Sandra Bullocks grosse Liebe Bryan Randall ist an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Der Hollywoodstar pflegte den Fotografen zu Hause. Für Bullock ist es nicht der erste Schicksalsschlag in ihrem bewegten Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sandra Bullocks Lebenspartner Bryan Randall ist im Alter von 57 Jahren an der Nervenkrankheit ALS gestorben.

Der Filmstar pflegte ihre grosse Liebe bis zuletzt daheim.

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag, den Sandra Bullock verkraften muss. Ihre Mutter starb viel zu früh an Krebs und ihr Ehemann betrog sie. Mehr anzeigen

Es ist eine dunkle Zeit für Hollywood-Schauspielerin Sandra Bullock. Ihre grosse Liebe, Fotograf Bryan Randall, ist mit 57 an der Nervenkrankheit ALS gestorben.

Das Paar kämpfte in aller Stille.

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine unheilbare, schwere Erkrankung des Nervensystems. Es werden dabei zunehmend vor allem motorische Nervenzellen geschädigt – also Nervenzellen, die für die Kontrolle und Steuerung von Muskeln und Bewegungen zuständig sind, schreibt das Universitätsspital Zürich auf ihrer Website.

Auch Bullocks Schwester Gesine Bullock-Prado (53) schreibt in ihrem Abschiedspost für Bryan Randall von einer «grausamen Krankheit».

Sandra Bullock verliert ihre Mutter früh

Das Leben von Sandra Bullock ist von mehreren harten Schlägen gezeichnet. In Bullocks 30ern mussten sie und ihre jüngere Schwester Gesine Bullock-Prado den Tod ihrer Mutter Helga Meyer verkraften.

Sie starb am 4. April 2000 mit 58 an den Folgen von Darmkrebs. Beim Tod der deutschen Opernsängerin waren Sandra 38 und ihre Schwester Gesine 30 Jahre alt.

Um auf die Wichtigkeit von Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam zu machen, postete Gesine Bullock-Prado ein Foto aus der Klinik beim Test.

2018 war das Horrorjahr für Sandra Bullock

Das Jahr 2018 war doppelt hart für die Oscar-Preisträgerin. In diesem Jahr starb ihr Vater und auch zwei ihrer geliebten Hunde.

An den «25. ELLE Woman in Hollywood Awards» sollte sie eine Laudatio für ihre Schauspielkollegin Sarah Paulson halten: «Ich wollte eine nette Rede mit all den Dingen schreiben, die ich an Sarah Paulson mag. Aber es waren einige ziemlich schlimme Wochen für mich. Mein Vater ist gestorben, meine beiden Hunde sind gestorben. [...] Daher fühle ich mich nicht gut», erzählte Bullock damals.

Woran John W. Bullock und ihre Pflegehunde Poppy und Ruby genau starben, das behielt sie für sich, schreibt «Gala.de».

Sandra Bullocks öffentliches Ehedrama mit Jesse James

2010 hätte Bullocks schönstes Jahr werden können. Am 7. März nahm sie für ihre Leistung in «The Blind Side» den Oscar entgegen. An ihrer Seite war dabei ihr Ehemann Jesse James.

Nur zehn Tage flogen allerdings seine Affären auf. Der Fernsehmoderator hatte Bullock mit mehreren Frauen betrogen. Laut US-Medien waren es elf Frauen.

2017 sagte Jesse James (47) in einem Interview mit der britischen Zeitung «Daily Mail»: «Ja, ich habe meine Frau betrogen und bin dafür geradegestanden, habe Verantwortung übernommen und mich entschuldigt.»

Sandra Bullock war vom 16. Juli 2005 bis 28. Juni 2010 mit dem US-Produzenten und Schauspieler verheiratet.

