Reupponau

Ein Vertreter der Leistungsgesellschaft. Immer noch mehr leisten auch wenn dein Körper dir sagt, dass er am Limit ist. Das ist völlig krank. Und wenn der Körper schon am serbeln ist, wirf einfach noch ein paar Pillen ein. Tolle Helden und Vorbilder. Nicht wenige dieser Helden landen in Kliniken, Psychiatrien oder wie einer dieser Helden, der Zuhause sein Baby totgeschüttelt hat, weil der Held der Berge mit dem Stress eines schreienden Babys überfordert hat. Zum Kotzen.