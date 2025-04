Stumm sitzt er da und weiss nichts von der Debatte um ihn: der Schoko-Osterhase. (Symbolbild) Bild: Annette Riedl/dpa

Ihr Sohn weiss schon eine ganze Weile, dass es den Osterhasen nicht gibt. Zugeben will er das aber nicht. Zum Glück, findet die Kolumnistin, und freut sich auf das Verstecken der Schoggi-Eier.

Michelle de Oliveira Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dürfen Eltern ihren Kindern ins Gesicht flunkern und ihnen das Märchen vom Osterhasen aufbinden?

Auf jeden Fall, findet blue News-Kolumnistin Michelle de Oliveira.

Der Grund dahinter: Mit zu viel erwachsener Vernunft wird man unnötigerweise zum Spielverderber.

«Durch meine Kinder kehrt ein Stück Magie zurück in mein Leben», schreibt de Oliveira. Mehr anzeigen

Nach dem Christkind – oder hier in Portugal dem «Pai Natal», dem Weihnachtsmann – kommt jetzt der Osterhase.

Meine Kinder halten seit Wochen eifrig nach ihm Ausschau und suchen in jedem Gebüsch nach Schoggi-Eiern, die er möglicherweise in der Eile verloren hat.

Sie freuen sich auf das Suchen eines Nestchens am Ostersonntag. Das hat Tradition. Manchmal legt der Osterhase ihnen sogar etwas Kleines – einen Gumpi-Ball, ein Armband oder ein paar der heiss begehrten Fussball-Sticker – ins Bett.

Nicht die leisesten Zweifel an der Existenz des Osterhasen

Seit mein siebenjähriger Sohn regelmässig einen Milchzahn hergeben muss, gehört nun auch noch die Zahnfee zu unserem Repertoire.

Zur Person: Michelle de Oliveira Bild: Privat Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.

Meine Tochter ist fünf Jahre alt und hegt nicht den leisesten Zweifel an der Existenz dieser wundersamen Besucherinnen und Besuchern.

Mein Sohn hingegen – diesen Verdacht habe ich schon eine Weile – weiss ziemlich genau, wer an Weihnachten die Päckli unter den Baum legt, wer an Ostern frühmorgens farbige Schoggi-Eier ins Gras legt.

Oder in der Nacht den winzigen Milchzahn unter dem Kissen sucht – und es zu seiner Entrüstung auch hin und wieder vergisst und erst eine Nacht später die Pflicht erfüllt und eine Münze für – natürlich! – Fussball-Sticker unter das Kissen legt.

«Aber wie weiss der Pai Natal wirklich ALLES?»

Ich weiss, dass Mitschülerinnen und Mitschüler ihm bereits erzählt haben, diese Wesen seien erfunden. Hin und wieder hat er selbst kritisch gefragt: «Aber wie weiss der Pai Natal wirklich ALLES?»

Dennoch schreibt er munter weiter Wunschlisten und macht Zeichnungen für den Osterhasen und Co.

Erst vor Kurzem dachte ich, nun sei der ganze Zauber aber wirklich vorbei. Meine Tochter suchte verzweifelt den Schlüssel zu ihrem Sparschwein, aus unerklärlichen Gründen auch in den Untiefen meiner Schreibtischschubladen.

Dort stiess sie auf eine kleine Schachtel mit fünf winzigen Milchzähnen. «Mama!», schrie sie durch das ganze Haus. «Mamaaaaa! Hier sind Zähne! Ich habe Zähne gefunden!» Natürlich lockte das Geschrei auch meinen Sohn an. Der jedoch erfasste die Situation in Sekundenschnelle, drehte sich um und verschwand, als wäre nichts gewesen.

Ich packte die Schachtel weg (diesmal für die Kinder unerreichbar), und wir verloren kein einziges Wort mehr darüber. Mein Sohn freut sich weiterhin über jeden Wackelzahn – und den damit verbundenen Besuch der Zahnfee.

Diese Bräuche sind in unserer Kultur verankert

Natürlich ist die Freude über die kleinen und grösseren Mitbringsel mitentscheidend dafür, dass mein Sohn so tut, als glaube er noch daran. Denn wer weiss schon, ob er zu Ostern noch immer ein Nest bekommen würde, wenn er offiziell wüsste, dass seine Eltern die Eier legen, Geschenke verpacken und Fussball-Sticker kaufen.

Zum Glück glaubt er noch daran, finde ich.

Natürlich kann man sich fragen, warum man den Kindern überhaupt diese Geschichten erzählt. Warum man sie anlügt, könnte man sogar sagen. Ich sehe es so: Diese Bräuche sind in unserer Gesellschaft und Kultur verankert, auch dann, wenn man nicht religiös ist. Sie gehören für mich zur Kindheit dazu und erinnern mich an meine eigene.

Dieses unvergleichliche Kribbeln vor den Feiertagen, das so stark war, dass ich kaum einschlafen und dann unbedingt ganz früh wieder aufwachen wollte. Obwohl ich auf diesen Teil heute – als von chronischem Schlafmangel gebeutelte Mutter – durchaus verzichten könnte. Der Moment der Überraschung, der Ehrgeiz beim Eiersuchen, das satte, erfüllte Gefühl danach.

Durch meine Kinder kehrt ein Stück Magie zurück

Ich freue mich, wenn mein Sohn diese Magie noch eine Weile aufrechterhält – auch wenn die Realität schon durchschimmert. Natürlich für ihn selbst, aber auch für seine kleine Schwester, die noch tief in dieser Phase steckt.

Und nicht zuletzt auch für mich.

Wir Erwachsenen sind so fest in der Realität verankert, und wie wir alle wissen, kann diese ganz schön fordernd sein, zuweilen auch traurig und brutal. Durch meine Kinder kehrt ein Stück Magie zurück in mein Leben.

Ich liebe es, mir ausgefallene Verstecke für den Schoggihasen auszudenken und an Weihnachten mit ihnen die Wunschliste zu verzieren. Gemeinsam überlegen wir, wie diese Fabelwesen wohl wissen, was die Kinder tun und wann ihnen ein Zahn rausfällt.

Es macht Spass zu rätseln, wie sie hereinkommen: Hat jemand das Fenster aus Versehen offen gelassen? Haben sie einen magischen Schlüssel, der in sämtliche Schlösser der Welt passt? Können sie vielleicht gar durch Wände gehen?

Ich weiss, dass diese Zeit von heute auf morgen vorbei sein kann. Darum geniesse ich sie gerade umso mehr – und verstecke weiter Schoggihasen im Gebüsch und Münzen unter dem Kissen. Und tauche damit selbst für einen Moment ein in eine Welt voll unbeschwerter Magie.

