Der grösste Entertainer der Welt fällt immer tiefer

Keiner hat so viele Abonennten wie MrBeast auf YouTube. KEYSTONE

«MrBeast» gilt als erfolgreichster YouTuber der Welt. Nun wird seine Firma «Beast Industries» von einer ehemaligen Mitarbeiterin angeklagt. Unter anderem wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «MrBeast» gilt als der erfolgreichste und bekannteste YouTuber aller Zeiten. Auf seinem Kanal hat er 479 Millionen Abonnent*innen.

Mittlerweile steht eine ganze Firma hinter dem Social-Media-Star: «Beast Industries».

Seit Jahren erheben ehemalige Mitarbeiter*innen schwere Vorwürfe gegen MrBeast und das Unternehmen.

Nun hat eine ehemalige Mitarbeiterin Klage gegen die Firma eingereicht. Unter anderem wegen Verstössen gegen das Gesetz über Familien- und Krankheitsurlaub, unrechtmässiger Kündigung und vorsätzlicher Zufügung seelisches Leids. Mehr anzeigen

Am 4. Oktober 2025 veröffentlichte MrBeast ein YouTube-Video mit dem Titel «Hi, ich in 10 Jahren». Darin zu sehen ist er als 17-Jähriger, der sich an sein zukünftiges Ich richtet. James Stephen «Jimmy» Donaldson – so heisst MrBeast mit bürgerlichem Namen – liess die Aufnahme automatisch ein Jahrzehnt später veröffentlichen.

Zu sehen ist ein nervöser Teenager in seinem Kinderzimmer in Greenville, North Carolina, USA. Er sitzt auf einem Bürostuhl, wippt unruhig hin und her. Zu diesem Zeitpunkt zählt sein Kanal gerade einmal 8726 Abonnenten. «Falls ich keine Million Abonnenten habe, wenn ihr dieses Video seht, wäre mein ganzes Leben ein Versagen», sagt er.

Zehn Jahre später ist der Traum des heute 27-Jährigen wahr geworden: Die Marke von einer Million Abonnenten hat er längst geknackt. Heute ist MrBeast der erfolgreichste YouTuber der Welt: 479 Millionen Menschen folgen ihm auf der Plattform.

Das «Time»-Magazin bezeichnete ihn 2024 als «meistgesehene Person der Welt». Das Wirtschaftsmagazin «Fortune» schätzte sein Vermögen Anfang 2026 auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar.

Was sind Menschen bereit, für Geld zu tun?

Donaldson gilt als Pionier jener YouTube-Videos, die teure Stunts, aufwendige Wettbewerbe und lukrative Verlosungen beinhalten. Er ist zudem dafür bekannt, grosse Geldsummen und Autos oder Privatinseln zu verschenken. Allerdings meist unter Bedingungen.

So bekam in einem seiner Videos die Person, die als letztes einen Supermarkt verlässt, 250'000 US-Dollar geschenkt. Generell drehen sich seine Videos um die Frage: Was sind Menschen bereit, für Geld zu tun?

Mittlerweile hat er seine eigene Sendung «Beast Games» bei Prime. Sie gilt als aufwendigste Gameshow der Geschichte und erinnert stark an die erfolgreiche Netflix-Serie «Squid Games». Darin treten hochverschuldete Menschen oder Menschen mit wenig Geld in Spielen gegeneinander an, um am Ende ein Preisgeld zu gewinnen. Wer verliert, wird dabei getötet.

Bei «Beast Games» ist es ähnlich, nur wird selbstverständlich keiner getötet. Aber: Das Preisgeld beträgt 5 Millionen US-Dollar. Tausende Teilnehmer*innen hatten sich für die erste von bislang zwei Staffeln der Sendung beworben.

Hinter ihm steht ein ganzes Unternehmen

Hinter dem Social-Media-Star steht längst ein ganzes Unternehmen: «Beast Industries». Die Firma produziert nicht nur Videos, sondern vertreibt mit «Feastables» auch eigene Schokoriegel. Hinzu kommt «MrBeast Burger», ein global operierendes Fast-Food-Konzept ohne eigene Filialen – die Gerichte werden in den Küchen von Partnerrestaurants zubereitet und per Lieferdienst ausgeliefert.

Seit Oktober ist zudem die Marke «Beast Financial» registriert. Es scheint, als würde der 27-Jährige nun auch ins Banking einsteigen. Offiziell kommuniziert wurde es jedoch noch nicht. Der Hauptsitz des Imperiums liegt in Greenville, North Carolina, beschäftigt werden über 700 Mitarbeitende.

Doch wie in der Vergangenheit schon andere Beispiele gezeigt haben: Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Um MrBeast gibt es nämlich seit Jahren Kontroversen. Diesen Mittwoch wurde die Firma Beast Industries schliesslich offiziell von einer ehemaligen Mitarbeiterin verklagt.

Unter anderem wegen Verstössen gegen das Gesetz über Familien- und Krankheitsurlaub (Family and Medical Leave Act), unrechtmässiger Kündigung, vorsätzlicher Zufügung seelisches Leids und sexueller Belästigung.

Herabwürdigung weiblicher Mitarbeiterinnen

Lorrayne Mavromatis ist ehemalige Mitarbeiterin und ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung. Im Jahr 2022 startete sie bei der Firma als Leiterin des Instagram-Teams.

In ihrer Klage wirft Mavromatis dem Unternehmen eine weit verbreitete Kultur der Herabwürdigung weiblicher Mitarbeitender vor, die sich bis in die oberste Führungsebene und zur Galionsfigur des Unternehmens, MrBeast, erstrecken soll.

So seien weibliche Mitarbeitende etwa in Sitzungen wiederholt von männlichen Kollegen zum «Stillsein» aufgefordert worden. In einem auf Instagram veröffentlichten Video schildert sie zudem, dass sie in Besprechungen vor dem gesamten Team als «dumm» bezeichnet worden sei. Darüber hinaus berichtet sie von sexueller Belästigung, der sie selbst ausgesetzt gewesen sei, und davon, dass auch Kolleginnen im Unternehmen ähnliche Übergriffe und Belästigungen erlebt hätten.

«Boy's club»

Ebenfalls soll der ehemalige CEO James Warren, ein Cousin von MrBeast, Mavromits zu Einzelgesprächen in seinem Zuhause aufgefordert haben, bei denen er ihr Erscheinungsbild kommentierte.

Er soll auch gesagt haben, Donaldson wolle nicht direkt mit Mavromatis arbeiten, weil «ihr Erscheinungsbild eine gewisse sexuelle Wirkung» auf ihn habe. Auch habe Warren ihre Beschwerden über «unerwünschte Annäherungsversuche eines männlichen Kunden» abgetan und ihr nahegelegt, sich von der Aufmerksamkeit geschmeichelt zu fühlen. Laut dem «Hollywood Reporter» bezeichnete Mavromatis Beast Industries als «boy's club» (deutsch: Männerclub).

In der Klage wird auch ein internes Handbuch erwähnt, welches Mitarbeitende angewiesen habe, «alles zu tun, um die Jungs beim Filmen zu stärken», und in dem es heisse: «Nein bedeutet nicht nein.» Damit ist gemeint: Mitarbeitende sollen kindischen, albernes oder grenzüberschreitendes Verhalten von den «Talenten» wie das Zeichen von Vulgaritäten zulassen, um unterhaltsame Inhalte zu erzeugen.

Stattdessen sollen Mitarbeiter kindisches, albernes oder grenzüberschreitendes Verhalten wie das Zeichnen von Vulgaritäten (z. B. „draw a dick on the whiteboard“) zulassen und fördern, um unterhaltsame Inhalte zu erzeugen.

Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Mediensprecherin Gaude Paez erklärte gegenüber der «New York Times», die Klage basiere auf «bewussten Fehlinterpretationen und kategorisch falschen Aussagen». Zudem verfüge das Unternehmen über «umfangreiche Beweise», um die Vorwürfe zu widerlegen.

Bezüglich dem Handbuch erklärte Paez, dass das offizielle Mitarbeiterhandbuch keine solche Formulierung beinhalte. Es gebe jedoch ein «Produktionshandbuch zur Anleitung des kreativen Prozesses», das sie selbst nicht eingesehen habe. Der «New York Times» lag ein Dokument mit dem Titel «How To Succeed in MrBeast Production» vor, das die in der Klage zitierten Passagen enthält.

Arbeitskonferenzen während der Geburt

Gegenüber der «New York Times» erklärte Mavromatis, sie sei 2023 auf eine niedrigere Position als Social-Media-Managerin in der Merchandise-Abteilung zurückgestuft worden, nachdem sie sich bei der Personalabteilung über die Vorfälle und das Arbeitsumfeld beschwert hatte.

Anfang 2025 wurde Mavromatis schwanger. Laut der Klage habe das Unternehmen sie nicht über die Regelung zum Mutterschaftsurlaub informiert. Während der Geburt im Krankenhaus habe sie aus Angst vor Konsequenzen an einer Arbeitskonferenz teilnehmen müssen.

Zudem habe sie sich gedrängt gefühlt, auch während ihres Mutterschaftsurlaubs zu arbeiten. Nur zwei Wochen nach ihrer Rückkehr sei sie dann entlassen worden. «Es gab keinerlei Erwartung, dass sie während der Geburt oder des Mutterschaftsurlaubs arbeitet», sagte der Mediensprecherin Paez der Zeitung.

«Die Arbeit musste an erster Stelle stehen, noch vor meiner Tochter, weil ich solche Angst hatte, meinen Job zu verlieren», so Mavromatis. «Diese Momente bekomme ich nie zurück. Ich werde ihr erstes Lachen, ihr erstes Kichern nie sehen können. Ich war nicht da.»

Es kommt immer wieder zu Vorwürfen

Es ist nicht das erste Mal, dass MrBeast und seine Firma mit Vorwürfen konfrontiert werden. Der ehemalige Mitarbeiter Matt Turner beschuldigte Jimmy Donaldson, ihn täglich beschimpft und erniedrigt zu haben. Diese Anschuldigungen erhob er erstmals 2018 in einem Video und später 2019 in einem inzwischen gelöschten Twitter-Thread.

2021 berichtete die «New York Times» über Vorwürfe, Donaldson habe in seinem Unternehmen ein toxisches Arbeitsumfeld geschaffen. Turner erklärte darin, er sei «jeden einzelnen Tag von MrBeast angeschrien, gemobbt, als behindert und austauschbar bezeichnet» worden. Weitere zehn Mitarbeiter bestätigten ein angespanntes Arbeitsklima.

Im Juli 2024 veröffentlichte ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter ein YouTube-Video, in dem er Donaldson vorwarf, Videos und Wettbewerbe zu manipulieren, illegale Gewinnspiele zu veranstalten und vor allem minderjährige Fans zu täuschen.

Viele Inhalte würden zur Teilnahme oder zum Kauf von Produkten aufrufen und gleichzeitig Preise versprechen, weshalb sie als Glücksspiel zu werten seien. Zudem seien zahlreiche Wettbewerbe manipuliert und die Teilnehmer oft Mitarbeiter des Unternehmens.

Im August 2024 folgte ein zweites Video, in dem ein weiterer ehemaliger Angestellter die missbräuchlichen Arbeitsbedingungen beschrieb und behauptete, dass Donaldson einen registrierten Sexualstraftäter beschäftigte, der wegen Übergriffen auf eine Minderjährige verurteilt ist.

Sammelklage gegen «Beast Games»

Nur einen Monat später – im September 2024 – reichten fünf anonyme Teilnehmer*innen der Sendung «Beast Games» eine Sammelklage gegen MrBeast und Amazon ein. Die Vorwürfe: Missbrauch am Arbeitsplatz, unsichere und illegale Arbeitsbedingungen, Unterschreiten des Mindestlohns.

Laut der Klage hätten Amazon, die Produktionsfirma von MrBeast, die unabhängige Produktionsfirma Off One's Base LLC sowie zu einem späteren Zeitpunkt MysticArt Pictures LLC unter anderem Mindestlöhne und Überstunden nicht gezahlt und sexuelle Belästigung nicht verhindert.

Es seien Bedingungen geschaffen worden, die «emotionalen Stress» zur Folge gehabt hätten. Auch seien den Kandidatinnen und Kandidaten keine ausreichenden Essens- oder Ruhepausen gewährt worden. Stattdessen seien sie «gefährlichen Umständen und Bedingungen» ausgesetzt gewesen.

In der Konsequenz seien mehrere Teilnehmende im Krankenhaus gelandet. Speziell für Frauen hätten «feindselige Arbeitsbedingungen» geherrscht. Laut der Klage wurde den Teilnehmenden der «Beast Games» medizinische Versorgung, Essen, Schlaf und das Nötigste zur grundlegenden Hygiene vorenthalten.

Die Sammelklage ist weiterhin hängig; ein Urteil oder Vergleich liegt bislang nicht vor. Im Mai 2025 wurde MysticArt Pictures LLC aus dem Verfahren entlassen. Trotz der erhobenen Vorwürfe wurde «Beast Games» für eine zweite Staffel verlängert, eine dritte ist angekündigt worden.

MrBeast wies die Anschuldigungen der Teilnehmer*innen zurück, wie auch in der aktuellsten Klage. Wann es zu einem Prozess kommen wird, ist unklar.

Video aus dem Ressort