Der «schlafende Prinz» von Saudi Arabien stirbt mit 36 Jahren

Al-Waleeds Vater Prinz Khaled bin Talal Al Saud gab den Tod seines Sohnes auf X bekannt. Bild: Khaled bin Talal/X

Nach mehr als 20 Jahren im Koma ist der saudische Prinz Al-Waleed bin Khaled bin Talal im Alter von 36 Jahren gestorben. Das gab sein Vater in den sozialen Medien bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2005 wurde der saudische Prinz Al-Waleed bei einem Autounfall im Alter von 15 Jahren London schwer verletzt.

Seither lag er in einer saudischen Klinik im Koma.

Nun gab Al-Waleeds Vater Prinz Khaled bin Talal Al Saud auf X den Tod seines Sohnes bekannt. Mehr anzeigen

Prinz Al-Waleed bin Khaled bin Talal, Mitglied des saudi-arabischen Königshauses, erlitt nach einem Autounfall im Jahr 2005 in London eine Hirnblutung und fiel ins Koma.

Jetzt ist der Prinz im Alter von 36 Jahren am vergangenen Samstag in einer Klinik in Saudi-Arabien gestorben. Al-Waleeds Vater Prinz Khaled bin Talal Al Saud gab den Tod seines Sohnes in einem Post auf X bekannt:

«Mit Herzen voller Vertrauen in Allahs Willen und Vorsehung und mit tiefer Trauer und Schmerz trauern wir um unseren geliebten Sohn Prinz Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, möge Allah ihm gnädig sein, der heute in Allahs Gnade entschlafen ist.»

Prinz war beim Unfall erst 15 Jahre alt

Weiter schreibt der Vater des Prinzen, dass die Trauerfeier am Sonntag, 20. Juli, stattfinden werde.

Prinz Al-Waleed bin Khaled bin Talal war beim Unfall erst 15 Jahre alt und studierte an einer Militärakademie in London. Nach dem Unfall wurde er in das King Abdulaziz Medical City in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eingeliefert, wo er seitdem im Koma lag.

Er wurde durch sein Schicksal als der «schlafender Prinz» von Saudi Arabien weltweit bekannt.

