Fast 20 Jahre nach Erscheinen der Komödie «Der Teufel trägt Prada» mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt haben die Arbeiten an dem Fortsetzungsfilm begonnen. (Archivbild) Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung der beliebten Fashionkomödie haben begonnen. Meryl Streep übernimmt erneut die Rolle der Miranda Priestly, die sich neuen Herausforderungen stellen muss.

Die Fortsetzung des Kultfilms «Der Teufel trägt Prada» nimmt Gestalt an, fast zwei Jahrzehnte nach dem Original. Die Dreharbeiten finden in Italien und New York statt, wie Medien berichten.

Ein Clip des Filmstudios «20th Century Studios» zeigt die ikonischen roten Pumps, begleitet von bekannten Zitaten aus dem ersten Film.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci sind wieder mit von der Partie. Neu dabei ist Kenneth Branagh, der den Ehemann von Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep, verkörpern soll. Die Handlung des Originals drehte sich um Andy, gespielt von Anne Hathaway, die als Assistentin der strengen Chefredakteurin Priestly bei einem Modemagazin arbeitet.

Rolle von Anne Hathaway noch unklar

Meryl Streep erhielt für ihre Darstellung der anspruchsvollen Chefredakteurin eine Oscarnominierung. Der Film, der auf dem Roman von Lauren Weisberger basiert, spielte weltweit 326 Millionen Dollar ein. Weisbergers Buch, das 2004 erschien, ist teils autobiografisch und basiert auf ihrer Zeit als Assistentin von Anna Wintour, der ehemaligen Chefredakteurin der «Vogue».

In der Fortsetzung wird Miranda Priestly mit den Herausforderungen der kriselnden Printbranche konfrontiert. Emily Blunts Charakter, Emily Charlton, ist inzwischen zur Führungskraft eines Luxuskonzerns aufgestiegen, der Einfluss auf die Berichterstattung nehmen könnte. Stanley Tucci kehrt als Art Director Nigel Kipling zurück. Die Rolle von Anne Hathaway in der Fortsetzung bleibt noch unklar.

Regisseur David Frankel und Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna sind erneut für die kreative Leitung verantwortlich.

Der Kinostart in den USA ist für Mai 2026 vorgesehen.

