Der ehemalige Schweizer Langstreckenläufer Viktor Röthlin hatte einst einen skurrilen Nebenjob. Der Innerschweizer arbeitete während seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten als Leichenwäscher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige Weltklasse-Marathonläufer Viktor Röthlin hat schon so einiges erlebt in seinem Leben.

Im Gespräch mit dem «Blick» verrät der 50-Jährige, wie er in jungen Jahren sein Geld verdient hat.

«Die Antwort darauf war Leichenwaschen, denn dieser Job war sehr gut bezahlt und nicht begehrt, doch mir machte das nichts aus», so Röthlin. Mehr anzeigen

«Ich fragte mich damals: Wo kann ich neben meiner Ausbildung und meinem Sport in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen?», erzählt Viktor Röthlin im Interview mit dem «Blick», als er gefragt wird, ob er je einen speziellen Job gehabt habe.

Elektrozeichner statt Landschaftsgärtner

Schon als Teenager ordnete er das Berufsleben einer möglichen Karriere im Spitzensport unter. Der Obwaldner wollte eigentlich Landschaftsgärtner werden und hatte schon die Zusage für eine Lehre.

Sein damaliger Jugendtrainer habe ihm jedoch davon abgeraten: «Damit wirst du zwar Geld verdienen, aber wenn du das machst, kannst du deinen Traum von Olympia vergessen, weil du keine Energie mehr für den Spitzensport hättest.»

In der Folge entschied sich Viktor Röthlin für eine Lehre im Büro als Elektrozeichner.

Der heute 50-jährige Leichtathlet gewann auf der Marathon-Distanz Bronze an den Weltmeisterschaften in Osaka 2007 und einen kompletten Medaillensatz an Europameisterschaften.

