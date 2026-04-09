Schauspieler Mario Adorf. (Archivbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Deutschlands Schauspiel-Legende Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Schauspieler Mario Adorf ist am Mittwoch nach kurzer Krankheit im Alter von 95 Jahren gestorben.

Er galt als prägende Figur des deutschen Kinos und Fernsehens, bekannt für seine facettenreichen Rollen zwischen Schurken und Patriarchen.

Er hinterlässt eine Ehefrau, Tochter und Enkel. Mehr anzeigen

Deutschlands Schauspiel-Legende Mario Adorf ist tot. Wie sein Management und die Filmagentur Reinholz «Bild» mitteilten, starb der 95-Jährige am 8. April 2026 nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris.

Adorf prägte über Jahrzehnte das deutsche Kino und Fernsehen und verkörperte in mehr als 200 Rollen ganz unterschiedliche Charaktere. Mit seiner Wandlungsfähigkeit machte er vor allem Schurken, Mafiosi und patriarchale Figuren so menschlich, dass das Publikum ihnen oft trotz ihrer dunklen Seiten verfiel.

Nach Angaben aus seinem Umfeld bedankte sich Adorf kurz vor seinem Tod bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue. Er hinterlässt seine französische Ehefrau Monique sowie seine Tochter Stella aus erster Ehe und seinen Enkel Julius.