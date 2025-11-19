Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen Meibao lebt auf einer organischen Farm im Yosemite-Nationalpark, die sie sich über die Jahre selbst aufgebaut hat. Simone Bargetze hat sie besucht und mit ihr über ihr Leben als Selbstversorgerin gesprochen. 18.11.2025

Meibao lebt auf einer organischen Farm im Yosemite-Nationalpark, die sie sich über die Jahre selbst aufgebaut hat. Simone Bargetze hat sie besucht und mit ihr über ihr Leben als Selbstversorgerin gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Bargetze besucht Meibao.

Die Frau lebt auf einer organischen Farm im Yosemite-Nationalpark.

Dabei erfährt sie, warum sich Meibao dazu entschieden hatte, komplett organisch zu leben. Mehr anzeigen

Das letzte Mal besuchte Simone Bargetze ihren Freund aus der Schweiz, Andre Koller. Der Berner wohnt im Yosemite-Nationalpark. Dabei lernte Bargetze auch seine Nachbarin Meibao kennen. Auch sie hat einige Jahre in der Schweiz gelebt.

Heute lebt sie auf einer riesigen organischen Farm, die sie sich über die Jahre selbst aufgebaut hat – inklusive eigenes Kompostsystem. Auf ihren grossen Feldern hält sie Kühe, Ziegen, Schafe und Hühner. Sie pflanzt Obst und Gemüse an und lebt so ziemlich ein organisches Selbstversorgerleben.

Im Gespräch mit Simone Bargetze erzählt Meibao, wie sie zu diesem Leben fand und was sie daran bis heute fasziniert.