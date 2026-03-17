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«Schlimmer geht nimmer» Deutschlehrerin scheitert bei «Wer wird Millionär?» an Schiller-Frage

Carlotta Henggeler

17.3.2026

«WWM»: Deutschlehrerin patzt bei Schiller-Frage
«WWM»: Deutschlehrerin patzt bei Schiller-Frage. Lehrerin Johanna Waskewitz stolperte bei «Wer wird Millionär?» ausgerechnet über ein Schiller-Gedicht.

Lehrerin Johanna Waskewitz stolperte bei «Wer wird Millionär?» ausgerechnet über ein Schiller-Gedicht.

Bild: RTL

«WWM»: Deutschlehrerin patzt bei Schiller-Frage. Günther Jauch warnte noch, doch seine Kandidatin folgte den knappen und leider falschen Publikumsvoting.

Günther Jauch warnte noch, doch seine Kandidatin folgte den knappen und leider falschen Publikumsvoting.

Bild: RTL

«WWM»: Deutschlehrerin patzt bei Schiller-Frage
«WWM»: Deutschlehrerin patzt bei Schiller-Frage. Lehrerin Johanna Waskewitz stolperte bei «Wer wird Millionär?» ausgerechnet über ein Schiller-Gedicht.

Lehrerin Johanna Waskewitz stolperte bei «Wer wird Millionär?» ausgerechnet über ein Schiller-Gedicht.

Bild: RTL

«WWM»: Deutschlehrerin patzt bei Schiller-Frage. Günther Jauch warnte noch, doch seine Kandidatin folgte den knappen und leider falschen Publikumsvoting.

Günther Jauch warnte noch, doch seine Kandidatin folgte den knappen und leider falschen Publikumsvoting.

Bild: RTL

Wer kennt es nicht – Schillers berühmtes «Lied von der Glocke»? Die Antwort darauf fiel am Montagabend bei «Wer wird Millionär?» überraschend aus: ausgerechnet eine Deutschlehrerin.

Teleschau

17.03.2026, 09:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Lehrerin für Deutsch und Mathe fliegt bereits bei der 2000-Euro-Frage bei «Wer wird Millionär?» raus.
  • Peinlicher Fehler bei Schiller-Frage: Sie erkennt die berühmte Zeile aus «Das Lied von der Glocke» nicht.
  • Das Publikum ist sich uneinig und liegt mehrheitlich falsch – die Kandidatin folgt dieser falschen Mehrheit und fällt auf 500 Euro zurück.
Mehr anzeigen

Johanna Waskewitz lebt in Quedlinburg im Harz. Sie arbeitet als Lehrerin für Deutsch und Mathe an einer Förderschule. Waskewitz ist ledig, aber liiert. Zur seelischen Unterstützung hatte sie ihren Partner mit in die am Montag ausgestrahlte «Wer wird Millionär?»-Sendung gebracht. Diese Unterstützung sollte sie auch bald benötigen …

Reich gesegnet mit vier Jokern ging die Kandidatin ins Rennen um die Million. Die ersten Frage-Stufen meisterte sie problemlos. Alle Joker waren noch verfügbar, als sie die 2000er-Marke erreichte. Eine Stufe im «Wer wird Millionär?»-System, auf der die Fragen in der Regel noch recht einfach zu meistern sind.

Johanna Waskewitz hatte sogar noch das vermeintliche Glück, dass ihre Frage zu ihrem Beruf passte: Es ging um den nicht ganz unbekannten Dichter Friedrich Schiller und sein ebenso bekanntes Gedicht «Das Lied von der Glocke».

«Wer wird Millionär?». Günther Jauch korrigiert einen Lehrer – und bereut es umgehend

«Wer wird Millionär?»Günther Jauch korrigiert einen Lehrer – und bereut es umgehend

«‹Festgemauert in der Erden steht›, laut Schiller ...?» Zur Wahl standen: der Turm, die Farm, der Schirm oder die Form. Man sollte meinen, dass so viele Schüler mit diesen Versen gequält wurden, dass sie ins kollektive Gedächtnis eingebrannt sein müssten. Doch nicht nur die Lehrerin tat sich schwer. Nachdem sie selbst unschlüssig war, zog Johanna Waskewitz das Publikum zu Rate.

Günther Jauch will nicht helfen: «Pf! Ich bin raus»

52 Prozent der Anwesenden waren für «der Turm». Doch kaum weniger waren für «die Form»: 42 Prozent der Gäste im Studio sprachen sich für letztere Variante aus. Günther Jauch verschränkte empathisch die Hände hinter dem Kopf: «Schlimmer geht's nicht!», kommentierte er die Situation.

«Es sind immer noch zehn Prozent mehr», dachte Johanna Waskewitz laut. Jauch warnte: «Jetzt trauen Sie sich bei dem Ergebnis keinen Zusatzjoker mehr zu nehmen, oder?» Das verunsicherte die Kandidatin: «Sollte ich etwa?» Günther Jauch wollte nicht noch mehr eingreifen: «Pf! Ich bin raus», wehrte er ab.

«Wer wird Millionär?»-Panne. Günther Jauch genervt: «Das kann keine Sau wissen»

«Wer wird Millionär?»-PanneGünther Jauch genervt: «Das kann keine Sau wissen»

Johanna Waskewitz folgte der knappen Mehrheit der Schwarmintelligenz. Oder sollte man in diesem Fall von Schwarmunwissenheit reden? Die Antwort «der Turm» erwies sich als falsch. Korrekt ist: «die Form». Johanna Waskewitz kommentierte: «Das ist schade.» Die Deutschlehrerin purzelte von 1000 Euro auf nur 500 Euro.

So schlugen sich die anderen Kandidaten

Besser lief es bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten der Show. Ben Farkas aus Solingen erspielte 16'000 Euro. Sabine Elshof aus Düsseldorf ging mit 8000.

Vladimir Bogojevic, Basketballtrainer bei Alba Berlin, war mit 64'000 Euro der Abräumer des Abends. Philip Kern aus Bühl in Baden-Württemberg darf kommende Woche weiterspielen. Dann geht es um 2000 Euro.

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