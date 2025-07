Die Europapark-Mäuse Ed und Edda mit neuem Look. Europapark

Der Europapark verpasste seinen Kult-Maskottchen Ed und Edda einen neuen Look. Was als frisches Update gedacht war, sorgt im Netz für Aufregung – vielen Fans gefällt das Re-Design gar nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Europapark hat seine Maskottchen Ed und Edda neu designt.

Die Reaktionen der Fans auf Social Media sind überwiegend negativ: Von «mies» bis «Fasnachtsköpfe» ist alles dabei.

Der Europapark erklärt, man wolle die Figuren «frisch, zeitgemäss und zukunftsorientiert» gestalten. Man habe mit emotionalen Reaktionen gerechnet.

Am 11. Juli feiern die neuen Mäuse beim 50. Europapark-Jubiläum ihr offizielles Debüt. Danach werden sie im Europapark anzutreffen sein. Mehr anzeigen

Sie sind die berühmtesten Mäuse von Europa. Und jetzt sind sie kaum wiederzuerkennen. Denn Ed und Edda, die Maskottchen des Europaparks, haben ein Makeover bekommen. Und die Fans sind damit gar nicht zufrieden.

Auf Instagram und in Europapark-Foren tauschen sie sich über den neuen Look aus. «Die sehen echt mies aus», «Das ist ein Witz», «Die alten waren einfach besser», «Gewöhnungsbedürftig», so der Konsens.

Konkrete Vergleiche gibts auch: «Sie sehen so aus, als hätte man bei einem Fasnachtsverein alte Guggenmusik-Köpfe ersteigert.» Oder: «Sehen aus wie ein reiches Ehepaar in ihren 60ern, die sich mit plastischer Chirurgie künstlich auf jung operiert haben.»

Harte Worte, die sich Ed und Edda da anhören müssen. Auf Anfrage von blue News schreibt der Europapark, man habe Ed und Edda «frisch, zeitgemäss und zukunftsorientiert» neu gestalten wollen. «Wir reagieren auf die Weiterentwicklung der Marke und den Wunsch, die beiden Charaktere fit für kommende Geschichten und künftige Formate zu machen», heisst es.

So sah Ed vor dem Redesign aus. Europapark

Die negativen Reaktionen nimmt man gelassen – und hat sogar damit gerechnet. «Bei Veränderungen an liebgewonnenen Figuren ist emotionale Resonanz ganz normal. Der Europapark ist für viele Menschen ein Stück Zuhause, das mit Kindheit, Familie und Nostalgie verbunden ist», schreibt der Europapark. Man würde die Reaktionen aber ernst nehmen und offen damit umgehen.

Ed und Edda haben schon vor etwas mehr als einem Jahr polarisiert. Damals redesignte der Europapark die digitale Erscheinung der zwei Mäuse. «Sehen aus wie bekifft», hiess es damals. Mittlerweile scheinen sich die Europapark-Besucher*innen aber daran gewöhnt zu haben.

Letztes Jahr polarisierte schon der neue digitale Look von Ed und Edda. Europapark

Die neuen Ed und Edda werden am 50. Jahr-Jubiläum am Freitag, 11. Juli, ihr offizielles Debüt geben. Danach werden sie so auch im Europapark auftauchen. Ob sie immer noch ein gefragter Selfie-Partner bleiben, wird sich zeigen. Klar ist: Die neuen Looks sorgen jetzt schon für Gesprächsstoff.

Mehr aus dem Ressort