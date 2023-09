Starkoch René Schudel: «Mein Essen soll die Gäste nicht stressen»

Breite Schultern, schwere Eisenkette um den Hals: Starkoch René Schudel ist kein zartbesaiteter Gourmet, sondern mag es gerne direkt und unkompliziert. In seinem Restaurant Stadthaus in Unterseen BE konnte blue News ihm über die Schulter schauen.

22.05.2018