Mit 807'000 Tiktok-Followern lässt Hamed Loco seine Community am Testlauf teilhaben: Der Deutsche will herausfinden, ob die Schweiz sein neues Zuhause werden kann.

Er lobt Lebensqualität, Neutralität und Bildungssystem.

Eine Wohnung bei Luzern ist bereits gefunden.

Der deutsche YouTub-Star Hamed Loco (25) plant einen grossen Schritt: Er zieht in die Schweiz. In einem Video bestätigt er den Entscheid gleich zu Beginn: «Ja, es stimmt, ich ziehe in die Schweiz. Genau zu Neujahr geht’s los.»

Der Influencer – ihm folgen unter anderem 807'000 Follower auf Tiktok – will zunächst ein halbes Jahr hier leben – eine Testphase, wie er erklärt. Gefällt es ihm, könnte der Umzug definitiv werden.

Bisher lebte Hamed Loco sein ganzes Leben in Paderborn im Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW). Über seine Heimat findet er klare Worte: «In NRW ist es fast überall hässlich, ausser in Köln.» Die Schweiz hingegen habe ihn sofort überzeugt. Er habe unzählige Videos geschaut und schwärmt: «Für mich ist es das schönste Land der Welt. Ich glaube, das Leben ist teurer dort, aber qualitativer.»

Hamed Loco: «Allein dass sie politisch neutral ist und sich fein raushält, finde ich super»

Auch politisch fühle er sich von der Schweiz angezogen. Die Neutralität des Landes imponiere ihm: «Allein dass sie politisch neutral ist und sich immer fein raushält, finde ich super. Wir brauchen mehr Länder wie die Schweiz, mehr Frieden.»

Und ja – die Steuerthematik spiele ebenfalls eine Rolle. Allerdings nicht sofort. Sein Unternehmen sei weiterhin in Deutschland registriert: «Also zahle ich erst mal noch Steuern in Deutschland.»

Über sein neues Schweizer Zuhause verrät der Influencer, dass er bereits eine Wohnung mit 120 bis 130 Quadratmetern gefunden habe – nur der Parkplatz fehle noch. Die Location befinde sich in der Nähe von Luzern.

«Alles ist so ländlich, so herzlich»

Er wolle ein Land finden, wo er den Rest seines Lebens verbringen könne. Die Schweiz punktet bei ihm auch in Sachen Ausbildung: «Wenn ich Kinder bekomme, tue ich denen mit der Schweiz das Beste, was man einem Kind geben kann. Alles ist so ländlich, so herzlich – und das System ist super.»

In einem Video erzählt der Deutsche, probehalber auszuwandern. Sollte er definitiv in der Schweiz bleiben, dann werde er auch Schweizerdeutsch lernen müssen.

