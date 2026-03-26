Shia LaBeouf liefert seit Jahren Skandale – nun fällt er immer tiefer

Der US-Schauspieler Shia LaBeouf ist bekannt für Eskapaden. (Archivbild) Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Shia LaBeouf landet einmal mehr in den Schlagzeilen – und wieder geht es um Skandale, nicht um seine Rollen. Was ist mit dem ehemaligen Hollywood‑Shootingstar los?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shia LaBeouf wurde bekannt durch Filme wie Transformers, Herz aus Stahl, Indiana Jones und viele mehr.

Doch in den letzten Jahren machte er vor allem mit seinem problematischen Verhalten auf sich aufmerksam. Beispielsweise in seiner Beziehung mit der Musikerin FKA Twigs.

Doch in den letzten zwei Monaten scheint sein Verhalten einen neuen Tiefpunkt erreicht zu haben. Mehr anzeigen

Shia LaBeouf zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern Hollywoods. Bekannt wurde er mit Blockbustern wie Transformers, Indiana Jones, Herz aus Stahl oder Disturbia. Doch aktuell sorgt der Schauspieler nicht mit neuen Filmprojekten für Aufsehen, sondern mal wieder wegen seines Verhaltens abseits der Leinwand.

In der Vergangenheit stand er wiederholt vor Gericht – mal wegen Trunkenheit, mal wegen Körperverletzung, mal wegen Belästigung, mal wegen Diebstahl. Und immer wieder schien er damit durchzukommen. Zumindest in Hollywood.

Breite Aufmerksamkeit erhielt Shia LaBeoufs problematisches Verhalten erstmals im Jahr 2020. Damals kündigte die britische Musikerin FKA Twigs an, den Schauspieler wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung und seelischer Grausamkeit zu verklagen. In einem Interview mit der «New York Times» sagte sie, sie habe während der Beziehung die schlimmste Zeit ihres Lebens durchgemacht. Laut Berichten waren die beiden von 2018 bis 2019 ein Paar.

Die Musikerin FKA Twigs. (Archivbild) Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Kurz darauf meldete sich eine weitere Ex-Freundin des heute 39-Jährigen: die Sängerin Sia. «Ich wurde emotional von Shia verletzt, einem pathologischen Lügner, der mich in eine betrügerische Beziehung lockte. Ich glaube, er ist sehr krank, und ich habe Mitgefühl mit ihm UND seinen Opfern», schrieb sie damals auf Twitter. LaBeouf wies die Vorwürfe stets zurück.

FKA Twigs hat erneut Klage gegen LaBeouf eingereicht

Im Juli 2025 wurde bekannt, dass FKA Twigs und Shia LaBeouf ihren Rechtsstreit beigelegt haben. Beide erklärten, sie hätten sich aussergerichtlich geeinigt. Mit der Einigung wurde der Fall endgültig abgeschlossen, da die Musikerin ihre Klage zurückgezogen hatte.

Ende gut, alles gut? Nein. Im März 2026 hat die Musikerin erneut Klage gegen ihren Ex-Partner eingereicht, wie «Variety» schreibt. Sie wehrt sich gegen eine Verschwiegenheitsklausel aus dem Vergleich, den beide 2025 nach ihrer Klage geschlossen hatten.

Laut ihren Anwälten verstösst diese Klausel gegen ein kalifornisches Gesetz, das Schweigevereinbarungen in Fällen sexuellen Missbrauchs verbietet. Ausserdem wirft FKA Twigs LaBeouf vor, sie einzuschüchtern, weil sie sich öffentlich über ihre Arbeit mit Organisationen für Missbrauchsopfer geäussert hatte.

Die turbulente Beziehung mit Mia Goth

Zuletzt war LaBeouf mit Schauspielerin Mia Goth liiert. Das Paar lernte sich 2013 kennen. Es ist der Beginn einer hoch turbulenten On-off-Beziehung. Ein Video, das 2015 an die Öffentlichkeit gelangte, zeigte die beiden in einem heftigen Streit. Ein Jahr später gaben sie sich in Las Vegas das Jawort, doch die Ehe wurde nie offiziell anerkannt und endete nach zwei Jahren. 2018 bestätigte LaBeoufs Sprecher die Trennung.

Zwei Jahre später zeigten sich LaBeouf und Goth erneut zusammen, diesmal wieder mit ihren Eheringen. 2022 brachte die Schauspielerin die gemeinsame Tochter Isabel zur Welt.

Mia Goth und Shia LaBeouf hatten jahrelang eine turbulente Beziehung. (Archivfoto) Soeren Stache/dpa

Doch nun sollen sich die beiden endgültig getrennt haben. «Mia und Shia sind nicht mehr zusammen, und das schon seit einiger Zeit», sagte eine Quelle zu «Daily Mail». «Mia hat sich von ihm getrennt, weil sein Verhalten zunehmend unberechenbar wurde und die ständigen Streitigkeiten für sie unerträglich waren. Eine Versöhnung gilt als unwahrscheinlich», so die Quelle weiter.

Nach der Trennung soll der Schauspieler nach New Orleans gezogen sein – offenbar der Auslöser für die jüngsten Spannungen und den Beginn der Auseinandersetzungen in den vergangenen Wochen.

Die Eskalation in New Orleans

Am 17. Februar 2026 wurde der Schauspieler während Mardi-Gras-Feierlichkeiten – dem Höhepunkt der Karnevalszeit – festgenommen. Der Vorwurf: zweifache leichte Körperverletzung nach einem Vorfall in einer Bar der berühmten Party-Metropole.

Einem Polizeibericht zufolge hat der Schauspieler mehrere Personen zudem wiederholt homophob beleidigt. Laut dem Bericht, der der Nachrichtenagentur AP vorliegt, soll LaBeouf in einer Bar in der Nähe des historischen French Quarter «den ganzen Abend über wütend und aggressiv» gewesen sein und mehrere Personen mit der Faust geschlagen haben.

Hollywood actor Shia LaBeouf pinned to the ground during Mardi Gras after allegedly punching bar customers while partying.



“Chill the f**k out!”



The actor was seen shirtless on the ground as a man hit him before holding him down.



He was later arrested and charged with… pic.twitter.com/4fr4HMHIWN — Oli London (@OliLondonTV) February 18, 2026

Der bekannte lokale Entertainer Jeffrey Damnit sagte der AP, einer der Angegriffenen gewesen zu sein. LaBeouf sei «einfach durchgedreht». Der Schauspieler habe ihn an der Bar nach hinten gestossen, ihn homophob beleidigt und mit dem Tod bedroht.

Damnit, der Augen-Make-up und Lippenstift trug, vermutet, dass sein Aussehen der Auslöser für den Angriff war. «Das war irgendwie etwas, das ihn aufgeregt hat, ihn wütend gemacht hat», erklärte Damnit. «Dieser Kerl will, dass ich tot bin, weil ich Make-up trage.»

Homophobe Äusserungen

Ein Video zeigt, wie der oberkörperfreie LaBeouf eine Person zu Boden stösst und einer weiteren ins Gesicht schlägt. Damnit und andere Anwesende hielten den Schauspieler fest, bis die Polizei eintraf.

Auf einer weiteren, von Damnit aufgenommenen Aufnahme ist zu sehen, wie LaBeouf in die Kamera blickt und offenbar eine homophobe Beleidigung murmelt, während er von den Beamten abgeführt wird. Laut Polizeibericht soll er die Äusserung während der gesamten Festnahme mehrfach wiederholt haben.

«Diese Schwuchteln haben mich ins Gefängnis gebracht», sagte LaBeouf dem Bericht zufolge und erklärte den Beamten, er sei katholisch. «Ich habe niemanden gestossen, ich habe niemanden berührt», sagte der Schauspieler zu den Polizisten von New Orleans in dem Video, das von Damnit aufgenommen wurde.

In den frühen Morgenstunden des 18. Februar schrieb LaBeouf «befreit mich» auf X. Später wurde der Schauspieler entlassen und wegen Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt.

«Ich glaube, ich habe einen Napoleon-Komplex»

Anfang März äusserte sich LaBeouf in einem Interview beim YouTube-Format «Channel 5 with Andrew Callaghan» das erste Mal zum Vorfall. Darin zeigte er sich zwar selbstkritisch, jedoch auch trotzig.

Er gibt zu, dass sein Verhalten nicht akzeptabel war, lehnt jedoch einen vom Gericht angeordneten Drogen- oder Alkoholentzug ab. «Muss ich deshalb wieder in den Entzug? Das möchte ich nicht. Ich glaube nicht, dass meine Antworten dort liegen», sagt LaBeouf.

Der Schauspieler begab sich Berichten zufolge Anfang 2021 nach den schweren Vorwürfen seiner Ex-Partnerin FKA Twigs in eine stationäre Behandlung.

Nach seiner Verhaftung setzte eine Richterin dem Schauspieler bestimmte Kautionsauflagen, die er ab sofort erfüllen muss. Er soll sich einer Therapie wegen Drogenmissbrauchs unterziehen, an einem Drogenkontrollprogramm teilnehmen und eine Kaution von 100'000 US-Dollar hinterlegen, wie mehrere Medien wie beispielsweise der «Guardian» berichtete.

Statt eines Alkoholproblems sieht der 39-Jährige bei sich selbst jedoch ganz andere Ursachen für seine wiederholten Ausraster, verriet er jetzt auf YouTube. «Ich glaube nicht, dass ich ein Alkoholproblem habe», erklärte er in dem Gespräch. «Ich glaube, ich habe einen Napoleon-Komplex. Das hat eher etwas mit meiner Wut und meinem Ego zu tun als mit dem Trinken.»

Wutausbruch in Rom

Eigentlich wollte der Schauspieler nach dem letzten Vorfall mit seinen Projekten auffallen, doch nur ein paar Wochen später ist sein Verhalten wieder Thema: In Rom hatte er Ende März einen Wutausbruch. Wieder wurde LaBeouf bei einem Ausraster in der Öffentlichkeit gefilmt.

In dem Video sitzt der Schauspieler an einem Tisch vor einem Restaurant, am Nebentisch eine Frau. Zunächst wirkt es, als spreche er zu ihr, doch plötzlich ruft er laut «F*** off!» und starrt sie danach schweigend an.

Die Frau reagiert gelassen und bleibt sitzen. Es ist nicht ganz klar, ob er die Frau anspricht oder eine andere Person in der Nähe. Kurz darauf greift Shia LaBeouf zu einer Flasche und nimmt einen Schluck, bevor die Aufnahme endet.

🚨SHOCKING: Actor Shia LaBeouf was seen shouting "Fuck off" at a woman seated right next to him in Rome. pic.twitter.com/vd3gDcsGS9 — postman 🪩 (@postman002) March 22, 2026

Kurz darauf zeigt ein weiteres Video, wie er auf der Strasse auf und ab läuft, lautstark schreit und zunehmend aufgebracht wirkt, während Passanten unbeirrt vorbeigehen. Zwischendurch hebt er einen Gegenstand vom Boden auf und setzt seinen Weg fort.

Zuvor war ein Video aus einem Hotel in Rom aufgetaucht, in dem Shia LaBeouf nur in Unterwäsche zu sehen ist. Darin fordert er lautstark andere Gäste auf, ihm Feuer für eine Zigarette zu geben, und wirkt dabei zunehmend gereizt.

Shia LaBeouf rambles in Rome hotel lobby in his underwear while demanding matches to light a cigarette.



“Come on bro give me a f***ing match.”



The ‘Transformers’ star appeared furious as he demanded hotel staff light up his cigarette.



It comes weeks after he was arrested… pic.twitter.com/rPJ7ZpaKlb — Oli London (@OliLondonTV) March 18, 2026

Welche Folgen die Römer-Ausraster des Schauspielers hatten, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch: Shia LaBeouf galt einst als einer der vielversprechendsten Shootingstars in Hollywood, doch jetzt scheint er in eine turbulente Abwärtsspirale geraten zu sein.