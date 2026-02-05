Hollywood-Schauspieler Christian Bale mit der Monster-Maske am Filmset von «The Bride! – Es lebe die Braut». Bild: IMAGO/Landmark Media

Christian Bale hat über die knallharten Dreharbeiten seines neuen Films «The Bride! – Es lebe die Braut» gesprochen. Der Hollywood-Schauspieler offenbart, dass er am Set mehrmals Schrei-Attacken erlitten habe.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywood-Schauspieler Christian Bale brüllte sich durch die Dreharbeiten des Films «The Bride! - Es lebe die Braut» – täglich, wie ein Wahnsinniger.

Der Grund dahinter: Die stundenlange Maskenarbeit brachte den Oscar-Preisträger an seine Grenzen.

Mehrere Stunden täglich musste Bale bewegungslos ausharren, während ihn Prothesen, Schminke und Kunsthaar zum Monster machten. Mehr anzeigen

In dem Film «The Bride! – Es lebe die Braut» übernimmt Christian Bale die Rolle von Frankensteins Monster, basierend auf Mary Shelleys Roman «Frankenstein».

Darin wünscht sich die legendäre Figur des Schauspielers im Chicago der 1930er Jahre eine Gefährtin. Zusammen mit Dr. Euphronius erweckt er eine ermordete Frau zum Leben und es entwickelt sich eine wilde Romanze.

Der Dreh des Horror-Musicals, das am 5. März in die Schweizer Kinos kommt, wurde für den Hollywood-Star allerdings zum echten Albtraum.

Bale: «Ich habe jeden Tag wie verrückt geschrien»

Gegenüber dem Branchenmagazin «Entertainment Weekly» erzählt Christian Bale jetzt, dass die stundenlange Maskenarbeit für seine Rolle als Frankensteins Monster die reinste Tortur gewesen war.

Bis zu sechs Stunden täglich habe er sich nicht bewegen dürfen, während er mithilfe von Prothesen, Schminke und Kunsthaar in seine Figur verwandelt wurde.

«Ich habe jeden Tag wie verrückt geschrien», offenbart der Oscar-Preisträger. Und weiter: «Es erfordert ein hohes Mass an Stillsitzen.»

Dank der Schrei-Attacken drehte Bale nicht durch

Die Schrei-Attacken hätten ihm dabei geholfen, in der Maske nicht durchzudrehen, erzählte Bale weiter. Er habe so die «Verzweiflung» loswerden wollen und «all diese Selbstbeherrschung, die man an den Tag legen muss, wenn man so lange still sitzen muss».

Christian Bale ist unter anderem aus den Film-Klassikern «American Psycho» und «The Dark Knight» bekannt.

Für seine Rolle im Drama «The Fighter» erhielt der heute 52-Jährige 2011 einen Oscar. In «The Bride! – Es lebe die Braut» spielt er neben Jessie Buckley und Penélope Cruz. Regie führt Maggie Gyllenhaal.

