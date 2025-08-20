Damit hat sich die österreichische Hauptstadt erneut gegen Innsbruck durchgesetzt. Schon nach dem ESC-Sieg von Conchita Wurst 2014 hatte Innsbruck beim Kampf um den Austragungsort für 2015 den Kürzeren gezogen.
Konkret wird das Grosse Finale, für das Österreich als Ausrichterland fix gesetzt ist, am Samstag, dem 16. Mai 2026 über die Bühne gehen. Die beiden Halbfinals sind davor am 12. und 14. Mai angesetzt.
