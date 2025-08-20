  1. Privatkunden
70. Ausgabe Der ESC 2026 findet in Wien statt

Lea Oetiker

20.8.2025

JJ gewann den ESC 2025 in der Schweiz.
JJ gewann den ESC 2025 in der Schweiz.
KEYSTONE

Der ESC 2026 findet in Wien statt. Die österreichische Hauptstadt konnte sich gegen Innsbruck durchsetzen.

20.08.2025, 08:28

20.08.2025, 10:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der ESC 2026 wird im Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden, nachdem der ORF Wien als Austragungsort bestätigt hat.
  • Grund ist der Sieg von JJ mit «Wasted Love» in Basel.
  • Wien setzte sich dabei erneut gegen Innsbruck durch, wie schon 2015 nach dem Sieg von Conchita Wurst.
Mehr anzeigen

Wien wird kommendes Frühjahr Austragungsort für den ESC werden. Das gab der österreichische ORF als Ausrichter des musikalischen Grossereignisses am Mittwoch bekannt.

Nach dem Sieg von JJ mit «Wasted Love» in Basel wird der Musikwettbewerb im Mai 2026 in der Wiener Stadthalle ausgetragen.

5 Punkte. Darum war der ESC wunderbare Werbung für die Schweiz

5 PunkteDarum war der ESC wunderbare Werbung für die Schweiz

Damit hat sich die österreichische Hauptstadt erneut gegen Innsbruck durchgesetzt. Schon nach dem ESC-Sieg von Conchita Wurst 2014 hatte Innsbruck beim Kampf um den Austragungsort für 2015 den Kürzeren gezogen.

Konkret wird das Grosse Finale, für das Österreich als Ausrichterland fix gesetzt ist, am Samstag, dem 16. Mai 2026 über die Bühne gehen. Die beiden Halbfinals sind davor am 12. und 14. Mai angesetzt.

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Mehr zum ESC

ESC-Moderatorin blickt zurück. Sandra Studer: «War geschockt, als ich die null Punkte für Zoë Më sah»

ESC-Moderatorin blickt zurückSandra Studer: «War geschockt, als ich die null Punkte für Zoë Më sah»

Pikantes Geständnis. Hazel Brugger moderierte das ESC-Voting «unten ohne»

Pikantes GeständnisHazel Brugger moderierte das ESC-Voting «unten ohne»

Neue Nationalheldin. Sandra Studer ist die wahre Gewinnerin des ESC

Neue NationalheldinSandra Studer ist die wahre Gewinnerin des ESC

