«In Tränen aufgelöst»Deshalb liess Prinz William seine Mutter Diana am Telefon abblitzen
Bruno Bötschi
2.6.2026
Prinz William liebte und verehrte seine Mutter Prinzessin Diana. Aber einmal liess er sie abblitzen, als sie ihn am Telefon sprechen wollte. Eine TV-Doku zeichnet den Tiefpunkt der Mutter-Sohn-Beziehung nach.
Teleschau
02.06.2026, 10:39
02.06.2026, 10:57
Bruno Bötschi
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Eine neue ARD-Doku zeigt, wie Prinz William unter dem berüchtigten BBC-Interview seiner Mutter Diana litt.
Der damals 13-Jährige soll seiner Mutter eindringlich von dem TV-Auftritt abgeraten haben.
Nach der Ausstrahlung war William laut der Dokumentation «in Tränen aufgelöst» und verweigerte Diana sogar das Gespräch.
Der dreiteilige Doku zeichnet nach, wie die öffentliche Schlammschlacht seiner Eltern den heutigen Thronfolger prägte.
Prinz William, schon im Augenblick seiner Geburt im Juni 1982 die Nummer zwei der britischen Thronfolge, war 1995 von der Ludgrove School in Berkshire auf das renommierte Eton College gewechselt.
Da hatte der royale Spross schon genug mit seinen Mitschülern und deren Hänseleien zu tun. Denn zu diesem Zeitpunkt beherrschten die Schlagzeilen um Williams Eltern Lady Diana und Prinz Charles die britischen Klatschblätter.
Diana und Williams gingen nicht im Guten auseinander
Lady Diana, seit Dezember 1993 von ihrem Mann Charles getrennt, gab im November 1995 dem BBC-Journalisten Martin Bashir ein Interview – gegen den dringenden Rat ihres damals 13-jährigen Sohnes.
Anfang November gab Diana dem BBC-Journalisten Martin Bashir das Interview. Es folgte auf das medienträchtige Geständnis von Prinz Charles, der öffentlich seine Affäre mit Camilla Parker Bowles (seiner heutigen Frau) eingestanden hatte.
Lady Diana fuhr nach Eton und informierte ihren Sohn über das Interview. William soll aufgebracht gewesen sein und vehement abgeraten haben.
In der ARD-Doku umschreibt es der ehemalige Royal-Korrespondent der BBC, Wesley Kerr, diplomatisch: «Sie sollen nicht im Guten auseinander gegangen sein.»
Aber es kam noch schlimmer.
William war nach dem Interview «in Tränen aufgelöst»
Das Interview wurde am 20. November ausgestrahlt und sorgte überall für «Schockwellen». Im Königreich, im Palast und im Leben von William. Seine Mutter berichtete von Ehebruch, Bulimie, Autoaggression und postnatalen Depressionen. Und das in aller Öffentlichkeit.
William war einer von 21 Millionen Menschen, die das Interview sahen. Und er war, so schildert es Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow mit Bezug auf den Hausvater von Eton in der Doku, «in Tränen aufgelöst».
Trotzdem wurde er nach der Scheidung im Juli 1996 in den letzten 13 Monaten ihres Lebens eine grosse Stütze und der wohl engste Vertraute seiner Mutter.
Von Royal-Expertin Schmettow erzählt in der TV-Doku, dass Diana ihren Sohn stets «ihren kleinen, weisen, alten Mann» nannte – mit nicht einmal 15 Jahren.
Es macht klar: William musste viel zu früh erwachsen werden.
Historike Owens: «Es war ein Warnschuss von William»
Aber der Prinz, seit Queen Elizabeths Tod mittlerweile Nummer eins der Thronfolge, nahm Lehren aus dem Schmierentheater mit, dass damals die Medien um Charles und Diana inszenierten.
Als 2021, 24 Jahre nach dem tragischen Tod von Lady Di, festgestellt wurde, dass sich der Journalist das Diana-Interview mit Lügen geradezu erschlichen hatte, mahnte William in einer Erklärung an, dass das Fehlverhalten der Journalisten massgeblich zur Verschlechterung des Verhältnisses «zwischen meinen Eltern» geführt habe. Es mache ihn traurig, dass es zur Angst, Paranoia und Isolation seiner Mutter beigetragen habe.
Historiker Ed Owens sagt in der Doku: «Es war ein Warnschuss von William.» Damit habe er gesagt: «Macht das nicht noch einmal. Mischt euch nicht noch einmal in mein Privatleben ein. Finger weg von meiner Familie.»
Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»
Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.