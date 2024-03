03:11 Uhr

Auch bei «Bester Hauptdarstellerin» stehen plötzlich fünf vergangene Siegerinnen auf der Bühne und richten einzeln ihre Worte an die diesjährigen Nominierten.

Zumindest beim Applaus scheint es nach Lily Gladstone zu riechen. Ihre Darstellung einer indigenen Frau in «Killers of the Flower Moon» ist so oder so eine der stärksten Performances des Jahres.

Doch der Oscar geht an: Emma Stone! Die 35-Jährige ist eigentlich recht unscheinbar in der Filmbranche, doch hat mit ihren minutiös ausgewählten Rollen immer wieder abgeliefert. Sie hat nun in diesem jungen Alter bereits zwei Oscars – für «La La Land» und «Poor Things».