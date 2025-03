Der rote Teppich wird zum Mode-Drama

Während Peplums in der Regel eher als elegante Details daherkommen, um der Taille zu schmeicheln, kommt es hier in einer übertrieben Form daher, so dass die Hüfte maximal betont wird. Aufregend sind auch die Details: Der Stoff des plissierten Jupes ist mit hunderttausenden von Kristallen, Strasssteinchen und Perlen bedeckt.

Bild: KEYSTONE