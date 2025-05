Tausende verfolgen den ersten Halbfinal im ESC-Village Basel empfängt mit dem 69. Eurovision Song Contest den grössten Musikwettbewerb der Welt. 37 Länder treten an mit der Hoffnung, die Nachfolge von Nemo anzutreten. Nemo hatte vor einem Jahr im schwedischen Malmö mit dem Song «The Code» sensationell triumphiert. Der erste Halbfinal ging am Dienstagabend farbig und froh über die Bühne. In den Hallen der Messe Basel verfolgten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer den Halbfinal auf den Grossleinwänden. 14.05.2025

Nachdem der erste Halbfinal des 69. Eurovision Song Contest (ESC) eine Hommage an die Schweiz als Geburtsort der des ESC darstellte, steht am heutigen Donnerstagabend der zweite Halbfinal vor der Tür. «Eurovision Fans» lautet das Motto des Abends.

Ein klarer Favorit im zweiten Halbfinal ist Österreich. Das Nachbarland dürfte entspannt in den zweiten ESC-Halbfinal gehen. Unter Fans und bei den Wettbüros gilt der Countertenor JJ alias Johannes Pietsch als ein klarer Favorit.

Der österreichisch-philippinische Sänger und Countertenor JJ alias Johannes Pietsch übt am Mittwoch in Basel für den zweiten ESC-Halbfinal. Bild: Keystone/EPA/Georgios Kefalas

Sein Beitrag «Wasted Love» erinnert an manchen Teilen auch an Nemos letztjährigen Siegersong «The Code»: Beide enthalten hoch gesungene Parts in Kombination mit harten, clubtauglichen Beats.

Gute Chancen für Israel

Geht es nach den Wettbüros, dann wird sich auch Israel am Donnerstagabend für den Final qualifizieren. Israel schickt Yuval Raphael ins Rennen. Ihr Song «New Day Will Rise» beginnt balladisch und gipfelt in einem dramatischen Refrain. Die Sängerin, die einen Teil ihrer Kindheit in der französischsprachigen Schweiz verbracht hat, singt auch auf Französisch.

Yuval Raphael, die als Kind auch in der Schweiz lebte, übt am Mittwoch in Basel «New Day Will Rise». Bild: Keystone/EPA/Georgios Kefalas

Mit ihr schickt Israel eine Überlebende der Hamas-Terroranschläge vom 7. Oktober 2023 in den Wettbewerb. Im Vorfeld und auch während der ESC-Woche hat die Teilnahme des Landes aufgrund seines Vorgehens in Gaza heftige Debatten ausgelöst – wie auch schon im Jahr zuvor in Malmö.

Malta und Finnland ganz selbstbewusst

Zwei beliebte und vieldiskutierte Acts im zweiten Halbfinal sind Finnland und Malta. Für das nordische Land tritt Erika Vikman in den ESC-Ring. Ihr zweideutiger Titel «Ich Komme» handelt von Selbstbestimmung und weiblicher Lust. Miriana Conte, die Sängerin aus Malta, die ihren Songtitel wegen der Nähe zum englischen Schimpfwort «Cunt» ersetzen musste, versucht sich mit «Serving» ein Finalticket zu ersingen.

Wieder ist es das Publikum, das bestimmt, welche zehn von den sechzehn antretenden Teilnehmenden den Einzug in den Final schaffen. Zu den «Big Five», die automatisch für den Final qualifiziert sind und am Halbfinal schon mal ihre Performance zum Besten geben, zählen am Donnerstag Grossbritannien, Frankreich und Deutschland.

Auch für den zweiten Halbfinal kehren Hazel Brugger und Sandra Studer als Moderatorinnen auf die ESC-Bühne zurück. Übertragen wird das Musikspektakel um 21 Uhr auf SRF 1.