eine starke Verbindung auf Augenhöhe.

Was seine Ehe stark macht und warum echte Nähe auch Reibung braucht, erzählt Röbi Koller in der TV-Sendung «Lässer».

