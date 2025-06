Der britische Schauspieler und Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes hat ein pikantes Detail von den Dreharbeiten zur «Harry Potter»-Filmreihe verraten. Bild imago/ZUMA Press

Furchteinflössend sah Ralph Fiennes in seinem Voldemort-Kostüm allemal aus. Nun verriet der «Harry Potter»-Darsteller, was sich unter der Robe befand: Strumpfhalter!

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Filmreihe «Harry Potter» spielte Ralph Fiennes den mysteriösen Bösewichts Voldemort.

Was sich unter den wallenden Gewändern des Magiers abspielte, verriet er jetzt in einem Interview.

Fiennes hatte ursprünglich Strumpfhosen unter dem Umhang getragen, um sich während der Duelle besser bewegen zu können. Später entschied er sich für Strapsen. Mehr anzeigen

Im vierten Teil «Harry Potter und der Feuerkelch» bekam das Böse endlich ein Gesicht. Und was für eins: Lord Voldemort erinnerte optisch mehr an ein Alien oder eine Schlange als an einen Menschen.

In seiner Rolle als Harry Potters Erzfeind versetzte Ralph Fiennes die Fans der Reihe in Angst und Schrecken . Doch das düstere, lange Gewand, in dem er auftrat, brachte bei den Dreharbeiten einige Tücken mit sich.

Der britische Schauspieler Ralph Fiennes spielte in der Filmreihe «Harry Potter» die Rolle des mysteriösen Bösewichts Voldemort. Bild: sda

Wie der 62-Jährige jetzt im US-Magazin «Entertainment Tonight» erklärte, habe die Kleidung am Set durchaus Schwierigkeiten bereitet.

Fiennes genossen es, «die Stuntleute damit zu necken»

Zum Start seines aktuellen Kinofilms «28 Years Later» wurde Ralph Fiennes gefragt, welchen Ratschlag er für den noch nicht bekannten Schauspieler* habe, der in der geplanten «Harry Potter»-Serie in die Rolle des Bösewichts schlüpfen wird.

Fiennes' klare Empfehlung: «Stelle sicher, dass du mit der langen, fliessenden Robe umgehen kannst. Stolpere nicht darüber.» Am besten sei, das Laufen in der Robe gründlich zu üben.

Fiennes hatte ursprünglich Strumpfhosen unter dem Umhang getragen, um sich während der Duelle besser bewegen zu können. Doch diese rutschten oft herunter, was es ihm schwer gemacht habe, «elegant» wie Voldemort zu gehen.

Schliesslich entschied er: «Ich habe dann gesagt, ich will einzelne Strümpfe, wie Strapse.»

Ein Ankleider half, die Strumpfhose zu fixieren

Bereits vor einigen Jahren erzählte der Schauspieler in der britischen Talkshow «The Graham Norton Show» von seinem ungewöhnlichen Kleidungsstück. Damals half ihm ein Ankleider ständig, die Strumpfhose zu fixieren.

Schliesslich schlug Ralph Fiennes vor, Strümpfe an seiner Unterwäsche zu befestigen: «So hatte ich unter meinen Roben sehr schöne Strumpfhalter.»

Diese ungewöhnliche Lösung nutzte Fiennes humorvoll am Set. Er gab zu, die Stuntleute damit gerne aufgezogen zu haben: «Ich habe es genossen, die Stuntleute damit zu necken, indem ich meinen Umhang angehoben und ihnen die Strapse gezeigt habe.»

