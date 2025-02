Richard Lugner besuchte in jedem Jahr den Wiener Opernball in Begleitung eines Stargasts. Max Slovencik/APA/dpa

Am 27. Februar findet zum ersten Mal der Wiener Opernball ohne seinen prominentesten Gast statt: Baulöwe Richard Lugner trat immer mit Starbegleitung auf. Das wird in diesem Jahr seine Tochter übernehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Wiener Opernball findet erstmals ohne Richard Lugner statt, der in jedem Jahr eine prominente Begleitung mitbrachte.

Seine Tochter Jacqueline setzt die Tradition fort und lädt Streetart-Künstler Alec Monopoly als Stargast ein.

Doch auch das Kristallunternehmen Swarovski bringt Hollywoodstars nach Wien und soll Gerüchten zufolge Ed Westwick, Leni Klum und Candice Swanepoel eingeladen haben.

Richard Lugners Witwe Simone nimmt doch am Ball teil und trägt eine königsblaue Robe mit XXL-Masche. Mehr anzeigen

Der Wiener Opernball ohne Richard «Mörtel» Lugner? Kaum vorstellbar, wird am Donnerstag, 27. Februar, aber erstmals so stattfinden.

Der im August verstorbene Baulöwe brachte immer einen Stargast mit an den «Ball der Bälle». In diesem Jahr übernimmt diese Aufgabe seine Tochter Jacqueline.

Die 31-Jährige will für den 67. Wiener Opernball eine neue Richtung einschlagen. Während ihr Vater grosse Namen wie Kim Kardashian (44), Jane Fonda (87) oder Priscilla Presley (79) in die österreichische Hauptstadt brachte, verkündete Jacqueline Lugner, dass sie Streetart-Künstler Alec Monopoly (39) begleiten wird.

Die Entscheidung sorgte für einige enttäuschte Gesichter, zog doch der Stargast, der jeweils in der Lugner-Loge Platz nehmen durfte, in Vergangenheit immer alle Augen auf sich.

Jacqueline Lugner meinte laut der «Kleinen Zeitung», wie diese unter Berufung der «APA – Austria Presse Agentur» schreibt: «Damit setzen wir nicht nur die Tradition meines Vaters fort, sondern präsentieren die Lugner City auch im Zeitgeist von 2025.»

Swarovski bringt Hollywoodstars nach Wien

Doch jemand anderes soll die ganz Grossen nach Wien bringen. Gerüchten zufolge lädt in diesem Jahr Swarovski Hollywoodstars aufs Parkett. Wie Heute.at wissen will, soll das Kristallunternehmen nämlich Ed Westwick (37), Leni Klum (20) und Candice Swanepoel (36) an den Opernball bringen.

Stimmen die Gerüchte, wird das Schaulaufen der Stars doch noch stattfinden. Und es würde eine kleine Chance bestehen, dass sich Heidi Klum (51) erstmals zeigen könnte. Bislang hatte die Model-Mama allerdings immer abgesagt, doch da möglicherweise ihr Sprössling auftritt, könnte sich das jetzt ändern.

Simone Lugner wird königsblaue Robe mit XXL-Masche tragen

Für Richard Lugners Witwe Simone (43) wird der Gang ein besonders schwerer werden. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie zuerst angekündigt, nicht am Wiener Opernball teilnehmen zu werden, aber jetzt tut sie es doch.

Mit der «Bild»-Zeitung hat Simone Lugner über ihre Outfit-Wahl gesprochen und ihre königsblaue Robe präsentiert, die mit einer XXL-Masche für ihre Arme ausgestattet ist. «Ich bin mir sicher, dass Richard das Kleid geliebt hätte», ist die 43-Jährige überzeugt.

Weiter führt sie im Gespräch mit der «Bild» aus: «Denn es ist nicht ordinär. Er mochte zum Beispiel nie, wenn mein Kleid zu kurz war oder zu tief ausgeschnitten. Es musste bei ihm klassisch-elegant aussehen.» Mit dem Kleid fühle sie sich wie «Richards Engel».

Mehr Video aus dem Ressort