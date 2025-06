So bescheiden lebt ein Schweizer Schauspieler in Los Angeles Albi Neziri lebt seit 2019 in Los Angeles, um sich seinen grossen Traum zu erfüllen: Er will Schauspieler werden. Doch so einfach ist es gar nicht. Simone Bargetze begleitet den Schweizer einen Tag in seinem Leben. 11.06.2025

Albi Neziri lebt seit 2019 in Los Angeles, um sich seinen grossen Traum zu erfüllen: Er will Schauspieler werden. Doch so einfach ist es gar nicht. Simone Bargetze begleitet den Schweizer einen Tag in seinem Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Der Schweizer lebt seit 2019 in L.A. und geht seinen Traum nach, Schauspieler zu werden.

Simone Bargetze begleitet ihn einen Tag in seinem Leben. Mehr anzeigen

Als Schauspieler in Los Angeles durchzustarten, ist nicht einfach. Die Konkurrenz ist gross, das Angebot klein. Der Schweizer Albi Neziri versucht es aber trotzdem. Seit 2019 wohnt er mit seiner Freundin in der Stadt der Engel.

Wie viele andere Schauspieler*innen reicht das Einkommen aus der Schauspielerei nicht zum Überleben. Also verdient Albi sein Geld als Doordasher und liefert Essen aus – manchmal sogar an Superstars wie Drake oder Justin Bieber.

Stuntfrau Simone Bargetze begleitet Albi einen Tag in seinem Leben. Sie sprechen offen über Herausforderungen, Geld, Arbeit und sie begleitet ihn in seine Schauspielschule.

Was Albi an der Schweiz am meisten vermisst, kannst du dir im neuen Video «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» anschauen.