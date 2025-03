Emil Steinberger: Deshalb lachen die Schweizer auch heute noch über seinen Humor Mit «Typisch Emil» war bis vor kurzem ein berührender Rückblick auf das Leben von Emil Steinberger in den Kinos zu sehen. Jetzt verriet der 92-jährige Kabarettist, warum die Schweizer bis heute über seine Witze lachen. 15.01.2025

Mit «Typisch Emil» war kürzlich ein berührender Rückblick auf das Leben von Emil Steinberger in den Kinos zu sehen. Jetzt verriet der 92-jährige Kabarettist, warum die Schweizer bis heute über ihn lachen können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit «Typisch Emil» ist dem Luzerner Filmemacher Phil Meyer ein berührender Rückblick auf das lange Leben des Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger gelungen.

Im obigen Video verrät der 92-jährige Kabarettist, warum die Schweizer*innen auch heute noch über seine Witze lachen.

Und Steinberge verrät, wie gross der Anteil seiner Frau Niccel an seinem Erfolg ist. Mehr anzeigen

«Alt sei, wer nicht mehr sehe, dass ihm Haare aus der Nase und den Ohren wachsen», sagt Emil Steinberger. Seine Frau Niccel lacht, und der 92-jährige Kabarettist stimmt ein. Gerade hatte sie auf seinen Wunsch hin ein Härchen gezupft.

Das ist eine der ersten Szenen im Dokumentarfilm «Typisch Emil» vom Luzerner Filmemacher Phil Meyer.

Steinberger wirft vor einem Auftritt einen letzten Blick in den Garderobenspiegel. Die Szene ereignete sich, als der Kabarettist mit seinem Programm «Emil schnädered» auf Tournee war.

So gross ist der Anteil von Emils Frau an seinem Erfolg

Der Dokumentarfilm «Typisch Emil» lebt zu grossen Teilen von Ausschnitten aus seinen Bühnenprogrammen.

Egal, in welchem Jahr Steinberger seinen Emil spielte, er machte das Publikum glücklich. Als Polizist, als Vater mit Kinderwagen, als Bergler, als Restaurantbesucher.

Im obigen Video sagt Emil Steinberger, warum die Schweizer*innen auch heute noch über seine Witze lachen. Und er verrät, wie gross der Anteil seiner Frau Niccel an seinem Erfolg als Künstler ist, die er am 18. Mai 1999 in New York geheiratet hat.

