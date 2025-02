Der letzte Auftritt von zwei Schweizer Superstars

Erich Vock und Hubert Spiess: «Wir möchten das Leben geniessen, solange wir uns noch haben» Erich Vock und Hubert Spiess sind seit 31 Jahren ein Paar. Im Februar 2025 ziehen sie sich von der Theaterbühne zurück und gehen auf Reisen. Ein Gespräch über die Liebe und den Umgang mit Menschen, die anders sind. 06.03.2024

Heute Abend fällt der Vorhang zum allerletzten Mal: Erich Vock und Hubert Spiess verabschieden sich mit der «Kleinen Niederdorfoper» im Zürcher Bernhard Theater von der Bühne. Eine Hommage an das Künstlerpaar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erich Vock und Hubert Spiess haben schon vor Längerem entschieden, dass im Februar 2025 definitiv Schluss sein wird mit ihrer Bühnenkarriere.

«Wir denken heute viel mehr an die Endlichkeit des Lebens», sagt Spiess. «Nach dem Ende unserer Arbeitszeit kommt nun die letzte Lebensphase.»

Das Künstlerpaar – das auch privat ein Paar ist – brachte in den vergangenen drei Jahrzehnten gemeinsam mehr als 90 Theaterproduktionen als Schauspieler, Regisseure oder Produzenten auf die Bühne.

Heute Abend stehen Vock (als Bauer Heiri) und Spiess (Trödlerhändler Schaggi Baumann) zum allerletzten Mal im Bernhard Theater in Zürich als Schauspieler im Erfolgsstück «Die kleinen Niederdorfoper» auf der Bühne. Mehr anzeigen

«Wir sind gespannt, wie das dann sein wird», sagte Hubert Spiess vor einem Jahr, als ich das Künstlerpaar für blue News in seiner Wohnung in Zürich besucht habe – siehe obiges Video – und fragte, wie es nach der letzten Vorstellung weitergehen wird.

«Bei mir überwiegt die Freude», ergänzte Erich Vock. Und weiter: «Wir möchten das Leben geniessen, solange wir uns noch haben.»

Heute Abend ist es nun so weit: Zwei grosse Theatermacher treten zum letzten Mal ins Rampenlicht. Vock und Spiess sind noch einmal in der «Kleinen Niederdorfoper» zu sehen – im bereits seit Monaten ausverkauften Bernhard Theater in Zürich.

Hubert Spiess (links) und Erich Vock sind seit 32 Jahren zusammen und standen und sassen in dieser Zeit oft gemeinsam auf der Bühne – so auch 2024 im Stück «Ein Käfig voller Narren» im Bernhard Theater in Zürich. Jetzt zieht sich das Paar zurück. Bild: Bernhard Theater

Am Tag danach steht ein Fest mit Freundinnen und Weggefährten auf dem Programm. Auf der Einladung sind alle 93 Produktionen aufgeführt, hinter denen Erich Vock und Hubert Spiess während der letzten 32 Jahren als Schauspieler, Regisseure, Produzenten oder Textschreiber standen.

Erich Vock: «Bauer Heiri ist meine wichtigste Rolle»

Momoll, man kann mit gutem Gewissen sagen: Erich Vock ist ein Schweizer Superstar. Würde er das hören, würde er wahrscheinlich lachen und sagen: «Gaht's no?»

Aber ich bleibe bei meiner Aussage.

Vock ist ein Charakterdarsteller. Er hat viel komisches Talent. Er kann gestrandete Existenzen spielen, genauso wie Spiessbürger, Dragqueens, Märchenfiguren oder den nie enden wollenden Traum von einem bisschen Glück.

«Die Verkörperung von Heiri in der ‹Kleinen Niederdorfoper› ist meine wichtigste Rolle», sagt Erich Vock im Rückblick auf seine Karriere. «Seit ich denken kann, war es mein Traum, als Schauspieler komödiantische Rollen auf Dialekt zu spielen.»

Nach der Matur besucht der heute 62-Jährige die Schauspielakademie Zürich. Danach ist er im Stadttheater Hildesheim, Deutschland, engagiert, als 1988 eines Abends sein Telefon klingelt.

Der bekannte Theaterproduzent Edi Baur aus Zürich sucht einen jungen Dialektschauspieler – und zwar dringend. Kurze Zeit später begeistert Erich Vock als bleicher Jüngling in der «Kleinen Niederdorfoper» Publikum und Presse gleichermassen.

Hubert Spiess: «Erich hat mich total zum Lachen gebracht»

Am 4. Juli 1993 nimmt das Privatleben von Erich Vock ebenfalls eine entscheidende Wendung. Ein junger Schauspieler aus Österreich will ihn unbedingt kennenlernen.

«Ich habe Erich auf der Bühne gesehen und er hat mich total zum Lachen gebracht», erinnert sich der heute 60-jährige Hubert Spiess an diese Zeit zurück. «Für mich war sofort etwas da.»

Geht es nach ihrem Empfinden, sind Erich Vock und Hubert Spiess schon lange verheiratet. Doch erst am 4. Juli 2023, nach 30 Jahren Liebe, durfte das Künstlerpaar auch rechtlich Mann und Mann werden. Bild: Screenshot SRF

Eine zartes Pflänzchen namens Liebe wächst. Die beiden Männern tasten sich aneinander heran und werden ein Paar – auch deshalb, weil sie eine gemeinsame Vision haben und trotzdem nicht immer einer Meinung sind.

«Natürlich streiten wir auch. Für mich gibt es nicht 24 Stunden Harmonie. Es gibt gegensätzliche Meinungen, und die soll man sich auch sagen. Eine Beziehung ist keine Scheinwelt», sagt Erich Vock.

Heute, nach fast 30 Jahren Beziehung und über 20 Jahren eingetragener Partnerschaft und Ehe, ist der Humor nach wie vor ein wichtiger Kitt in der ihrer Beziehung geblieben – im Privaten wie auf der Bühne.

Der einzige Schweizer Volksschauspieler von Weltruhm

Ab dem Jahr 1995 leitet das Paar gemeinsam die Zürcher Märchenbühne. Während Vock mehrheitlich auf der Bühne tätig ist, arbeitet Spiess auch als Regisseur und Produzent. Die beiden sind auch politisch aktiv und setzen sich für das Partnerschaftsgesetz ein.

Zwischen 2000 und 2002 ist Vock in der SRF-Sitcom «Fertig lustig» zu sehen. Fast zur gleichen Zeit erlangt er als Ricola-Mann Weltberühmtheit. Der erste TV-Werbespot wird 1998 ausgestrahlt.

Das Setting ist immer das gleiche: Jemand behauptet, es seien seine Landsleute gewesen, welche die Kräuterbonbons erfunden hätten.

Bis plötzlich Erich Vock auftaucht und ruft «Wer hat’s erfunden? Die Schweizer!» Der Spot wird in der Folge auch in Finnland, Australien, England, Mexiko, China, Brasilien und Grönland ausgestrahlt.

Als Erich Vock und Hubert Spiess «Die kleinen Niederdorfoper» im Jahr 2009 zum ersten Mal nach der Ära Ruedi Walter und Margrit Rainer wieder auf die Bühne bringen wollen, vergeht ihnen das Lachen – zumindest zunächst.

Kritische Stimmen werden laut. Der «Tages-Anzeiger» publiziert wenige Tage vor der Premiere eine Umfrage, in der alle Befragten antworten, «das darf man nicht machen».

Spiess: «Denken mehr an die Endlichkeit des Lebens»

Trotzdem wollen viele Menschen sehen, wie Erich Vock sich als Bauer Heiri schlägt. «Wir wussten schon, wie viele Tickets wir verkauft haben, das hat uns beruhigt», sagt Hubert Spiess im «Blick».

Die Kritiker*innen werden eines Besseren belehrt. Die Neuauflage wird zum Erfolg: Alle 106 Vorstellungen sind ausverkauft. 2011, 2013 und 2019 singt Vock nochmals wochenlang vor ausverkauften Rängen «Dä Heiri hät es Chalb verchauft».

Aber jetzt ist definitiv genug.

Heute Abend stehen Vock (als Bauer Heiri) und Spiess (Trödlerhändler Schaggi Baumann) zum letzten Mal auf einer Theaterbühne. Möglicherweise werden am Ende die Augen feucht sein oder sogar ein paar Tränen über die Backen rollen – bei Vock ganz sicher («Ich bin nah am Wasser gebaut») und im Publikum sowieso.

«Die Verkörperung von Bauer Heiri ist sicherlich meine wichtigste Rolle»: Erich Vock. Bild: Pat Wettstein/Bernhard Theater

Und ja, die Standing Ovation am Ende des Stücks wird nicht enden wollen. Das tat sie auch vergangene Woche nicht, als ich mir die «Kleine Niederdorfoper» zum letzten Mal angeschaut habe.

Vock will künftig seiner Leidenschaft fürs Kochen nachgehen

Und nein, langweilig wird es Erich Vock und Hubert Spiess auch in Zukunft nicht werden.

«Wir denken heute viel mehr an die Endlichkeit des Lebens», sagt Spiess in der «Glückspost». «Nach dem Ende unserer Arbeitszeit kommt nun die letzte Lebensphase.»

Vock will künftig seiner Leidenschaft fürs Kochen intensiver nachgehen, aber vor allem will er die Ruhe geniessen.

Beim Besuch von blue News Redaktor Bruno Bötschi wird klar: Humor ist auch nach fast 30 Jahren Beziehung ein wichtiger Kitt in der Beziehung von bei Hubert Spiess und Erich Vock geblieben – in Privatem genauso wie auf der Bühne. Bild: blue News

Das Paar hat sich vorgenommen, «täglich mindestens eine Stunde zügig spazieren zu gehen», erzählt es im «Bieler Tagblatt». Vock und Spiess planen zuerst einige Zeit im gemeinsamen Haus in Andalusien und danach im Heimatort von Spiess in Österreich zu verweilen.

Spiess: «Erich explodiert wie ein Dampfkochtopf»

Bevor der letzte Vorhang heute Abend im Bernhard Theater in Zürich fällt, noch eine allerletzte Frage:

Können die beiden Männer, die Abertausende von Menschen auch nach über 30 Jahren mit ihrer Bühnenpräsenz zum Lachen bringen und nach wie vor zu Begeisterungsstürmen hinreissen, auch einmal richtig hässig sein?

Ja, können sie.

«Erich explodiert wie ein Dampfkochtopf, ist aber rasch wieder ganz friedlich», verrät Hubert Spiess im «Bieler Tagblatt», derweil Erich Vock schmunzelt.

