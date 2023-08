Deutsche Influencer zerstören wertvolle Statue in italienischer Villa

Deutsche Influencer-Gruppe zerstört Statue Eine Gruppe rund um einen deutschen Fitness-Influencer zerstört bei einer Geburtstagsparty in einer historischen Mietvilla eine Statue. 04.08.2023

Ein deutscher Fitness-Influencer mietet für einen Geburtstag eine italienische Villa unweit der Schweizer Grenze. Bei der Feier wird eine 200'000 Euro teure Statue zerstört.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine deutsche Gruppe rund um Fitness-Influencer Janis Danner hat für eine besondere Geburtstagsparty die historische Villa Alceo in Viggiù in der Lombardei gemietet.

Die Villa Alceo ist eine historische Belle-Époque- und Liberty-Villa und wird als Boutique-Hotel auf diversen Plattformen zur Miete angeboten.

Bei der Geburtstagsparty passiert das Unglück. Zwei Influencer umarmen die wertvolle Statue, diese bricht zusammen. Es entsteht ein irreparabler Totalschaden.

Die Gruppe bietet Villenbesitzer Bruno Golferini 200 Euro Entschädigung an. Villenbesitzer Golferini betitelt die Influencer-Gruppe als Barbaren. Italien ist empört.

Mamma mia, an diese Geburtstagsparty werden sich Jannis Danner und seine 17 Freunde noch lange erinnern. Aber nicht, weil sie besonders schön war, sondern weil der angerichtete Schaden irreparabel ist – ein 200'000-Euro-Missgeschick.

Eine Gruppe rund um den deutschen Fitness-Influencer Jannis Danner gönnt sich zum Geburtstag die Miete der Luxusvilla Alceo in Viggiù in der Lombardei, in der Nähe der Schweizer Grenze.

Bei der Party versuchen zwei Gäste die Skulptur des Bildhauers Enrico Butti zu zweit zu umarmen. Bei einer Bewegung der Partygäste kippt die Statue und zerbricht – wie das obige Video zeigt. Die Umarmung wurde von den Influencern gefilmt und online gestellt.

Die Statue steht in einem Brunnen. Diesen zu betreten, ist laut Hausordnung eigentlich verboten.

Was steckt hinter der Tat?

War es eine abgeschlossene Wette, ob die Statue einer Umarmung von zwei Menschen standhält? Oder eine andere Schnapsidee der deutschen Fitness-Influencer? Das ist zurzeit nicht bekannt.

In Stein gemeisselt ist hingegen, dass die historische Staute des italienischen Malers und Bildhauers Enrico Butti einen Totalschaden erlitten hat. Der Wert belaufe sich laut der italienischen Tageszeitung «Corriera della Sera» auf 200'000 Euro (circa 190'000 Franken). Die Zeitung «Repubblica» widerspricht und schätzt den Schaden hingegen auf mindestens 100'000 Euro ein.

Die Gruppe rund um Influencer Jannis Danner offerierte Golferini eine Entschädigung von 200 Euro. Sie gingen davon aus, die Statue habe keinen grösseren Wert.

Die Staute hat nicht nur einen historischen Wert, sie hat auch einen emotionalen. Villenbesitzer Bruno Golferini dazu: «Die Statue hatte für mich immer einen grossen emotionalen Wert. Sie war das Symbol des Hauses – in einem gewissen Sinne seine Beschützerin.»

Der Besitzer spricht von Barbaren

Die deutsche Reisegruppe ist Villenbesitzer Golferini von Anfang an negativ aufgefallen: «Schon als die Gruppe gekommen ist, hatte ich ein schlechtes Gefühl», sagt er der «Repubblica». Zudem hätten sie Limoncello-Schnaps gleich aus der Flasche getrunken und seien für Erinnerungsfotos auf Simse gestanden.

Golferini ist empört: «Die Szene erinnert mich an die Plünderung antiker Städte, als die Barbaren alles verwüsteten.»

Italien immer wieder von Vandalen verwüstet

Der Fall sorgt in Bella Italia für rote Köpfe. Erst kürzlich wurde eine 17-jährige Schweizerin beschuldigt, ihre Initialen ins Kolosseum geritzt zu haben. Ihr droht nun eine hohe Geldstrafe – oder im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Haft.

