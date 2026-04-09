Deutschlands Schauspiel-Legende Mario Adorf ist tot. Wie sein Management und die Filmagentur Reinholz «Bild» mitteilten, starb der 95-Jährige am 8. April 2026 nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris.
Adorf prägte über Jahrzehnte das deutsche Kino und Fernsehen und verkörperte in mehr als 200 Rollen ganz unterschiedliche Charaktere. Mit seiner Wandlungsfähigkeit machte er vor allem Schurken, Mafiosi und patriarchale Figuren so menschlich, dass das Publikum ihnen oft trotz ihrer dunklen Seiten verfiel.
Nach Angaben aus seinem Umfeld bedankte sich Adorf kurz vor seinem Tod bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue. Er hinterlässt seine französische Ehefrau Monique sowie seine Tochter Stella aus erster Ehe und seinen Enkel Julius.
Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»
Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.