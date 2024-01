Darum hatte der dänische Kronprinz Frederik Suizidgedanken

Werden am 14. Januar Königin und König von Dänemark: Mary und Frederik X. Bild: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Kronprinz Frederik wird am 14. Januar neuer König von Dänemark. Seine Angst vor der Krone war in jungen Jahren jedoch derart gross, dass der heute 55-Jährige psychische Probleme bekam und über Suizid nachdachte.

Es wird möglicherweise die grösste Aufgabe werden, die ihm bisher das Leben gestellt hat: Am Sonntag, 14. Januar, wird Kronprinz Frederik neuer König von Dänemark.

Im Alter von 55 Jahren scheint der Sohn von Königin Margrethe und ihrem im Februar 2018 verstorbenen Ehemann, Prinz Henrik, bereit zu sein für das anspruchsvolle Amt.

Dies war jedoch nicht immer so, wie die Online-Seite «adelswelt.de» als Erste berichtete. Es soll Zeiten gegeben haben, in denen der Prinz an der Last der Krone schier zerbrochen sei.

Frederik: «Ich hatte das Gefühl, mein Leben geht zu Ende»

Frederik wurde nach dem Tod seines Grossvaters, König Frederik IX., bereits im Alter von vier Jahren Thronfolger. Eine unbeschwerte Kindheit und Jugend unter dem Schatten der Krone? Schwer bis unmöglich.

Es wundert deshalb nicht, dass Hendrik bereits jungen Jahren mit seiner Rolle haderte. Wie schlimm es um seine psychische Gesundheit stand, offenbarte er 1996 im Buch «En familie og dens dronning» (zu Deutsch: «Eine Familie und ihre Königin»):

«Der Gedanke, dass ich einmal König werde, wurde zur Phobie. Ich hatte das Gefühl, mein Leben geht zu Ende. Und keiner erklärte mir, was eigentlich passieren wird», sagte Frederick später in einem Interview mit dem Sender TV 2.

Sport und die Liebe zu seiner Frau Mary halfen

In einer besonders depressiven Phase soll er sogar über Suizid nachgedacht haben. «Plötzlich war da dieser Gedanke in meinem Kopf: ‹Ich kann einfach den Schritt aus dem Fenster machen und dann werde ich Frieden mit allem haben›», erinnert sich der dänische Prinz im Buch.

Frederik selbst konnte seine Gefühle oft nicht verstehen. Er spürte einfach, dass etwas mit ihm nicht stimmte. «Wir haben alle Tage, an denen alles Mist ist. Ich erinnere mich, wie ich mit einem meiner guten Freunde darüber gesprochen habe: ‹Bin ich krank, wenn man von einem solchen Gedanken gestreift wird? Oder was zur Hölle ist los?›»

Irgendwann wurde dem jungen Prinzen klar, dass es die Bürde der Krone war, die ihn fast verzweifeln liess. Ob sich Frederik jemals einer Therapeutin oder einem Therapeuten anvertraut hat, lässt er im Buch «En familie og dens dronning» offen.

In den Jahren danach äusserte sich Frederik nicht mehr weiter zu seinen psychische Probleme. Der Kronprinz verriet später jedoch, dass Sport zu seinem Ventil wurde. Zudem habe ihm die Liebe zu seiner Frau Mary, die er im Mai 2004 geheiratet hat, ebenfalls geholfen.

Suizidgedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Beratungstelefon Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch





Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid



: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

