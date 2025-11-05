Deutscher Comedian wird auf der Strasse blau geschlagen

Tutty Tran ist einer der erfolgreichsten Comedian Deutschlands. KEYSTONE

Der Comedian Tutty Tran ist in Berlin auf offener Strasse rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen worden. Mit einem blauen Auge und klaren Worten richtet er sich an seine Community – und bleibt entschlossen: «Ich mache weiter.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Comedian Tutty Tran wurde auf offener Strasse rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen – er veröffentlichte ein Foto mit blauem Auge und sprach offen über den Vorfall.

Tran betont, er habe deeskalierend handeln wollen, sei aber gezielt wegen seines Aussehens attackiert worden; der Angriff stehe für alltäglichen Rassismus, den viele erleben.

Trotz des Erlebnisses kündigt er an, weiter auf der Bühne zu stehen – für Zusammenhalt, Respekt und gegen Ausgrenzung. Mehr anzeigen

Eigentlich bringt Tutty Tran, bürgerlich Thomas To Truong Tran, Menschen zum Lachen. Der deutsche Comedian gehört zu den erfolgreichsten Komikern. Doch eine Begegnung auf der Strasse kann man nicht mehr mit Humor nehmen.

Am Dienstagabend postet der 37-Jährige ein Bild mit einem blutunterlaufenen, blauen Auge. Dazu schreibt er: «‹Du scheiss Schlitzauge!› Ein Satz, den ich in meinem Leben schon zu oft gehört habe. Und jedes Mal ist einmal zu viel.»

Tutty Tran: «Manche Menschen wollen gar nicht reden»

Am Wochenende sei er auf offener Strasse beleidigt und körperlich angegriffen worden – «nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe» sagt der Berliner. «Das war purer Rassismus.» Der Comedian hat vietnamesische Wurzeln. Seine Eltern kamen Ende der 1970er Jahre als sogenannte Boatpeople nach Deutschland. In seinen Bühnenprogrammen spricht der Komiker oft über seine Eltern und die Herkunft.

In seinem Post spricht Tran weiter über das Geschehene: «Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt.» Das habe aber diesmal nicht funktioniert. Denn: «Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen», sagt Tutty Tran.

Ihm sei es wichtig gewesen, in diesem Moment nicht für ihn selber einzustehen, sondern für alle Vietnamesen, und alle anderen Asiaten – «und für ALLE, die sowas, Tag für Tag erleben müssen und trotzdem jeden Tag weitermachen.»

Tutty Tran ginge es um seinen Beruf: «Ich mache Comedy, um unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen – durch gemeinsames Lachen. Und ja, ich würde wieder so handeln. Weil ich weiss: Ich bin nicht allein.»

Zum Schluss sagt Tran, er lasse sich nicht unterkriegen. Am Abend stehe er wieder auf der Bühne und mache weiter.