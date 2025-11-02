  1. Privatkunden
Mode ohne Filter Der ungeschönte Rat eines Stylisten

Von Nicole Agostini und Marjorie Kublun

2.11.2025

Mode ohne Filter: Der ungeschönte Rat eines Stylisten

Mode ohne Filter: Der ungeschönte Rat eines Stylisten

Platinblond, pointiert, passioniert: Zwischen zwei Couture-Tagen in Paris traf blue News den Stylisten Nikky Chicanot – und bekam Antworten, die ebenso direkt wie stilvoll waren.

27.10.2025

Platinblond, pointiert, passioniert: Zwischen zwei Couture-Tagen in Paris traf blue News den Stylisten Nikky Chicanot – und bekam Antworten, die ebenso direkt wie stilvoll waren.

Von Nicole Agostini und Marjorie Kublun

02.11.2025, 19:44

02.11.2025, 19:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • blue News begegnete dem Stylisten Nikky Chicanot bei einer privaten Soirée einer Designerin im Rahmen der Paris Haute Couture Week.
  • Seit 28 Jahren findet man seinen Namen unter eindrucksvollen Mode-Editorials.
  • Er lebt für Mode – und spricht darüber ohne Umschweife. Das Interview gibt’s in unserem Video oben.
Mehr anzeigen

Oft agiert er unsichtbar im Hintergrund – Backstage, wo er extravagante Bildwelten erschafft: stilistische Kunstwerke, festgehalten in ikonischen Fotos.

In der Branche ist sein Name längst eine Marke: Chicanot baute seine Karriere an der Schnittstelle von Editorial Styling, Art Direction und visueller Erzählkunst auf. Er arbeitete mit den grössten Marken und einflussreichsten Magazinen zusammen.

blue News in Paris. Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

blue News in ParisSchweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

Seine eigene Erscheinung ist ebenso unverkennbar: platinblondes, langes Haar, futuristische Brillen, auffälliger Statement-Schmuck und Stiletto-Nägel – Nikky Chicanot ist Mode.

Auch nach fast drei Jahrzehnten in dieser schillernden Welt ist seine Leidenschaft ungebrochen – vielleicht sogar stärker denn je.

blue News stellte ihm bei einem Aftershow-Dinner ein paar sehr direkte Fragen. Seine Antworten? Noch direkter. Mehr dazu im Video oben.

Mehr Videos aus dem Ressort

blue News in Paris: Vom Kostümchen zum Coolness-Faktor: So trägst du Tweed jetzt

blue News in Paris: Vom Kostümchen zum Coolness-Faktor: So trägst du Tweed jetzt

Das Material, auf das die Gen Z schwört, heisst Tweed. blue News ist zur Quelle gereist – direkt zum Ausgang der Chanel-Show in Paris – und hat die besten Streetstyles im Video festgehalten.

23.09.2025

