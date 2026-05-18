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Bekannt aus «Polizeiruf 110» Deutsche Schauspielerin Luna Jordan stirbt mit nur 24 Jahren

Dominik Müller

18.5.2026

Luna Jordan bei der Verleihung des Österreichischen Filmpreises im Jahr 2022.
Luna Jordan bei der Verleihung des Österreichischen Filmpreises im Jahr 2022.
Imago

Die Filmbranche trauert um Luna Jordan. Die junge deutsche Schauspielerin wurde durch Rollen in Polizeiruf 110 einem breiten Publikum bekannt. Sie starb im Alter von 24 Jahren.

Dominik Müller

18.05.2026, 15:44

18.05.2026, 15:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die deutsche Schauspielerin Luna Jordan ist im Alter von 24 Jahren verstorben.
  • Die Todesursache ist unbekannt.
  • Für ihre Leistung im Film «Fuchs im Bau» erhielt sie 2022 einen Filmpreis und sprach öffentlich über sexualisierte Gewalt in der Branche.
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Die deutsche Schauspielerin Luna Jordan ist tot. Sie starb laut ihrer Agentur Players in Berlin im Alter von nur 24 Jahren «plötzlich und unerwartet», wie unter Berufung auf die Familie mitgeteilt wurde. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Jordan war einem breiten Publikum durch Rollen in der Krimireihe «Polizeiruf 110» sowie in «Jenseits der Spree» an der Seite von Jürgen Vogel bekannt. Auch in der kommenden Produktion «Hamburg Days» sollte sie mitwirken und die Rolle der Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr übernehmen.

2022 wurde Jordan für ihre Nebenrolle im Film «Fuchs im Bau» mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede sprach sie damals offen über sexualisierte Gewalt in der Film- und Theaterbranche.

Auch abseits von Film und Fernsehen äusserte sie sich zu ihrer Arbeit: In der NDR-Dokumentation «Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs» schilderte sie die Herausforderungen früher Rollenangebote und die Schwierigkeit, sich davon emotional abzugrenzen.

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