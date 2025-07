In Österreich wird gegen Jimi wegen Betrugs ermittelt. Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (69) hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang seinen 30. Geburtstag gefeiert. Die fast 14'000 Euro hohe Rechnung soll er trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben. (Archivbild)

Bild: Jens Kalaene/dpa