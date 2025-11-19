  1. Privatkunden
L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

Lea Oetiker

19.11.2025

Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

Meibao lebt auf einer organischen Farm im Yosemite-Nationalpark, die sie sich über die Jahre selbst aufgebaut hat. Simone Bargetze hat sie besucht und mit ihr über ihr Leben als Selbstversorgerin gesprochen.

18.11.2025

Meibao lebt auf einer organischen Farm im Yosemite-Nationalpark, die sie sich über die Jahre selbst aufgebaut hat. Simone Bargetze hat sie besucht und mit ihr über ihr Leben als Selbstversorgerin gesprochen.

Lea Oetiker

19.11.2025, 16:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Simone Bargetze besucht Meibao.
  • Die Frau lebt auf einer organischen Farm im Yosemite-Nationalpark.
  • Dabei erfährt sie, warum sich Meibao dazu entschieden hatte, komplett organisch zu leben.
Mehr anzeigen

Das letzte Mal besuchte Simone Bargetze ihren Freund aus der Schweiz, Andre Koller. Der Berner wohnt im Yosemite-Nationalpark. Dabei lernte Bargetze auch seine Nachbarin Meibao kennen. Auch sie hat einige Jahre in der Schweiz gelebt.

Heute lebt sie auf einer riesigen organischen Farm, die sie sich über die Jahre selbst aufgebaut hat – inklusive eigenes Kompostsystem. Auf ihren grossen Feldern hält sie Kühe, Ziegen, Schafe und Hühner. Sie pflanzt Obst und Gemüse an und lebt so ziemlich ein organisches Selbstversorgerleben.

Im Gespräch mit Simone Bargetze erzählt Meibao, wie sie zu diesem Leben fand und was sie daran bis heute fasziniert.

So lebt der Schweizer Andre Koller im Yosemite-Nationalpark

So lebt der Schweizer Andre Koller im Yosemite-Nationalpark

27 Jahre lang lebte der Berner Andre Koller in Los Angeles, bevor er in den Yosemite-Nationalpark zog. Simone Bargetze zeigt er nun sein neues Zuhause.

04.11.2025

