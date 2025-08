Ein neues Buch berichtet über einen angeblichen Streit zwischen Prinz Andrew (links) und Prinz Harry. Bild: James Manning/PA Wire/dpa

Prinz Andrew gilt seit seiner Freundschaft mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als Persona non grata. Ein neues Enthüllungsbuch über den Bruder von König Charles könnte nun seinen Niedergang endgültig besiegeln.

Bereits die Ankündigung sorgte auf der britischen Insel für Wirbel: In wenigen Tagen wird unter dem Titel «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» das Enthüllungsbuch von Autor Andrew Lownie veröffentlicht.

Das Werk soll sich unter anderem mit den «Geheimnissen und Skandalen» von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson beschäftigen.

Jetzt hat die britische «Daily Mail» erste Auszüge aus dem Buch veröffentlicht.

Epstein: «Wir sind beide notorisch sexsüchtig»

Andrew Lownie beschreibt Prinz Andrew, den zweitältesten Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II., in seinem Buch unter anderem als «sexbesessen und vulgär».

Der 2019 verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll einst über Andrew gesagt haben: «Wir sind beide notorisch sexsüchtig. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der noch mehr davon besessen ist als ich.»

Im Buch wird zudem ein Streit zwischen Prinz Andrew und seinem Neffen Prinz Harry beschrieben. Es heisst, die beiden Männer seien während eines Familientreffens im Jahr 2013 aneinandergeraten und Andrew habe eine blutige Nase davongetragen.

Grund für die Auseinandersetzung sei gewesen, dass Andrew hinter Harrys Rücken unschöne Dinge über diesen erzählt haben soll. In der Folge soll Harry seinen Onkel als Feigling bezeichnet haben.

Harry dementiert gewalttätigen Vorfall mit Andrew

Zu weiteren Spannungen zwischen den beiden Männern sei es gekommen, nachdem Andrew erklärt habe, dass die Ehe zwischen Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle – heute Herzogin Meghan – nicht lange halten werde.

Andrew, der immer wieder als «Lieblingssohn der Queen» bezeichnet worden ist, soll die Hochzeit mit Meghan, die 2018 stattfand, als Harrys «grössten Fehler» bezeichnet haben.

Ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan reagierte bereits auf die Behauptungen in dem neuen Buch und stellte klar: «Ich kann mitteilen, dass nichts davon wahr ist. Prinz Harry und Prinz Andrew hatten nie einen physischen Streit, und Prinz Andrew hat auch nie solche Kommentare über die Herzogin von Sussex gegenüber Prinz Harry getätigt.»

Die Reputation von Prinz Andrew ist seit seiner Verstrickung in den Jeffrey-Epstein-Skandal schwer beschädigt. Er wurde seiner offiziellen Aufgaben weitgehend enthoben und hat sich fast komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.

